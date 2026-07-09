Megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani ezeken a magyar településeken

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Július 8. és 23. között zajlik az MH KFOR-35. váltás missziós felkészítése az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát Szolnokon és a környező településeken.
Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és a környező településeken – közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár.
Július 8. és 23. között zajlik az MH KFOR-35. váltás missziós felkészítése
a helikopterdandárnál, ezért
megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, egyben kérik a lakosság megértését és türelmét – közölték.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)