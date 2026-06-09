Edző nélkül kezdte el a felkészülést a bajnok ETO

Szétszedhetik a győrieket – az ukrán élvonalból is bejelentkeztek egy kulcsjátékosért
A vezetőedző mellett több játékos is távozhat a bajnoktól.
Továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja a Kisalföldön.
A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgócsapata már a Győrből elcsábított Borbély Balázzsal kezdte el a nyári felkészülést, sőt, a Népligetben új erőnléti edzővel is bővült a szakmai stáb, miközben a címvédő ETO-nál továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja. Az aranyérmes játékosok már visszaálltak a munkába, a felmérések után kedden már edzés várt a keret tagjaira.
Jelöltek többen is akadnak az ETO szakmai stábjának vezetésére, ám a hivatalos bejelentésre még várni kell.
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A vezetőedző mellett több játékos is távozhat a bajnoktól.
Az NB I.hu arról ír, a belga Bernd Thijs, illetve a szlovák Branislav Fodrek a két legfőbb jelölt. Előbbi az elmúlt idényben is a szakmai stáb tagja volt asszisztens edzőként, Fodrek pedig a 2025/26-os szezont a DAC 1904 vezetőedzőjeként töltötte, a dunaszerdahelyi vezetés azonban a napokban megköszönte a munkáját.
A portál azt is hozzáteszi: a bajnokcsapat keretében is történtek változások, távozott Deian Boldor és Senna Miangue, míg érkezett a csákvári Umathum Ádám. Érdeklődés mutatkozik Vitális Milán iránt a Celtic, Tóth Rajmund iránt a Nürnberg, Daniel Stefulj iránt az LNZ Cherkasy, Olekszandr Piscsur iránt pedig a Girona részéről.
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Inkább a magyar csapatot választotta.
Fotó: Facebook/ETO FC