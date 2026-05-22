Az államfő is megszólalt a tiszaújvárosi robbanással kapcsolatban

Több mentőhelikopter is érkezett a Mol tiszaújvárosi üzeméhez (VIDEÓ)
A sérültek ellátása folyamatban van.
Sulyok Tamás részvétet nyilvánított a balesetben elhunyt áldozat családjának.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, robbanás történt pénteken a tiszaújvárosi iparterületen, a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A balesetben az információk szerint egy ember maghalt többen megsérültek.
A történtekre Sulyok Tamás, köztársasági elnök a közösségi oldalán reagált.
Megrendüléssel értesültem a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásról. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felgyógyulást kívánok!
– írta az államfő.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a sérültekről azt közölte, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetemre szállítottak, további hét fő könnyebb égési sérüléseket szenvedett, közülük vannak, akiket Miskolcon látnak el.
A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő a miniszter tájékoztatása szerint. A sérülteket jelenleg Debrecenben és Miskolcon látják el, de a Honvédkórház is készenlétben áll.
