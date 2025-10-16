Németország helyett inkább Afrikát választotta a magyar edző – Kairóban fotózták le

A magyar futball aranyköpései: „Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”
A Nemzeti Sport nyári szavazásában a honi labdarúgás legemlékezetesebb idézeteit keresik.
Szabics Imre az Al-Ahlinál folytatja. A magyar edző a kairói csapat új másodedzője lesz.
A Csakfoci úgy értesült, hogy Szabics Imre az egyiptomi rekordbajnoknál folytatja edzői karrierjét.
Szabics a Bundesligában szereplő Augsburgtól az egyiptomi Al-Ahli SC-hez szerződhet, ahol ugyancsak másodedzőként tevékenykedhet – jegyzi meg a csakfoci.hu.
„A 45-szörös egyiptomi bajnok, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes egyesület a kontinens legsikeresebbje, ahol komoly címekért küzdhet a magyar edző, nem mellesleg ismét együtt dolgozhat a dán Jess Thoruppal, aki az előző idényben a Bundesligában szereplő Augsburg szakvezetője volt, így jól ismeri Szabicsot, most pedig az egyiptomi topklubnál nevezték ki” – olvasható. A cikk hozzátette, hogy Szabics meg is érkezett Kairóba, és a csütörtök délutáni edzésen már ő is a stáb tagjaként dolgozhatott.
A csapat jelenleg harmadik hazája bajnokságában, de ugyanannyi pontja van, mint az éllovasnak, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott. Érdekesség, hogy a napokban ezzel a csapattal hozták szóba a Ferencváros légiósát, Cebrail Makreckist is.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nemzeti Sport nyári szavazásában a honi labdarúgás legemlékezetesebb idézeteit keresik.
Fotó: x.com/AlAhlyEnglish