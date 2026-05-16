Túl a bemutatkozáson: magyar gól az NHL-sztárok ellen – 200 perc után ismét betaláltunk a vb-n!

A magyar válogatott 4–1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában. A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.
A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5–2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.
A 2022-ben olimpiai arany-, idén bronzérmes, négyszeres világbajnok, 12 NHL-essel felálló finnek pénteken 3–1-re verték a németeket, a magyaroknak pedig ez volt az első jelenésük Zürichben.
Majoross Gergely szövetségi kapitány döntése értelmében a harmadik számú kapus, Hegedüs Levente mellett Bartalis István és Galló Vilmos maradt ki. Előbbi a Kanada elleni szerdai felkészülési mérkőzésen izomhúzódást szenvedett, utóbbi pedig ugyancsak azon a napon még a finn bajnoki döntőben játszott.
Közel ezer magyar szurkoló látogatott ki a meccsre – és teremtett jó hangulatot –, valamivel több finn, ám a svájci nézők révén közel 7000-en voltak a SwissLife Arénában.
A kapuban Vay Ádám kezdett, ő 2016-ban, a két gárda szentpétervári vb-meccsén „robbant be”, amikor a 3–0-s vereség alkalmával 48 lövést védett. Az első harmadban nem volt ostrom alatt a magyar védelem, úgy lett 0–0, hogy a finneknek két ordító helyzetük akadt.
A második harmad 46. másodpercében tört meg a jég, Ville Heinola takarásból, messziről lőtt gól, majd Erdély Csanád helyzete maradt ki. A 24. percben Jesse Puljujärvi használta ki a védők bizonytalankodását, ám a meccs derekán egy káprázatos Terbócs István-Horváth Bence-Sebők Balázs háromszögelés végén utóbbi mattolta a bostoni Joonas Korpisalot.
Utóbbi két magyar hokis a finn bajnokságban szerepel. A magyarok 200:38 perc után lőttek gólt vb-n.
A szünet előtti szakaszt megint megnyomták az északiak, percekre beszorították riválisukat, és előbb a felső kapuvas még „mentett”, Janne Kuokkanen távoli, takarásos lövésével szemben Vay tehetetlen volt. A másik harmadban 19-5 volt a kapura lövés a finnek javára.
Kiss Roland első kiállítását Puljujärvi gyorsan góllal büntette közelről, a második fór viszont már kimaradt. Állandósult a nyomás, és újabb finn kísérlet csattant a kapuvason, Puljujärvi járt közel a mesterhármashoz. Horváth Bence büntetését is sikerült kivédekezni szerencsével, majd Vay pillanatai következtek az utolsó percekben, így fegyelmezett és hősies küzdelemben maradt a háromgólos különbség.
Jégkorong-világbajnokság, A-csoport, Zürich
Finnország–Magyarország 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)
gólszerzők: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43.), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)
(MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás