Svédország világbajnokság Irak

Svédországból Irakig: különleges hátterű játékosok is ott lehetnek a világbajnokságon

2026. május 22. 11:34

Az iraki válogatott világbajnoki keretébe több olyan labdarúgó is bekerülhet, aki Svédországban született vagy nőtt fel.

A kevesebb mint három hét múlva kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtt a Goal című Instagram-oldal egy érdekességre hívta fel a figyelmet: az irakiak keretébe várhatóan több olyan játékos is bekerül majd, aki Svédországban született vagy nőtt fel.

A bejegyzés szerint a skandináv államban mintegy 145 ezer iraki születésű és közel 91 ezer iraki származású ember él, ezzel Svédországé a világ egyik legnagyobb iraki diaszpóra közössége. Kiemelik, a svéd futballrendszer az elmúlt években számos olyan játékost nevelt ki, akik később az iraki felnőttválogatottban kaptak szerepet. Közülük többen Svédországban születtek és ott kezdték a pályafutásukat, míg mások fiatalon költöztek az északi országba.

A posztban megjegyzik, az iraki válogatott legutóbbi, márciusi keretébe több olyan futballista is meghívást kapott, aki korábban a svéd színeket képviselte utánpótlásszinten. Ilyen például 

  • a Lengyelországban légióskodó Amir Al-Ammari (Cracovia) és Husszein Ali (Pogon Szczecin), 
  • a dán Aarhusszal idén bajnokságot nyerő Kevin Jakob, 
  • a norvég Sarpsborgot erősítő Aimar Ser, 
  • valamint a Thaiföldön futballozó Rebin Szulaka, 

aki 52 fellépésével a mostani iraki válogatott egyik legrutinosabb tagja.

Az irakiak a vb-n Franciaországgal, Norvégiával és Szenegállal szerepelnek majd azonos csoportban.

Nyitókép: MURTAJA LATEEF / AFP

 

survivor
2026. május 22. 12:00
Há'mé.'..? A Rába ETO-ban és az FTC-ben ÖSSZESEN nincsen egy csapatnyi magyar játékos..... :-)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!