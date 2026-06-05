Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabics imre eto al-Ahli Benbouali

Szuperkupát nyert, de fél év után távozik is a rekordbajnoktól Szabics Imre

2026. június 05. 14:25

Bejelentette távozását a kairói Al-Ahlitól Szabics Imre. Az egykori Vidi-edző ugyan Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett az egyiptomi rekordbajnok másodedzőjeként, de a bajnoki bronzérmet követően nincs maradása a fővárosban.

2026. június 05. 14:25
null

Némileg meglepő helyen, a kairói Al-Ahlinál bukkant fel októberben Szabics Imre. A korábban a német Augsburgnál és a Videotonnál is edzősködő egykori válogatott kiválóság végül egyiptomi Szuperkupát nyert a helyi rekordbajnok másodedzőjeként, ám csütörtök este bejelentette: fél év után távozik is a klubtól. 

SZABICS Imre
Szabics Imre Székesfehérvár és Augsburg után Kairóban kötött ki, de a Szuperkupa-győzelem ellenére nem maradt sokáig Egyiptomban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

A Szuperkupa sem volt elég

A játékosként 36-szoros magyar válogatott szakember közleménye így szól: „A mai nappal véget ér az együttműködésem az Al-Ahlival. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek. Szeretném megköszönni a játékosoknak, a stáb minden tagjának, a klub dolgozóinak és nem utolsósorban a szurkolóknak a bizalmat, a támogatást és a kiváló együttműködést. Ez idő alatt 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam.

Köszönök mindent, amit együtt átéltünk, és büszke vagyok arra, hogy ennek a nagyszerű klubnak a része lehettem. A klubnak, a csapatnak és a szurkolóknak a jövőben is sok sikert, örömöt és további nagy győzelmeket kívánok.”

A 45 éves szakember nem sokkal azt követően hozta nyilvánosságra bejegyzését, hogy az eddigi vezetőedző, a dán Jess Thorup távozása is biztossá vált. A döntésben alighanem közrejátszott az is, hogy a hazájában igazi trófeahalmozónak, egyben az egyik legsikeresebb afrikai csapatnak számító, 

a NOVEMBERI Szuperkupával a klubtörténelem 156.(!) címét begyűjtő

45-szörös egyiptomi bajnok Al-Ahli idén csak bronzérmesként végzett a bajnoki versenyfutásban.

Szabics neve nemrég annak kapcsán került képbe, hogy a friss magyar bajnok ETO házi gólkirályát, az algériai válogatott Nadir Benbualit éppen az Al-Ahlival hozták hírbe – arról egyelőre nincs hír, hogy a stáb távozása mennyiben befolyásolhatja a kiváló támadó ügyét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!