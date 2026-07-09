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MH Kiss József 86. Helikopterdandár honvédség Szolnok

Megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani ezeken a magyar településeken

2026. július 09. 07:59

Július 8. és 23. között zajlik az MH KFOR-35. váltás missziós felkészítése az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát Szolnokon és a környező településeken.

2026. július 09. 07:59
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Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és a környező településeken – közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár.

Július 8. és 23. között zajlik az MH KFOR-35. váltás missziós felkészítése

a helikopterdandárnál, ezért 

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  • Szolnokon, 
  • Martfűn, 
  • Szajolban, 
  • Tiszajenőn, 
  • Tószegen, 
  • Vezsenyen és 
  • Zagyvarékason 

megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, egyben kérik a lakosság megértését és türelmét – közölték.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
auditorium
2026. július 09. 09:10
Mutatta a nemzetközi hiradó, h. Bulgáriában is nagy Natogyakorlatozást tartanak nemzetközi Natokatonákkal. Most örülni kell, h. a harmadik világháborút robbantaná ki a távoli Nagyhatalom Oroszországgal szemben a mi térségünk rovására ???
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namégmitnem
2026. július 09. 08:51
Milyen misszióra kell felkészülni? Az első vagy hanyadik szomszédba?:P
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