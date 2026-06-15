Gulyás Gergely: Szembesíteni kell az európai fórumokat a „Lex Orbánnal”, hogy lássák a kettős mércét, amit alkalmaznak

Újabb kemény csörte a parlamentben – Gulyás Gergely Magyar Péternek: Ön félrevezeti az Országgyűlést + videó
Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva azt állította: hogy az Orbán-kormány átvette volna a migrációs paktum szabályait.
Hétfőn szavaz a parlament arról a javaslatról, amely visszamenőleg is nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. A „Lex Orbánként” elhíresült javaslat sokak szerint nem felel meg az európai jogállami normáknak. A Fidesz frakcióvezetője a Mandiner kérdésére elmondta, ezzel szembesíteni kell az európai fórumokat.
„Az szerintem politikailag is egy téves döntés, de egy európai jogi kultúrkörön kívülálló döntés, hogy valaki visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással a politikai ellenfelet politikai versenyből megpróbálja kiiktatni. Most erre látunk egy kísérletet. Ilyen 1990 óta Magyarországon nem volt, ez nem javítja, hanem rontja a magyar demokrácia helyzetét, sőt bizonyos értelemben kérdésessé is teszi azt, hiszen szerintem
sem 199 ember, sem 141 ember nem lehet okosabb, mint 8 millió magyar választópolgár, úgyhogy ha ők másként döntenének, akkor szerintem nincs az a többség, ami azt a jogot elveheti tőlük, hogy a magyar nép válassza meg a saját vezetőit,
ezt volt a rendszerváltoztatásnak az érdeke.
Remélem, nem lesz olyan rendszerváltás, ami visszafelé vezet a diktatúrába”
– fejtette ki Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére a „Lex Orbánnal” kapcsolatos véleményét a parlament hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján.
Lapunk kérdésére, terveznek-e ez ellen valamilyen nemzetközi fórumon tiltakozni, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: „ebből az is következik, hogy mindenhol el kell mondani.”
Azt azonban hozzátette:
a nemzetközi fórumokban alapvetően nem kezdtem el attól bízni, hogy ellenzékbe kerültünk.”
Arra viszont rámutatott: „Vannak olyan durva határátlépések – a közjogi tisztségviselők, köztársasági elnök elleni hadjárat –, ahol még akár a velünk egyébként alapvetően ellenséges nemzetközi fórumok is azt fogják mondani, hogy ez már sok, de abban, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió a mi érdekünkben fellépne, ezt még távol állónak érzem.”
„De mindenhol jelezni kell,
már csak azért is szembesíteni kell az európai döntéshozatali fórumokat ezekkel a döntésekkel, hogy lássák azt a kettős mércét, amelyet saját maguk alkalmaznak”
– mutatott rá.
Mint ismert, hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, a hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött, majd az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról.
A Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét.
Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves korlátozásáról szóló javaslat, vagyis a „Lex Orbán” a Parlamentben és azon kívül is
heves vitákat váltott ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e.
Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.
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Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva azt állította: hogy az Orbán-kormány átvette volna a migrációs paktum szabályait.
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Mutatjuk, hogy alakul az Országgyűlés hétfői menetrendje.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán