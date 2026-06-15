Gulyás Gergely: Szembesíteni kell az európai fórumokat a „Lex Orbánnal”, hogy lássák a kettős mércét, amit alkalmaznak

„Az szerintem politikailag is egy téves döntés, de egy európai jogi kultúrkörön kívülálló döntés, hogy valaki visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással a politikai ellenfelet politikai versenyből megpróbálja kiiktatni. Most erre látunk egy kísérletet. Ilyen 1990 óta Magyarországon nem volt, ez nem javítja, hanem rontja a magyar demokrácia helyzetét, sőt bizonyos értelemben kérdésessé is teszi azt, hiszen szerintem

sem 199 ember, sem 141 ember nem lehet okosabb, mint 8 millió magyar választópolgár, úgyhogy ha ők másként döntenének, akkor szerintem nincs az a többség, ami azt a jogot elveheti tőlük, hogy a magyar nép válassza meg a saját vezetőit,

ezt volt a rendszerváltoztatásnak az érdeke.