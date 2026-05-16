labdarúgás bajnoki cím ETO FC Kisvárda Győr NB I

Kisvárdán dől el a bajnoki cím sorsa: óriási ijedtség után vezet az ETO – ÉLŐ

2026. május 16. 16:22

A listavezető ETO FC idegenben lép pályára a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, és győzelem esetén biztosan megszerzi története ötödik bajnoki címét. A 37. elsőségére hajtó, címvédő Fradi ugyanakkor a Kisvárda segítségében bízik. Kövesse az aranyéremről döntő várdai meccset a Mandiner szöveges tudósítása segítségével. Élő közvetítés.

2026. május 16. 16:22
null
Nagy Péter

A képlet egyszerű: ha a tabellát egypontos előnnyel vezető ETO legyőzi idegenben a Kisvárda csapatát, bajnok lesz, minden más esetben a szintén 17.15-kor kezdődő FTC–ZTE mérkőzésen dől el az aranyérem sorsa a labdarúgó NB I 33. fordulójában. A győriek szombat délután történetük során ötödször végezhetnek az élen, a címvédő Ferencváros pedig 37. elsőségét gyűjtheti be az élvonalban, és az említést érdemel, hogy tíz éven belül harmadszor alakul ennyire izgalmasan az utolsó játéknap.

Kisvárda, ETO, FTC, ZTE, NB I, labdarúgás, bajnoki cím
A két bajnokaspiráns, a tabellát egy ponttal vezető ETO (zöld) és a második FTC – előbbi a Kisvárda otthonában teheti fel az i-re a pontot / Fotó: MTI/Vasvári Tamás (archív)

  • UEFA III-as kategóriájú besorolású, 
  • 2850 fedett ülőhellyel és 
  • 9 skybox-szal rendelkező létesítményben. 

A hazaiak vezetőedzője, Révész Attila ezt a kezdő tizenegyet küldte pályára:

Popovics – Nagy K., Radmanovac, Chlumecky, Bíró Bence – Melnyik, Mbock, Popoola, Soltész D. – Mesanovic, Jordanov.

Borbély Balázs ezeknek a játékosoknak szavazott bizalmat: 

Petrás – Bíró Barnabás, Krpics, Miangue, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Njie, Gavrics, Schön – Benbouali.

Kisvárda–ETO FC: tűzijátékkal kezdődött a mérkőzés

Rendesen „begyújtottak” a kezdés előtt a vendégszurkolók, akik gyakorlatilag felvásárolták az összes elérhető jegyet, így olyan volt, mintha otthon játszott volna az ETO. A győri tábor ugyanakkor már a második percben kezdett elhalkulni, miután a kisvárdaiak is tűzijátékot rendeztek, csak ők a pályán. Ha nincs Samuel Petrás, akkor bizony megszerezték volna a vezetést a szabolcsiak. A Rába-partiak szlovák kapusa sorrendben előbb Soltész Dominik, majd Toniszlav Jordanov, végül pedig Jasmin Mesanovic lövését védte.

A kezdeti nehézségeket átvészelve először a 10. percben jutott el az ellenfél kapujáig a bajnoki éllovas, amely rögtön meg is szerezte a vezetést: 

Daniel Stefulj kényszerítőzött a bal oldalon Schön Szabolccsal, utóbbi visszakapta a labdát, az alapvonal közeléből centerezett, Nadir Benbuali pedig üresen érkezett, és 4 méterről a Hálóba passzolt, 0–1!

Az igencsak idegesen kezdő ETO FC ezzel saját kezébe vette a sorsát. 

Cikkünk frissül.

Tabella a kezdés előtt:

1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 66 pont

2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 65

3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 50

4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 50

5. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49–40 48

6. Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43–43 46

7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 40

8. Kisvárda Master Good 32 11 7 14 36–48 40

9. Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47–57 40

10. MTK Budapest 33 9 11 13 55–62 38

11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 28 – kiesett

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31–70 22 – kiesett

1.: Bajnokok Ligája-selejtező

2–3.: Konferencia-liga-selejtező

11–12.: kieső

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

A Kisvárda legutóbb legyőzte hazai pályán az ETO-t:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)

