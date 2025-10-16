Ft
10. 16.
csütörtök
szabics imre Al-Ahli Kairó Egyiptom

Németország helyett inkább Afrikát választotta a magyar edző – Kairóban fotózták le

2025. október 16. 14:50

Szabics Imre az Al-Ahlinál folytatja. A magyar edző a kairói csapat új másodedzője lesz.

2025. október 16. 14:50
null

A Csakfoci úgy értesült, hogy Szabics Imre az egyiptomi rekordbajnoknál folytatja edzői karrierjét.

A 44 éves korábbi magyar válogatott játékos Egyiptomban edzősködik
A 44 éves korábbi magyar válogatott játékos Egyiptomban edzősködik tovább (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Egyiptomban a magyar edző

Szabics a Bundesligában szereplő Augsburgtól az egyiptomi Al-Ahli SC-hez szerződhet, ahol ugyancsak másodedzőként tevékenykedhet – jegyzi meg a csakfoci.hu.

„A 45-szörös egyiptomi bajnok, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes egyesület a kontinens legsikeresebbje, ahol komoly címekért küzdhet a magyar edző, nem mellesleg ismét együtt dolgozhat a dán Jess Thoruppal, aki az előző idényben a Bundesligában szereplő Augsburg szakvezetője volt, így jól ismeri Szabicsot, most pedig az egyiptomi topklubnál nevezték ki” – olvasható. A cikk hozzátette, hogy Szabics meg is érkezett Kairóba, és a csütörtök délutáni edzésen már ő is a stáb tagjaként dolgozhatott.

A csapat jelenleg harmadik hazája bajnokságában, de ugyanannyi pontja van, mint az éllovasnak, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott. Érdekesség, hogy a napokban ezzel a csapattal hozták szóba a Ferencváros légiósát, Cebrail Makreckist is.

Fotó: x.com/AlAhlyEnglish

