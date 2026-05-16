Túl a bemutatkozáson: magyar gól az NHL-sztárok ellen – 200 perc után ismét betaláltunk a vb-n!

A magyar válogatott 4–1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában. A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5–2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

A 2022-ben olimpiai arany-, idén bronzérmes, négyszeres világbajnok, 12 NHL-essel felálló finnek pénteken 3–1-re verték a németeket, a magyaroknak pedig ez volt az első jelenésük Zürichben.