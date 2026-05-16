Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott világbajnokság jégkorong Finnország

Túl a bemutatkozáson: magyar gól az NHL-sztárok ellen – 200 perc után ismét betaláltunk a vb-n!

2026. május 16. 18:55

A magyar válogatott 4–1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában.

2026. május 16. 18:55
null

A magyar válogatott 4–1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában. A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5–2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

A 2022-ben olimpiai arany-, idén bronzérmes, négyszeres világbajnok, 12 NHL-essel felálló finnek pénteken 3–1-re verték a németeket, a magyaroknak pedig ez volt az első jelenésük Zürichben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Majoross Gergely szövetségi kapitány döntése értelmében a harmadik számú kapus, Hegedüs Levente mellett Bartalis István és Galló Vilmos maradt ki. Előbbi a Kanada elleni szerdai felkészülési mérkőzésen izomhúzódást szenvedett, utóbbi pedig ugyancsak azon a napon még a finn bajnoki döntőben játszott.

Közel ezer magyar szurkoló látogatott ki a meccsre – és teremtett jó hangulatot –, valamivel több finn, ám a svájci nézők révén közel 7000-en voltak a SwissLife Arénában.

A kapuban Vay Ádám kezdett, ő 2016-ban, a két gárda szentpétervári vb-meccsén „robbant be”, amikor a 3–0-s vereség alkalmával 48 lövést védett. Az első harmadban nem volt ostrom alatt a magyar védelem, úgy lett 0–0, hogy a finneknek két ordító helyzetük akadt.

A második harmad 46. másodpercében tört meg a jég, Ville Heinola takarásból, messziről lőtt gól, majd Erdély Csanád helyzete maradt ki. A 24. percben Jesse Puljujärvi használta ki a védők bizonytalankodását, ám a meccs derekán egy káprázatos Terbócs István-Horváth Bence-Sebők Balázs háromszögelés végén utóbbi mattolta a bostoni Joonas Korpisalot.

Utóbbi két magyar hokis a finn bajnokságban szerepel. A magyarok 200:38 perc után lőttek gólt vb-n.

A szünet előtti szakaszt megint megnyomták az északiak, percekre beszorították riválisukat, és előbb a felső kapuvas még „mentett”, Janne Kuokkanen távoli, takarásos lövésével szemben Vay tehetetlen volt. A másik harmadban 19-5 volt a kapura lövés a finnek javára.

Kiss Roland első kiállítását Puljujärvi gyorsan góllal büntette közelről, a második fór viszont már kimaradt. Állandósult a nyomás, és újabb finn kísérlet csattant a kapuvason, Puljujärvi járt közel a mesterhármashoz. Horváth Bence büntetését is sikerült kivédekezni szerencsével, majd Vay pillanatai következtek az utolsó percekben, így fegyelmezett és hősies küzdelemben maradt a háromgólos különbség.

A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

Jégkorong-világbajnokság, A-csoport, Zürich
Finnország–Magyarország 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)
gólszerzők: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43.), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)

 

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!