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győr eto felkészülés

Edző nélkül kezdte el a felkészülést a bajnok ETO

2026. június 09. 18:49

Továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja a Kisalföldön.

2026. június 09. 18:49
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A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgócsapata már a Győrből elcsábított Borbély Balázzsal kezdte el a nyári felkészülést, sőt, a Népligetben új erőnléti edzővel is bővült a szakmai stáb, miközben a címvédő ETO-nál továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja. Az aranyérmes játékosok már visszaálltak a munkába, a felmérések után kedden már edzés várt a keret tagjaira.

Jelöltek többen is akadnak az ETO szakmai stábjának vezetésére, ám a hivatalos bejelentésre még várni kell.

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Az NB I.hu arról ír, a belga Bernd Thijs, illetve a szlovák Branislav Fodrek a két legfőbb jelölt. Előbbi az elmúlt idényben is a szakmai stáb tagja volt asszisztens edzőként, Fodrek pedig a 2025/26-os szezont a DAC 1904 vezetőedzőjeként töltötte, a dunaszerdahelyi vezetés azonban a napokban megköszönte a munkáját.

A portál azt is hozzáteszi: a bajnokcsapat keretében is történtek változások, távozott Deian Boldor és Senna Miangue, míg érkezett a csákvári Umathum Ádám. Érdeklődés mutatkozik Vitális Milán iránt a Celtic, Tóth Rajmund iránt a Nürnberg, Daniel Stefulj iránt az LNZ Cherkasy, Olekszandr Piscsur iránt pedig a Girona részéről.

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Fotó: Facebook/ETO FC

Összesen 3 komment

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Wastelander2281
2026. június 09. 20:23
A képen kik vannak?
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Búvár Kund
2026. június 09. 19:56
Na fasza. Első körben potyognak ki az andorrai bajnok ellen. Se edző, se kialakult keret, szétszedett csapat. Örülhetnek ha bentmaradnak az nb1-ben.
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moliere-0
2026. június 09. 19:00
Mindez nem történne meg a Fradival sem, és más magyar csapatokkal sem, ha az Orbán-gyűlölet nem nyer választásokat, főleg ilyen arányban. Mindegyiket szétszedik, csak az ETO értékesebb, mert ott VALÓDI nevelőmunka folyt. INDULHAT A RONCSDERBI! INDULHAT A "MEGTISZATULÁS", ami azt jelenti: jöhetnek a júliusi kiesések feröeri, koszovói klubok ellen... "De legalább fiatal magyarokat nézhetünk... 5000 Ft-ért. Jó lesz a nézőszám, jövőre remélem feljut a BVSC is... és persze mint minden ilyen érában: stabilan bajnok lesz az MTK. Az jó...
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