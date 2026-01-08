Ahogy a töröknek sem adtuk oda Budát – úgy a balos közvélemény-kutatóknak sem adjuk a valóságot

Magyar persze ebből semmit nem akar meghallani. Biztos benne, hogy „nagyon-nagyon” nyernek áprilisban. Egyenesen kijelenti: „készek a kormányzásra.” Egy lószart, mama, mondaná a Böszme. Ezért hergeli tovább a szektásait, hogy mint a szemellenzős bányalovak, ne nézzenek félre, csak húzzák vakon a szekeret.

Be kell vallanom, nem szeretnék bányaló lenni, ahogy nem is vagyok. Sőt, mindenkit szeretnék lebeszélni erről a kevés babérral kecsegtető feladatról. Ennek ugyanis az lesz a következménye, ahogy Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző is fogalmaz:

„ha a Tisza veszít, akkor szavazói egy része nem fogja elismerni a választási eredményt.” Választási csalás miatt fognak reklamálni.

,Tüntetések lesznek és több héten át tartó – zavargásokkal tarkított – nyugtalan időszak következhet. Pojáca politikai tejtestvére, Hadházy, aki kedden megtartotta újabb kudarcba fulladt tüntetését, amely a drasztikus adóemelésről beszámoló Bors különszáma miatt szerveződött és dőlt az érdektelenség dugájába, ennek ellenére kijelentette: „Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maga alkotta törvényeket is, akkor békésen, elszántan és határozottan mi is átléphetünk bizonyos határokat.”

Készülnek tehát a bukásra, készülnek zavargások kirobbantására, amelyeknek erejüket túltupírozó, folyamatos hazugságaikkal maguk ágyaznak meg. A készülődésben benne van persze a fenyegetés is. Annak mantrázása, hogy a Fidesz veresége esetén nem fogja átadni a hatalmat. Ezt a bolsik és a szélbalos SZDSZ-esek 1993 óta ismételgetik minden szóba jöhető választás előtt, noha ilyesmire egyszer sem került sor.