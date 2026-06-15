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gulyás gergely országgyűlés Magyar Péter európai bizottság

Gulyás Gergely: Szembesíteni kell az európai fórumokat a „Lex Orbánnal”, hogy lássák a kettős mércét, amit alkalmaznak

2026. június 15. 14:39

Hétfőn szavaz a parlament arról a javaslatról, amely visszamenőleg is nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. A „Lex Orbánként” elhíresült javaslat sokak szerint nem felel meg az európai jogállami normáknak. A Fidesz frakcióvezetője a Mandiner kérdésére elmondta, ezzel szembesíteni kell az európai fórumokat.

2026. június 15. 14:39
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Vizvári Soma

„Az szerintem politikailag is egy téves döntés, de egy európai jogi kultúrkörön kívülálló döntés, hogy valaki visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással a politikai ellenfelet politikai versenyből megpróbálja kiiktatni. Most erre látunk egy kísérletet. Ilyen 1990 óta Magyarországon nem volt, ez nem javítja, hanem rontja a magyar demokrácia helyzetét, sőt bizonyos értelemben kérdésessé is teszi azt, hiszen szerintem 

sem 199 ember, sem 141 ember nem lehet okosabb, mint 8 millió magyar választópolgár, úgyhogy ha ők másként döntenének, akkor szerintem nincs az a többség, ami azt a jogot elveheti tőlük, hogy a magyar nép válassza meg a saját vezetőit, 

ezt volt a rendszerváltoztatásnak az érdeke. 

Remélem, nem lesz olyan rendszerváltás, ami visszafelé vezet a diktatúrába” 

– fejtette ki Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére a „Lex Orbánnal” kapcsolatos véleményét a parlament hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Lapunk kérdésére, terveznek-e ez ellen valamilyen nemzetközi fórumon tiltakozni, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: „ebből az is következik, hogy mindenhol el kell mondani.”

Azt azonban hozzátette: 

a nemzetközi fórumokban alapvetően nem kezdtem el attól bízni, hogy ellenzékbe kerültünk.”

Arra viszont rámutatott: „Vannak olyan durva határátlépések – a közjogi tisztségviselők, köztársasági elnök elleni hadjárat –, ahol még akár a velünk egyébként alapvetően ellenséges nemzetközi fórumok is azt fogják mondani, hogy ez már sok, de abban, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió a mi érdekünkben fellépne, ezt még távol állónak érzem.”

„De mindenhol jelezni kell, 

már csak azért is szembesíteni kell az európai döntéshozatali fórumokat ezekkel a döntésekkel, hogy lássák azt a kettős mércét, amelyet saját maguk alkalmaznak”

 – mutatott rá.

Mint ismert, hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, a hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött, majd az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról.

A Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét.

Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves korlátozásáról szóló javaslat, vagyis a „Lex Orbán” a Parlamentben és azon kívül is 

heves vitákat váltott ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e. 

Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 24 komment

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2026. június 15. 15:34
Akkor jelezzétek, már tegnap is késő lett volna! A bal azért jutott hatalomra többek között, hogy még hazugságokkal sem átallotta bombázni a nemzetközi fórumokat. Ha ők tudtak serényen hazudozni, ti miért nem tudnátok az igazat szétkürtölni?
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pollip
2026. június 15. 15:17
Van európában patrióta média hálózat? Ha van, ezt kéne használni minél többet!!!!..
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radler
2026. június 15. 15:14
tapir32 2026. június 15. 14:58 Nem kicsit vagy nevetséges, de látom élvezed. Úgyhogy csak így tovább! A lényeg hogy jól érezd magad!
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radler
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2026. június 15. 15:11 Szerkesztve
Feleslegesen erőlködtök, a 2/3 bármit megtehet. De hát ezt ti pontosan tudjátok, hiszen 16 évig gyakoroltátok. Most viszont két problémával kell szembenéznetek, és egyelőre egyikre sincs válaszotok. Az egyik az érdektelenség, a másik a pénztelenség. Ciki már fideszesnek lenni, és úgy olvad a tábor, mint fagyi a kánikulában. A fidezses oligarchák meg nem finanszírozzák az elbaszott propagandát a kisíbolt vagyonból, mert ők már tudják hogy kidobott pénz lenne, ami már soha nem térülne meg.
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