Bajnoki cím ide vagy oda: a győri klubnál lemondtak a közös meccsnézésről – kiderült, mi áll a döntés hátterében

Hétvégén eldől a bajnoki aranyérem sorsa a magyar labdarúgó-bajnokságban, kiderül, hogy zsinórban nyolcadszor végez-e az élen a címvédő Ferencváros vagy 2013 után a trónkövetelő ETO FC ér-e fel ismét a csúcsra. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a ZTE gárdáját, míg a listavezető győriek a lehető legtávolabbi ellenfélhez utaznak, Kisvárdán ünnepelhetnék az aranyérmet.

Mint ismert, a két csapat között mindössze egyetlen pont a különbség, az ETO-nak 66, a Fradinak 65 pontja van, így a győriek kezében a döntés.

Az ukrán határhoz közeli kisvárosban mindössze nagyjából hatszáz vendégdrukker buzdíthatja a lelátón Borbély Balázs csapatát, akik nem jutottak jegyhez, azoknak Győrött szerveztek közös meccsnézést. Eddig úgy tűnt, nagy fiesztára készülnek, ám két nappal a sorsdöntő összecsapás előtt a győri klubnál lemondták az eseményt. Az ok: a várható időjárás.