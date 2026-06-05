Ezek a mai fiatalok: újra menő lett a katonásdi

Inspiráló a közeg, amely fejlődésre, az önmagunkon való felülkerekedésre ösztönöz, és rengeteg gyakorlati tudást ad. Ezek mellett a tartalékos szolgálat egy rugalmas keretrendszer, amely nem korlátoz az egyetemi tanulmányokban vagy más feladatok ellátásában – magyarázza egy másik tartalékos őrvezető. – Jómagam kis korom óta tudom, hogy valamilyen formában a magyar állampolgárokat szeretném szolgálni, amikor majd kikerülök a munkapiacra. Tízéves lehettem, amikor érdekelni kezdett a katonai pálya. Az egyetemválasztáskor civil szakokat jelöltem meg első helyen, ahova felvételt is nyertem, de sosem lankadt az érdeklődésem a katonaság iránt. Úgy gondolom, a tartalékoslét az egyetem mellett kiváló lehetőség azoknak, akik fontolgatják, hogy valamilyen formában a Magyar Honvédség kötelékében helyezkednek el. Betekintést kapnak a közegbe, emellett életre szóló tapasztalatot és barátokat szerezhetnek. Magamon is észrevettem, hogy honvédségi szolgálatom óta kitartóbb lettem, mentálisan és fizikálisan is megerősödtem, és egyre jobb akarok lenni. Az ember fiatal felnőttként sokat hibázik, de az igazi kulcs a fejlődéshez, ha ezen változtatni akar, ebben is segít ez a kötelék.”

Hol lehet jelentkezni?

Akinek megfordul a fejében, hogy talán az ő szekrényében is elférne egy gyakorlóruha a fesztiválos pólók mellett, annak érdemes első kézből tájékozódnia. A legfontosabb forrás az iranyasereg.hu címen működő oldal, ahol minden információ megtalálható a juttatásokról és a feltételekről. A másik lehetőség a lakóhelyhez vagy az egyetemhez legközelebbi toborzóiroda felkeresése. Nem kell szuperkatonának lenni az induláshoz. A bemeneti küszöb: betöltött 18. életév, büntetlen előélet, magyar állampolgárság és egy egészségügyi, pszichikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat.