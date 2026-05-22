Svédországból Irakig: különleges hátterű játékosok is ott lehetnek a világbajnokságon

A kevesebb mint három hét múlva kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtt a Goal című Instagram-oldal egy érdekességre hívta fel a figyelmet: az irakiak keretébe várhatóan több olyan játékos is bekerül majd, aki Svédországban született vagy nőtt fel.

A bejegyzés szerint a skandináv államban mintegy 145 ezer iraki születésű és közel 91 ezer iraki származású ember él, ezzel Svédországé a világ egyik legnagyobb iraki diaszpóra közössége. Kiemelik, a svéd futballrendszer az elmúlt években számos olyan játékost nevelt ki, akik később az iraki felnőttválogatottban kaptak szerepet. Közülük többen Svédországban születtek és ott kezdték a pályafutásukat, míg mások fiatalon költöztek az északi országba.