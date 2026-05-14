Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
eto meccsnézés Fradi

Bajnoki cím ide vagy oda: a győri klubnál lemondtak a közös meccsnézésről – kiderült, mi áll a döntés hátterében

2026. május 14. 21:39

Azt javasolják, inkább a képernyők előtt szurkoljanak a győri csapatnak.

2026. május 14. 21:39
null

Hétvégén eldől a bajnoki aranyérem sorsa a magyar labdarúgó-bajnokságban, kiderül, hogy zsinórban nyolcadszor végez-e az élen a címvédő Ferencváros vagy 2013 után a trónkövetelő ETO FC ér-e fel ismét a csúcsra. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a ZTE gárdáját, míg a listavezető győriek a lehető legtávolabbi ellenfélhez utaznak, Kisvárdán ünnepelhetnék az aranyérmet.

Mint ismert, a két csapat között mindössze egyetlen pont a különbség, az ETO-nak 66, a Fradinak 65 pontja van, így a győriek kezében a döntés.

Az ukrán határhoz közeli kisvárosban mindössze nagyjából hatszáz vendégdrukker buzdíthatja a lelátón Borbély Balázs csapatát, akik nem jutottak jegyhez, azoknak Győrött szerveztek közös meccsnézést. Eddig úgy tűnt, nagy fiesztára készülnek, ám két nappal a sorsdöntő összecsapás előtt a győri klubnál lemondták az eseményt. Az ok: a várható időjárás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Az ETO FC – a Katasztrófavédelem javaslatára és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére tekintettel – felülvizsgálta a szombati, közös meccsnézés biztonságos és észszerű lebonyolításának lehetőségét. Az előrejelzések figyelembevételével klubunk előtérbe helyezi szurkolóink biztonságát és egészségének védelmét.

Az előre jelzett csapadék- és szélviszonyok alapján nem biztosított szurkolóink egészsége és épsége. Ennek okán klubunk eláll az esemény lebonyolításától”

– írták.

Szombaton egységesen 17.15-kor kezdődnek az utolsó forduló alábbi mérkőzései: a Kisvárda–ETO, a Ferencváros–ZTE, a DVSC–Újpest és a DVTK–Paks összecsapás is.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!