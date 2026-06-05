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tanulmány honvédség katona

Ezek a mai fiatalok: újra menő lett a katonásdi

2026. június 05. 17:59

Újra divatba jön a terepminta? Egyre több huszonéves dönt úgy, hogy egyetem vagy civil munka mellett katonának áll. Mi viszi rá a Z generációt, hogy az okostelefont gépkarabélyra, a kényelmes hétvégét pedig hajnali sorakozóra cserélje?

2026. június 05. 17:59
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Póra-Nagy Csenge

Magyarországon 2004-ben vezették ki a sorkatonaságot, a tartalékos rendszert pedig hét évvel később vezették be a már nem hatályos 2011. évi CXIII. törvény által. A tartalékos rendszer áthidalja a szakadékot a civil társadalom és a szerződéses vagy hivatásos katonák között. A jelentkező nem adja fel a polgári karrierjét vagy a tanulmányait, helyette egy rugalmasabb keretrendszerben sajátítja el a honvédelmi alapokat, hogy szükség esetén – legyen szó árvízi védekezésről vagy országőrzésről – bevethető legyen. 

Fotó: NKE

Mi benne a vonzó? 

Aki azt hiszi, hogy csak a kalandvágy hajtja a fiatalokat, téved. A motivációk sokszínűek. A felsőoktatásba jelentkezők körében az egyik legnagyobb húzóerő, hogy a szolgálatért többletpontokat szerezhetnek a továbbtanuláshoz. 

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A katonai egyenruha mellé 16, 32 vagy akár 64 pluszpont is járhat a maximálisan megszerezhető 500 ponton felül, 

ami nem utolsó dolog, amikor a vágyott egyetemi szakra való bejutásról gondolkodunk. Az anyagi juttatások sem elhanyagolhatók. A szerződés aláírását követő negyedik hónapban érkezik az egyszeri szerződés-aláírási illetmény, a szerződés teljes idejére jár a havi rendelkezésreállási díj, ez is lényeges kiegészítés egy fiatal számára. Az egyetemisták további ösztöndíjakat is kaphatnak attól függően, hogy tanulmányaik befejezése után vállalják-e a tartalékos, szerződéses vagy hivatásos állományhoz való csatlakozást. A havonta folyósított ösztöndíj összege 110 ezertől 350 ezer forintig terjed, szolgálatteljesítésért pedig napi illetmény jár. Ez olyan bér vagy bérkiegészítés lehet, amely mellett a hallgató képes végezni a tanulmányait. 

Sok tartalékos egyetemista vallja, a Magyar Honvédség az egyik legjobb hely arra, hogy életre szóló barátságokat kössenek, fegyelmet tanuljanak, mentálisan és fizikálisan megerősödjenek. 

Fotó: NKE

Civil élet, bakaszív 

„Már kicsi korom óta felnézek a katonákra. Fontosnak tartom, hogy az ember szolgáljon az élete folyamán valami magasztosat, a hazáját, a nemzetét, a közösségét. Ez a honvédség kötelékében maradéktalanul megvalósul” – mondja egy tartalékos őrmester. 

„Azért választottam az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot, mert egyetemi tanulmányaim során sokat tanultam a Magyar Honvédségről, és szerettem volna belátni a színfalak mögé. Mindig is csodáltam a katonákat, mint minden kisfiú, mert valami magasabb rendű dolgot szolgálnak, és áldozatokat hoznak a mindennapokban. Úgy éreztem, ezt nekem is vállalnom kell, hozzájárulni a közjóhoz, a hazánkat szolgálni. Remélem, ha majd megadatik, hogy édesapa leszek, a gyerekem büszkén fogja mondani, hogy az apukája volt katona” – halljuk egy tartalékos őrvezetőtől. 

„Különösen fontosnak tartom a honvédelem ügyét, hiszen sok fenyegetés éri a magyar és európai értékeket. 

Inspiráló a közeg, amely fejlődésre, az önmagunkon való felülkerekedésre ösztönöz, és rengeteg gyakorlati tudást ad. Ezek mellett a tartalékos szolgálat egy rugalmas keretrendszer, amely nem korlátoz az egyetemi tanulmányokban vagy más feladatok ellátásában – magyarázza egy másik tartalékos őrvezető. – Jómagam kis korom óta tudom, hogy valamilyen formában a magyar állampolgárokat szeretném szolgálni, amikor majd kikerülök a munkapiacra. Tízéves lehettem, amikor érdekelni kezdett a katonai pálya. Az egyetemválasztáskor civil szakokat jelöltem meg első helyen, ahova felvételt is nyertem, de sosem lankadt az érdeklődésem a katonaság iránt. Úgy gondolom, a tartalékoslét az egyetem mellett kiváló lehetőség azoknak, akik fontolgatják, hogy valamilyen formában a Magyar Honvédség kötelékében helyezkednek el. Betekintést kapnak a közegbe, emellett életre szóló tapasztalatot és barátokat szerezhetnek. Magamon is észrevettem, hogy honvédségi szolgálatom óta kitartóbb lettem, mentálisan és fizikálisan is megerősödtem, és egyre jobb akarok lenni. Az ember fiatal felnőttként sokat hibázik, de az igazi kulcs a fejlődéshez, ha ezen változtatni akar, ebben is segít ez a kötelék.” 

Hol lehet jelentkezni? 

Akinek megfordul a fejében, hogy talán az ő szekrényében is elférne egy gyakorlóruha a fesztiválos pólók mellett, annak érdemes első kézből tájékozódnia. A legfontosabb forrás az iranyasereg.hu címen működő oldal, ahol minden információ megtalálható a juttatásokról és a feltételekről. A másik lehetőség a lakóhelyhez vagy az egyetemhez legközelebbi toborzóiroda felkeresése. Nem kell szuperkatonának lenni az induláshoz. A bemeneti küszöb: betöltött 18. életév, büntetlen előélet, magyar állampolgárság és egy egészségügyi, pszichikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat. 

A bevonulás nem a lövészárokkal kezdődik, hanem egy öthetes intenzív vagy moduláris alapkiképzéssel. Ezt úgy találták ki, hogy akár a nyári szünetben vagy több szakaszban is elvégezhető, fegyverismeretet, elsősegélynyújtást és túlélési alapokat tanítanak. 

A fiatalok katonaság melletti elköteleződése nem csak a pluszpontról szól, bár tény, hogy az sorsfordító lehet. Ez egy közösség melletti döntés, amelynek eredményeként megtapasztalhatja az ember: nem az számít, ki milyen szakra jár, honnan jött, csak az, hogy a mellette lévőre rábízhatja-e magát. A Magyar Honvédség tartalékos rendszere nem csupán bérkiegészítés vagy egy sor az önéletrajzban, hanem egy karakterépítő út, amely megtanít arra, hogy mi mindenre képes az ember, és hol vannak valójában a határai. 

A cikk a Polgári Magyarországért Alapítvány gyakornoki programja és a Mandiner közötti együttműködésben készült.

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
massivement6
2026. június 05. 20:05
Demokratikus országban érdemes, korrupt diktatúrában, minek...
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0
0
csulak
2026. június 05. 19:14
sajnos mar a katonasagot is le fogjak zulleszteni a Luxus buzi romulusz uralma alatt
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0
1
Halder_1899
2026. június 05. 19:13
Emberek ! Ez jó dolog, ez jó. Igenis jó ha több ember akar honvéd lenni, ez nem belpolitikai kérdés. Végre. Nem azért akarnak katonák lenni, hogy Ukrajnába kerüljenek, hanem a Haza miatt. Kb 30 éve várom ezt.
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0
1
néhai Ch.Pilot
2026. június 05. 18:42
Z deGeneráció. Jók lesznek Ukrajnába.
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2
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