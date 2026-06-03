Ismerős arc az AEK-nál: korábbi Fradi-játékost igazolt Varga Barnabás klubja

Varga Barnabás klubja, az AEK Athén a hivatalos honlapján bejelentette Olekszandr Zubkov szerződtetését. A Ferencváros korábbi ukrán labdarúgója négy évre, 2030-ig írt alá a görög bajnokhoz, amely sajtóértesülések szerint négymillió euró körüli összeget fizetett érte.

Olekszandr Zubkov (középen) három évet játszott a Ferencvárosnál (Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP)

A 29 éves szélső a Sahtar Doneck nevelése, 2019 és 2022 között játszott a Fradiban, amelyben minden sorozatot figyelembe véve 110 mérkőzésen 19 gólt és 23 gólpasszt jegyzett. Három bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, s a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára léphetett a zöld-fehéreknél.