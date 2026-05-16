Kisvárdán dől el a bajnoki cím sorsa: óriási ijedtség után vezet az ETO – ÉLŐ

„A latin-amerikaiak még szambázhatnak egyet, a Fradinak viszont nincs más választása” – ez dönt a bajnoki címről
Ezúttal a Kisvárda énekelheti ki a sajtot a győriek szájából.
A listavezető ETO FC idegenben lép pályára a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, és győzelem esetén biztosan megszerzi története ötödik bajnoki címét. A 37. elsőségére hajtó, címvédő Fradi ugyanakkor a Kisvárda segítségében bízik. Kövesse az aranyéremről döntő várdai meccset a Mandiner szöveges tudósítása segítségével. Élő közvetítés.
A képlet egyszerű: ha a tabellát egypontos előnnyel vezető ETO legyőzi idegenben a Kisvárda csapatát, bajnok lesz, minden más esetben a szintén 17.15-kor kezdődő FTC–ZTE mérkőzésen dől el az aranyérem sorsa a labdarúgó NB I 33. fordulójában. A győriek szombat délután történetük során ötödször végezhetnek az élen, a címvédő Ferencváros pedig 37. elsőségét gyűjtheti be az élvonalban, és az említést érdemel, hogy tíz éven belül harmadszor alakul ennyire izgalmasan az utolsó játéknap.
A szabolcsi és a kisalföldi város között mintegy 430 kilométer a távolság, ami a legoptimálisabb körülmények között is több mint 4 óra utazást jelent – egy irányba. Ennek ellenére mindössze nyolc perc alatt elfogytak a jegyek a kisvárdai stadion vendégszektorába, majd ugyanilyen gyorsan elkeltek a hazai tribünökbe szóló belépők is. Telt ház várta tehát az együtteseket az
A hazaiak vezetőedzője, Révész Attila ezt a kezdő tizenegyet küldte pályára:
Popovics – Nagy K., Radmanovac, Chlumecky, Bíró Bence – Melnyik, Mbock, Popoola, Soltész D. – Mesanovic, Jordanov.
Borbély Balázs ezeknek a játékosoknak szavazott bizalmat:
Petrás – Bíró Barnabás, Krpics, Miangue, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Njie, Gavrics, Schön – Benbouali.
Rendesen „begyújtottak” a kezdés előtt a vendégszurkolók, akik gyakorlatilag felvásárolták az összes elérhető jegyet, így olyan volt, mintha otthon játszott volna az ETO. A győri tábor ugyanakkor már a második percben kezdett elhalkulni, miután a kisvárdaiak is tűzijátékot rendeztek, csak ők a pályán. Ha nincs Samuel Petrás, akkor bizony megszerezték volna a vezetést a szabolcsiak. A Rába-partiak szlovák kapusa sorrendben előbb Soltész Dominik, majd Toniszlav Jordanov, végül pedig Jasmin Mesanovic lövését védte.
A kezdeti nehézségeket átvészelve először a 10. percben jutott el az ellenfél kapujáig a bajnoki éllovas, amely rögtön meg is szerezte a vezetést:
Daniel Stefulj kényszerítőzött a bal oldalon Schön Szabolccsal, utóbbi visszakapta a labdát, az alapvonal közeléből centerezett, Nadir Benbuali pedig üresen érkezett, és 4 méterről a Hálóba passzolt, 0–1!
Az igencsak idegesen kezdő ETO FC ezzel saját kezébe vette a sorsát.
Tabella a kezdés előtt:
1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 66 pont
2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 65
3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 50
4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 50
5. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49–40 48
6. Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43–43 46
7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 40
8. Kisvárda Master Good 32 11 7 14 36–48 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47–57 40
10. MTK Budapest 33 9 11 13 55–62 38
11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 28 – kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31–70 22 – kiesett
1.: Bajnokok Ligája-selejtező
2–3.: Konferencia-liga-selejtező
11–12.: kieső
LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)