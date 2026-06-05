Szuperkupát nyert, de fél év után távozik is a rekordbajnoktól Szabics Imre

Németország helyett inkább Afrikát választotta a magyar edző – Kairóban fotózták le
Egyiptomban folytatja.
Bejelentette távozását a kairói Al-Ahlitól Szabics Imre. Az egykori Vidi-edző ugyan Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett az egyiptomi rekordbajnok másodedzőjeként, de a bajnoki bronzérmet követően nincs maradása a fővárosban.
Némileg meglepő helyen, a kairói Al-Ahlinál bukkant fel októberben Szabics Imre. A korábban a német Augsburgnál és a Videotonnál is edzősködő egykori válogatott kiválóság végül egyiptomi Szuperkupát nyert a helyi rekordbajnok másodedzőjeként, ám csütörtök este bejelentette: fél év után távozik is a klubtól.
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Egyiptomban folytatja.
A játékosként 36-szoros magyar válogatott szakember közleménye így szól: „A mai nappal véget ér az együttműködésem az Al-Ahlival. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek. Szeretném megköszönni a játékosoknak, a stáb minden tagjának, a klub dolgozóinak és nem utolsósorban a szurkolóknak a bizalmat, a támogatást és a kiváló együttműködést. Ez idő alatt
nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam.
Köszönök mindent, amit együtt átéltünk, és büszke vagyok arra, hogy ennek a nagyszerű klubnak a része lehettem. A klubnak, a csapatnak és a szurkolóknak a jövőben is sok sikert, örömöt és további nagy győzelmeket kívánok.”
A 45 éves szakember nem sokkal azt követően hozta nyilvánosságra bejegyzését, hogy az eddigi vezetőedző, a dán Jess Thorup távozása is biztossá vált. A döntésben alighanem közrejátszott az is, hogy a hazájában igazi trófeahalmozónak, egyben az egyik legsikeresebb afrikai csapatnak számító,
a NOVEMBERI Szuperkupával a klubtörténelem 156.(!) címét begyűjtő
45-szörös egyiptomi bajnok Al-Ahli idén csak bronzérmesként végzett a bajnoki versenyfutásban.
Szabics neve nemrég annak kapcsán került képbe, hogy a friss magyar bajnok ETO házi gólkirályát, az algériai válogatott Nadir Benbualit éppen az Al-Ahlival hozták hírbe – arról egyelőre nincs hír, hogy a stáb távozása mennyiben befolyásolhatja a kiváló támadó ügyét.
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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás