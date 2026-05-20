„Ez a szövegezés SZAR” – Lattmann Tamás lerántotta a leplet a Tisza Alaptörvény-módosításáról

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
A nemzetközi jogász úgy látja, lehet szar jogszabályszöveget írni, különösen egy értelmetlen javaslatra, csak semmi jóra nem vezet.
Nem hagyta ki Lattmann Tamás nemzetközi jogász, hogy közösségi oldalán ne ossza meg véleményét a Tisza Alaptörvény-módosításáról. Mint mondta, ez a szövegezés szar, mert
– utalva arra, hogy a Tisza javaslata alapján ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget.
Lehet szar jogszabályszöveget írni, különösen egy értelmetlen javaslatra, csak semmi jóra nem vezet. Azt mondjuk értem, hogy az alkotmányt soha nem látott populus elorgazmál a gyönyörtől, de attól ez még továbbra is SZAR”
– zárta rövidre.