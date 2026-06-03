Ismerős arc az AEK-nál: korábbi Fradi-játékost igazolt Varga Barnabás klubja

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Az ukrán válogatott Olekszandr Zubkov az AEK Athén első nyári szerzeménye. A Ferencváros korábbi játékosa négy évre írt alá a Varga Barnabást is soraiban tudó klubhoz.
Varga Barnabás klubja, az AEK Athén a hivatalos honlapján bejelentette Olekszandr Zubkov szerződtetését. A Ferencváros korábbi ukrán labdarúgója négy évre, 2030-ig írt alá a görög bajnokhoz, amely sajtóértesülések szerint négymillió euró körüli összeget fizetett érte.
A 29 éves szélső a Sahtar Doneck nevelése, 2019 és 2022 között játszott a Fradiban, amelyben minden sorozatot figyelembe véve 110 mérkőzésen 19 gólt és 23 gólpasszt jegyzett. Három bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, s a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára léphetett a zöld-fehéreknél.
Miután távozott az FTC-től, visszatért a Sahtarhoz, a következő két és fél évet ismét az ukrán gárdánál töltötte, majd 2025 februárjában hatmillió euróért a Trabzonsporhoz igazolt. A török együttesben az elmúlt másfél évben 57 meccsen 12 gólt szerzett és 16 gólpasszt osztott ki, s a mögöttünk hagyott szezonban elhódította a Török Kupát a csapattal.
Zubkov az ukrán válogatottban eddig 43-szor szerepelt, egy-egy meccsen pályára lépett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is. Az AEK Athénnak idén nyáron ő az első új igazolása.
Nyitókép: aekfc.gr