tisza alaptörvény módosítás országgyűlés

„Ez a szövegezés SZAR” – Lattmann Tamás lerántotta a leplet a Tisza Alaptörvény-módosításáról

2026. május 20. 22:15

A nemzetközi jogász úgy látja, lehet szar jogszabályszöveget írni, különösen egy értelmetlen javaslatra, csak semmi jóra nem vezet.

2026. május 20. 22:15
null

Nem hagyta ki Lattmann Tamás nemzetközi jogász, hogy közösségi oldalán ne ossza meg véleményét a Tisza Alaptörvény-módosításáról. Mint mondta, ez a szövegezés szar, mert 

  • „Mi van, ha a köztársasági elnök olyat jelöl, akinek már megvan a 8?”
  • „Mi van, ha az Országgyűlés egy konstruktív bizalmatlanság indítvány keretében olyat jelöl, akinek már megvan a 8?”
  • „Mi van, ha a hivatalban lévő éri el a 8-at?”

– utalva arra, hogy a Tisza javaslata alapján ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget.

Lehet szar jogszabályszöveget írni, különösen egy értelmetlen javaslatra, csak semmi jóra nem vezet. Azt mondjuk értem, hogy az alkotmányt soha nem látott populus elorgazmál a gyönyörtől, de attól ez még továbbra is SZAR”

– zárta rövidre.

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 20. 23:32
TSZ elnök Péter megin' betért a porcelán boltba.... :-DD
aabcehmu
2026. május 20. 23:20
No comment no cry 2026. május 20. 23:00 Öcsipók, a jognak nem az a feladata, hogy feltételezze, hogy ki mit nem fog csinálni, hanem az, hogy MINDEN eshetőséget igyekezzen lefedni. Mivel itt nyilvánvaló lyukak vannak, ezért ez egy szar szövegezés. Szóval oda van írva, hogy megszűnik 8 év után. És utána mi van? Megy tovább az kormányzás miniszterelnök nélkül? Újat jelöl a köztársasági elnök? Nem ott vannak lyukak, csak az agyatokban. Benne van az alaptörvényben most is, nem kell újra odaírni: b) ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával, halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az Országgyűlés a bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, a miniszterelnök megbízatása megszűnésétől számított tizenöt napon belül teszi meg (a jelölést). Próbáljatok meg olyanba belekötni, ami nem a ti böszmeségeteket bizonyítja.
No comment no cry
2026. május 20. 23:02
1. Nem volt az 1000 tanácsadó, meg ügyvéd, meg franctudjaki között legalább egy, aki jogszerűen meg tudta volna írni ezt? 2. Nem inkább a szupermérföldkövekkel kellene foglalkoznia a tiszás jogalkotóknak, ha a rohadt rövid határidőn belül haza akarják hozni az uniós pénzt, ahogy ígérték?
No comment no cry
2026. május 20. 23:00
aabcehmu 2026. május 20. 22:49 Lattman első két kérdése ostobaság, nyilván nem fognak olyat jelölni, aki nem választható meg. A 3. kérdés „Mi van, ha a hivatalban lévő éri el a 8-at?” egyenesen az alapvető szövegértési képességeit vonja kétségbe. Oda van írva magyarul: megszűnik. ----------------------- Öcsipók, a jognak nem az a feladata, hogy feltételezze, hogy ki mit nem fog csinálni, hanem az, hogy MINDEN eshetőséget igyekezzen lefedni. Mivel itt nyilvánvaló lyukak vannak, ezért ez egy szar szövegezés. Szóval oda van írva, hogy megszűnik 8 év után. És utána mi van? Megy tovább az kormányzás miniszterelnök nélkül? Újat jelöl a köztársasági elnök? Nem, ne gyere azzal, hogy mi a nyilvánvaló. Ami nincsen a jogban lefektetve, az nincsen jogilag szabályozva, és onnantól nem végrehajtható. Azaz ez a szövegezés szar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!