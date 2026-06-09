Edző nélkül kezdte el a felkészülést a bajnok ETO

A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgócsapata már a Győrből elcsábított Borbély Balázzsal kezdte el a nyári felkészülést, sőt, a Népligetben új erőnléti edzővel is bővült a szakmai stáb, miközben a címvédő ETO-nál továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja. Az aranyérmes játékosok már visszaálltak a munkába, a felmérések után kedden már edzés várt a keret tagjaira.

Jelöltek többen is akadnak az ETO szakmai stábjának vezetésére, ám a hivatalos bejelentésre még várni kell.