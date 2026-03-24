szolnok szalay - bobrovniczky kristóf gripen helikopterdandár airbus honvédség magyar honvédség

Újabb elengedhetetlen honvédelmi fejlesztést adtak át (VIDEÓ)

2026. március 24. 22:26

Kiélezett, pattanásig feszült a nemzetközi környezet: egy velünk határos országban ötödik éve egy „második világháború méretű háború” dúl, a helikopterdandárnak, minden katonájának és minden eszközének kiemelt és igazán fontos szerepe, jelentősége van – mondta a honvédelmi miniszter.

2026. március 24. 22:26
Az elmúlt tizenhat év számos értékteremtő, lényeges döntése között a honvédség fejlesztése volt az egyik legfontosabb és egyben a leglátványosabb is – mondta a honvédelmi miniszter hétfőn Szolnokon, 

az MH Kiss József 86. Helikopterdandár hangárkomplexum-átadó ünnepségén.

Az MTI tudósítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már másodszor jár Szolnokon. Hozzátette: Szolnok katonaváros és kiemelt magyar támaszpont, a haderőfejlesztés egyik bástyája, egyik legfontosabb állomása és helyszíne.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Úgy fogalmazott, 

a magyar kormány nagyot álmodott: 2016-tól kezdve egy nagyon alapos előkészítő munkát követően megkezdték a haderőfejlesztési programjukat. 

Ez a program nem kisebb célt tűzött ki, mint a magyar honvédség addigra már elavult, az elődök által rosszul vagy sehogy nem karbantartott és nagyrészt „elkótyavetyélt” szovjet eszközeinek lecserélését, és a magyar honvédség teljes átfegyverzését – közölte.

„Az elmúlt tíz év hatalmas lépésekkel ide vezetett bennünket” – mutatott rá.

A Magyar Honvédség fejlesztésén belül a légierő kiemelt, megkülönböztetett szerepet kapott – tette hozzá, hangsúlyozva: 

az egész ország méltán büszke a Gripenjeinkre, amelyekből hamarosan további négy érkezik Magyarországra.

A miniszter kitért arra, hogy az Airbus gyárral való együttműködés eredményeként 

Magyarországon megújult a helikopterállomány. 

A H145-ös típusú Airbusból 19, még a H225-ösből 16 érkezett meg Magyarországra és állt hadrendbe, repül – idézte fel. Kiemelte, hogy ez „elképesztő méretű” növekedést jelent a repülések számában, a feladat összetettségében, műszaki színvonalában.

A helikopterek után és azok méltó otthonaként adhatják át a 21. századi hangárkomplexumot 

– jelezte, köszönetet mondva mindenkinek, aki részese volt a beruházásnak, külön is Berkó Attila vármegyei fősipánnak, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének és Szolnok városának.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról, 

kifejezetten kiélezett, pattanásig feszült a nemzetközi környezet: egy velünk határos országban ötödik éve egy „második világháború méretű háború” dúl, 

a Közel-Kelet is lángokban áll, szinte mindennaposak a terrorcselekményekről szóló hírek.

Ekkor 

a helikopterdandárnak, minden katonájának és minden eszközének kiemelt és igazán fontos szerepe, jelentősége van 

– hangsúlyozta.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy Szolnokon a katonai infrastruktúra soha nem látott ütemben fejlődik. Hangsúlyozta, az elmúlt években olyan korszerű, nyugati technika került a kezükbe, amely nemcsak képességet, hanem felelősséget is jelent.

Azt mondta, most nem egyszerűen egy új hangárkomplexumot adnak át, hanem annak bizonyítékát, hogy szemléletváltás folyik a Magyar Honvédségben.

A feladat adott: megőrizni, fejleszteni és továbbadni azt a szemléletet, amely ezt a beruházást életre hívta, „mert végsősoron nem az a kérdés, hogy milyen eszközeink vannak, hanem hogy mit kezdünk vele” – fogalmazott.

Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka azt mondta, hogy egy újabb mérföldkőhöz értek. A hangárkomplexum a katonák nélkül csupán egy épület, velük viszont „a hivatásunk, a szakmánk és a magyar katonai repülés egyik temploma” – tette hozzá.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a hangárkomplexum kivitelezése 2023 júniusban kezdődött meg. Az első ütem fő elemeként egy 16 állóhelyes kiszolgáló hangárt, kutató-mentő szolgálati épületet és hangárt, karbantartó és javító hangárt hoztak létre, továbbá egy épületet a repülő-műszaki zászlóaljnak és egy raktárat. Emellett 115 négyzetméteren alakítottak ki állóhelyeket légi járművek számára, új transzformátorállomás, több speciális kiszolgáló létesítmény is része a fejlesztésnek.

Nyitókép: MTI/Mészáros János

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
