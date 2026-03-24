Újabb elengedhetetlen honvédelmi fejlesztést adtak át (VIDEÓ)

Kiélezett, pattanásig feszült a nemzetközi környezet: egy velünk határos országban ötödik éve egy „második világháború méretű háború” dúl, a helikopterdandárnak, minden katonájának és minden eszközének kiemelt és igazán fontos szerepe, jelentősége van – mondta a honvédelmi miniszter.
Az elmúlt tizenhat év számos értékteremtő, lényeges döntése között a honvédség fejlesztése volt az egyik legfontosabb és egyben a leglátványosabb is – mondta a honvédelmi miniszter hétfőn Szolnokon,
az MH Kiss József 86. Helikopterdandár hangárkomplexum-átadó ünnepségén.
Az MTI tudósítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már másodszor jár Szolnokon. Hozzátette: Szolnok katonaváros és kiemelt magyar támaszpont, a haderőfejlesztés egyik bástyája, egyik legfontosabb állomása és helyszíne.
Úgy fogalmazott,
a magyar kormány nagyot álmodott: 2016-tól kezdve egy nagyon alapos előkészítő munkát követően megkezdték a haderőfejlesztési programjukat.
Ez a program nem kisebb célt tűzött ki, mint a magyar honvédség addigra már elavult, az elődök által rosszul vagy sehogy nem karbantartott és nagyrészt „elkótyavetyélt” szovjet eszközeinek lecserélését, és a magyar honvédség teljes átfegyverzését – közölte.
„Az elmúlt tíz év hatalmas lépésekkel ide vezetett bennünket” – mutatott rá.
A Magyar Honvédség fejlesztésén belül a légierő kiemelt, megkülönböztetett szerepet kapott – tette hozzá, hangsúlyozva:
az egész ország méltán büszke a Gripenjeinkre, amelyekből hamarosan további négy érkezik Magyarországra.
A miniszter kitért arra, hogy az Airbus gyárral való együttműködés eredményeként
Magyarországon megújult a helikopterállomány.
A H145-ös típusú Airbusból 19, még a H225-ösből 16 érkezett meg Magyarországra és állt hadrendbe, repül – idézte fel. Kiemelte, hogy ez „elképesztő méretű” növekedést jelent a repülések számában, a feladat összetettségében, műszaki színvonalában.
A helikopterek után és azok méltó otthonaként adhatják át a 21. századi hangárkomplexumot
– jelezte, köszönetet mondva mindenkinek, aki részese volt a beruházásnak, külön is Berkó Attila vármegyei fősipánnak, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének és Szolnok városának.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról,
kifejezetten kiélezett, pattanásig feszült a nemzetközi környezet: egy velünk határos országban ötödik éve egy „második világháború méretű háború” dúl,
a Közel-Kelet is lángokban áll, szinte mindennaposak a terrorcselekményekről szóló hírek.
Ekkor
a helikopterdandárnak, minden katonájának és minden eszközének kiemelt és igazán fontos szerepe, jelentősége van
– hangsúlyozta.
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy Szolnokon a katonai infrastruktúra soha nem látott ütemben fejlődik. Hangsúlyozta, az elmúlt években olyan korszerű, nyugati technika került a kezükbe, amely nemcsak képességet, hanem felelősséget is jelent.
Azt mondta, most nem egyszerűen egy új hangárkomplexumot adnak át, hanem annak bizonyítékát, hogy szemléletváltás folyik a Magyar Honvédségben.
A feladat adott: megőrizni, fejleszteni és továbbadni azt a szemléletet, amely ezt a beruházást életre hívta, „mert végsősoron nem az a kérdés, hogy milyen eszközeink vannak, hanem hogy mit kezdünk vele” – fogalmazott.
Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka azt mondta, hogy egy újabb mérföldkőhöz értek. A hangárkomplexum a katonák nélkül csupán egy épület, velük viszont „a hivatásunk, a szakmánk és a magyar katonai repülés egyik temploma” – tette hozzá.
Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a hangárkomplexum kivitelezése 2023 júniusban kezdődött meg. Az első ütem fő elemeként egy 16 állóhelyes kiszolgáló hangárt, kutató-mentő szolgálati épületet és hangárt, karbantartó és javító hangárt hoztak létre, továbbá egy épületet a repülő-műszaki zászlóaljnak és egy raktárat. Emellett 115 négyzetméteren alakítottak ki állóhelyeket légi járművek számára, új transzformátorállomás, több speciális kiszolgáló létesítmény is része a fejlesztésnek.
