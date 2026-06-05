Szuperkupát nyert, de fél év után távozik is a rekordbajnoktól Szabics Imre

Köszönök mindent, amit együtt átéltünk, és büszke vagyok arra, hogy ennek a nagyszerű klubnak a része lehettem. A klubnak, a csapatnak és a szurkolóknak a jövőben is sok sikert, örömöt és további nagy győzelmeket kívánok.”

A 45 éves szakember nem sokkal azt követően hozta nyilvánosságra bejegyzését, hogy az eddigi vezetőedző, a dán Jess Thorup távozása is biztossá vált. A döntésben alighanem közrejátszott az is, hogy a hazájában igazi trófeahalmozónak, egyben az egyik legsikeresebb afrikai csapatnak számító,