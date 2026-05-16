„A latin-amerikaiak még szambázhatnak egyet, a Fradinak viszont nincs más választása” – ez dönt a bajnoki címről

Győr vagy Ferencváros? Mindegyik forgatókönyvre felkészült az MLSZ
Egyelőre nem tudni, hogy melyik városban és mikor lesz a kupaátadás.
A magyar válogatott és a Ferencváros korábbi támadója, Sowunmi Thomas a labdarúgó NB I utolsó fordulója előtt bízik egy, a 2004-eshez hasonló forgatókönyvben. Ezúttal a Kisvárda énekelheti ki a sajtot a győriek szájából.
Mennyire tekinthető sikeresnek ez az idény a Ferencvárosnál, ha nem sikerül megvédenie a bajnoki címet?
Összetett a kérdés, mert a nemzetközi szereplés mindenképpen dicséretet érdemel, sőt megemelhetjük a kalapunkat a Fradi teljesítménye előtt az Európa-ligában, mert egyértelműen túlszárnyalta minden képzeletünket. A sorozat nyolcaddöntőjébe jutás azt mutatja, hogy egyre tapasztaltabb a klub a kontinentális színpadon, amely a magyar futball számára is rengeteget jelent. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a bajnokság felemásra sikerült. A tabella hátsó régiójába tartozó csapatokkal szemben rengeteg pontot veszített az FTC. Elsősorban hazai pályán, ráadásul Győrött is kikapott a csapat a kulcsmérkőzésen. A helyzetek megvoltak az ETO ellen, de kimaradtak, ennek pedig súlyos következménye lehet.
Jelenleg úgy tűnik, elúszhat a Ferencváros bajnoki címe, ám én még reménykedem egy, a 2004-eshez hasonló csodában.
Emlékezetes utolsó forduló volt: nyertünk a debreceniek ellen, az Újpest pedig csak ikszelt az MTK-val, és azzal mi lettünk a bajnokok! Ezzel a forgatókönyvvel most is kiegyeznék, csak most a Kisvárda dönthet a végjátékban.
Azért is kiemelten fontos a hétvége, mert Kubatov Gábor klubelnök úgy fogalmazott, a Fradinál az ezüst semmit sem ér.
Ezzel alapvetően egyetértek, az ezüstérem nem siker. A Ferencvárosnál mindig a bajnoki cím az elvárás, a csúcsot kell belőni, éppen ezért örömteli, hogy a Magyar Kupa-döntő után a magasba emelhették a serleget a srácok. A nemzetközi menetelés a véleményem szerint egyértelműen sikeresnek nevezhető, de a hazai szereplés sem sikertelen.
Robbie Keane mindennapjait alaposan felkavarta a „magyarszabály”, az ír vezetőedző rendszeresen megemlítette, mint nehezítő körülmény, ráadásul nemrégiben elnézést kért azoktól, akik kevesebbet játszottak.
Nem tudom, milyen nehézségeket okozott az öltözőben mindez, de az is tény, hogy a magyarok ősszel a hátukon vitték a csapatot, Tóth Alex és Varga Barnabás is kulcsjátékosnak számított, így akkor még nem volt ezzel probléma.
Kétségtelen nem egyszerű, hogy az edzőnek van egy elképzelt összeállítása, de nem mindig teheti meg, hogy azokat játszassa, akiket akar.
Nehézkes két együttest menedzselni, de a vezetők mindent megtesznek azért, hogy a megfelelő labdarúgók közül válogathasson az edző.
Az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetése kiemelkedőnek számít itthon. A bajnokság végeredménye miként módosíthatja a pénzügyi előrejelzéseket?
A költségvetést a klub szakembereinek kell koordinálni, de az MK-sikerrel már biztos az Európa-liga-indulás, ezzel pedig egy újabb menetelés is összejöhet. Az igazán nagy dobás természetesen a Bajnokok Ligája, az lehet ismét a cél, hogy ott is megmutassa magát a csapat. Utóbbi szakmailag is sokat adna és többek között a büdzsét is további magasságokba emelné.
A bajnokság utolsó fordulójában megismétlődik a Magyar Kupa-döntő az Üllői úton? Mekkora szerepe lehet annak a tapasztalatnak?
Teljesen más a két sorozat, a ZTE számára a hétvégi meccsnek ráadásul szinte már semmi tétje nincs szerint, egyedül a visszavágás fűtheti a zalaiakat, érmes reményeik nincsenek. Ez a forgatókönyv a Fradinak lehet kedvezőbb.
A latin-amerikaiak még szambázhatnak egyet, a címvédőnek viszont nincs más választása, mennie kell előre.
Az ismert politikai és gazdasági változások tudatában milyen lehet a jövő a zöld-fehéreknél?
Ami nem változik: a Ferencváros a magyar foci zászlóshajója marad. Az elmúlt években bizonyította, hogy minél tovább menetel, annál több bevételt tud realizálni Európában, ez pedig az egész labdarúgásunk tekintetében roppant értékes és motiváló. A játékosok és a klubok számára is. Jó példa a már említett Tóth Alex és Varga Barnabás, akik megmutathatták magukat a nemzetközi porondon.
Egyre több fiatalnak kell megkapnia a lehetőséget, és minél többen élnek vele, annál többet profitálhatnak belőle.
Ezért örömteli a 16 éves Czéh Barnabás bemutatkozása, akit nagy reménységnek tartanak, de ugyanez elmondható a bármikor bevethető 19 éves Madarász Ádámról is. Az épülésükre szolgál, ha Tóth Alihoz hasonlóan megdolgoznak a helyükért. Robbie Keane-en biztosan nem múlik majd a sikerük.
Mint ismert, szombaton eldől a bajnoki aranyérem sorsa a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, kiderül, hogy sorozatban nyolcadszor végez-e az élen a címvédő Ferencváros, vagy 2013 után az éllovas ETO FC ér-e fel ismét a csúcsra. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a Zalaegerszeget, míg a listavezető győriek a lehető legtávolabbi ellenfélhez utaznak Kisvárdára. A két csapat között minimális a különbség: az ETO-nak 66, a Fradinak 65 pontja van, így a győriek kezében a döntés.
Fotó: MTI/Illyés Tibor