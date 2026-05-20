Történelmet írt az El-specialista spanyol edző, 44 év után ismét nemzetközi trófeát nyert az Aston Villa

Az angol Premier League-ben már biztosan Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végző, múlt pénteken a Liverpoolt 4–2-re legyőző Aston Villa és a német Bundesligában a hetedik helyen záró Freiburg vívta egymással a második számú nemzetközi kupasorozat, az Európa-liga döntőjét Isztambulban. A birminghami együttes az 1982-es BEK-győzelme, vagyis 44 év után jutott be ismét bármely európai kupa fináléjába, míg Sallai Roland korábbi német csapata fennállása során először játszhatott döntőt a nemzetközi porondon. Az Aston Villát irányító Unai Emery edzőként korábban már négyszer is megnyerte az Európa-ligát, a Sevillával háromszor (2014, 2015, 2016), a Villarreallal egyszer (2021), és 2019-ben az Arsenallal is volt döntős ebben a sorozatban.

Az Aston Villa argentin támadója, Emiliano Buendía (sárga cipőben) gólt és gólpasszt jegyzett az Európa-liga döntőjében (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Már két órával a mérkőzés kezdete előtt fantasztikus volt a hangulat a Besiktas stadionjában, a freiburgi szurkolók nem vesztegették az idejüket, és már ekkor is teli torokból buzdították a csapatukat.