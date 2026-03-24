Újabb elengedhetetlen honvédelmi fejlesztést adtak át (VIDEÓ)

Az elmúlt tizenhat év számos értékteremtő, lényeges döntése között a honvédség fejlesztése volt az egyik legfontosabb és egyben a leglátványosabb is – mondta a honvédelmi miniszter hétfőn Szolnokon,

az MH Kiss József 86. Helikopterdandár hangárkomplexum-átadó ünnepségén.

Az MTI tudósítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már másodszor jár Szolnokon. Hozzátette: Szolnok katonaváros és kiemelt magyar támaszpont, a haderőfejlesztés egyik bástyája, egyik legfontosabb állomása és helyszíne.