Bajnoki cím ide vagy oda: a győri klubnál lemondtak a közös meccsnézésről – kiderült, mi áll a döntés hátterében

Rajta nem múlik: ezért nem kap meghívót a válogatottba Dibusz Dénes
A Ferencváros rutinos kapusa nem zárja ki, hogy a közeljövőben segítse a nemzeti csapatot. Dibusz Dénes menedzsere elmondta, miért maradt ki a keretből a friss MK-győztes hálóőr.
Azt javasolják, inkább a képernyők előtt szurkoljanak a győri csapatnak.
Hétvégén eldől a bajnoki aranyérem sorsa a magyar labdarúgó-bajnokságban, kiderül, hogy zsinórban nyolcadszor végez-e az élen a címvédő Ferencváros vagy 2013 után a trónkövetelő ETO FC ér-e fel ismét a csúcsra. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a ZTE gárdáját, míg a listavezető győriek a lehető legtávolabbi ellenfélhez utaznak, Kisvárdán ünnepelhetnék az aranyérmet.
Mint ismert, a két csapat között mindössze egyetlen pont a különbség, az ETO-nak 66, a Fradinak 65 pontja van, így a győriek kezében a döntés.
Az ukrán határhoz közeli kisvárosban mindössze nagyjából hatszáz vendégdrukker buzdíthatja a lelátón Borbély Balázs csapatát, akik nem jutottak jegyhez, azoknak Győrött szerveztek közös meccsnézést. Eddig úgy tűnt, nagy fiesztára készülnek, ám két nappal a sorsdöntő összecsapás előtt a győri klubnál lemondták az eseményt. Az ok: a várható időjárás.
„Az ETO FC – a Katasztrófavédelem javaslatára és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére tekintettel – felülvizsgálta a szombati, közös meccsnézés biztonságos és észszerű lebonyolításának lehetőségét. Az előrejelzések figyelembevételével klubunk előtérbe helyezi szurkolóink biztonságát és egészségének védelmét.
Az előre jelzett csapadék- és szélviszonyok alapján nem biztosított szurkolóink egészsége és épsége. Ennek okán klubunk eláll az esemény lebonyolításától”
– írták.
Szombaton egységesen 17.15-kor kezdődnek az utolsó forduló alábbi mérkőzései: a Kisvárda–ETO, a Ferencváros–ZTE, a DVSC–Újpest és a DVTK–Paks összecsapás is.
Fotó: MTI/Purger Tamás