Hűségeskü: Kubatov Gábor azonnal reagált az elveszített bajnoki címre

Nem segített a Kisvárda – Robbie Keane-nel szakadt meg a Fradi 2019 óta tartó nagy bajnoki sorozata
A Ferencváros megtette a magáét, három góllal győzött a ZTE ellen.
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3–0-ra legyőzte a ZTE együttesét, ám az ETO kisvárdai sikerének köszönhetően a címvédő zöld-fehérek lecsúsztak a bajnoki címről, ezüstéremmel fejezték be az NB I-es szezont. Kubatov Gábor klubelnök azonnal reagált a közösségi oldalán a bajnokság végeredményére.
Az elmúlt 51 év legnagyobb nemzetközi kupasikere után elveszítettük a bajnokságot. Fáj. De ez a Fradi, mi sosem adjuk fel, felállunk, és visszatérünk! Mindig és soha! Szeretlek, Ferencváros!”
– tett hűségesküt klubja mellett Kubatov Gábor.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás