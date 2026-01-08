Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közvélemény kutató pojác kéri lászló fidesz vereség buda valóság

Ahogy a töröknek sem adtuk oda Budát – úgy a balos közvélemény-kutatóknak sem adjuk a valóságot

2026. január 08. 05:18

A bukásért Magyar Péteren kívül természetesen mindenki felelős lesz: az agyhalottak, a büdösszájúak, az állami tisztségviselők.

2026. január 08. 05:18
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Az ellenzéki közvélemény-kutatók kénytelenek belenyugodni, hogy elmúltak a mézeshetek. A tavasz végén, nyár elején ért véget az az időszak, amikor a legmagasabb volt azok aránya, akik hittek a kormányváltás lehetőségében. A valóság azonban felkente a falra a kutatókat, akik mindinkább kénytelenek belátni, hogy nem oda Buda. 

Ahogy a töröknek sem adtuk oda Budát, úgy az ellenzéki közvélemény-kutatóknak sem a valóságot. 

Magyar Péter az az ember, akit a valóság méltatlannak ítél arra, hogy az érdekében tartósan összefogjanak a magyaroknak rosszat akaró közvélemény-kutatók. Az összefogás pozitív kicsengésű szó. Ám a rosszakarat érdekében, egy nemzet túlnyomó többségének szándékával szemben történő összefogás negatívba fordul át, és a valótlanság sötét bugyrába tolja őket, ahova nem fűlik a foguk önként bemenni. A kényszer azonban nagy úr. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Egyre többen mondanak már közülük Pojácának kevésbé tetsző dolgokat arról, hogy erősödik a Fidesz, a Tisza vesztett a lendületéből. Kéri László tiszás tanácsadó egyenesen kimondta, hogy 

a Fidesz jobban áll, mint ahogy az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják. 

Magyar persze ebből semmit nem akar meghallani. Biztos benne, hogy „nagyon-nagyon” nyernek áprilisban. Egyenesen kijelenti: „készek a kormányzásra.” Egy lószart, mama, mondaná a Böszme. Ezért hergeli tovább a szektásait, hogy mint a szemellenzős bányalovak, ne nézzenek félre, csak húzzák vakon a szekeret.

Be kell vallanom, nem szeretnék bányaló lenni, ahogy nem is vagyok. Sőt, mindenkit szeretnék lebeszélni erről a kevés babérral kecsegtető feladatról. Ennek ugyanis az lesz a következménye, ahogy Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző is fogalmaz:

„ha a Tisza veszít, akkor szavazói egy része nem fogja elismerni a választási eredményt.” Választási csalás miatt fognak reklamálni. 

,Tüntetések lesznek és több héten át tartó – zavargásokkal tarkított – nyugtalan időszak következhet. Pojáca politikai tejtestvére, Hadházy, aki kedden megtartotta újabb kudarcba fulladt tüntetését, amely a drasztikus adóemelésről beszámoló Bors különszáma miatt szerveződött és dőlt az érdektelenség dugájába, ennek ellenére kijelentette: „Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maga alkotta törvényeket is, akkor békésen, elszántan és határozottan mi is átléphetünk bizonyos határokat.”

Készülnek tehát a bukásra, készülnek zavargások kirobbantására, amelyeknek erejüket túltupírozó, folyamatos hazugságaikkal maguk ágyaznak meg. A készülődésben benne van persze a fenyegetés is. Annak mantrázása, hogy a Fidesz veresége esetén nem fogja átadni a hatalmat. Ezt a bolsik és a szélbalos SZDSZ-esek 1993 óta ismételgetik minden szóba jöhető választás előtt, noha ilyesmire egyszer sem került sor. 

Ők csak gusztustalankodni tudnak, de tiszta eszközökkel nyerni nem. 

Medgyessy és Gyurcsány is csalással győzött annak idején. Medgyessyék újraszámolás helyett gyorsan bezúzták a szavazatokat, a Böszmének pedig Joachin Almunia spanyol, szocialista gyökerű uniós alelnök falazott, hogy ne derüljön ki Magyarország valóságos gazdasági helyzete, ami után jöttek is csőstül a megszorítások. Ezek az úri fiúk ennek ellenére Boross Péter miniszterelnököt, aki a huhogások ellenére természetesen szintén rendben átadta a hatalmat Horn Gyulának, következetesen hóbagolyozták. Eszükbe sem jutott, hogy ezt nem illő és nem méltó.

Ma már kevesebbet beszélnek, inkább fölmutatják a középső ujjukat.

Vagy jöhet az O1G-zés, a „mocskos fideszezés”, végül a halállal való fenyegetés, ami lehet lámpavasra akasztás, fideszesek IFA-platóra hányása vagy a miniszterelnök lelövéssel történő fenyegetése, ahogy azt Majka volt kegyes előadni a színpadon. Korábban Tóth Bertalan volt MSZP-s kampányfőnök a Facebookon olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja a kormányfőt, és amelyen az felirat olvasható, hogy „Keresd a hibát! Én nem találtam”.

Egy szó, mint száz, a lényeget Pojáca mondta ki. Őt idézte tegnap reggel Deutsch Tamás az Igazság órájában: „Rosszul áll a szénám, vereséget fogok szenvedni, s néven nevezte, kik viselik az ő bizonyosan bekövetkező vereségéért a felelősséget.” Rajta kívül mindenki, természetesen. Az agyhalott tiszás politikusok, a büdösszájú választópolgárok, meg az alkotmánybíróktól a titkosszolgákon át a köztársasági elnökig mindenki más.

Elmúltak a mézeshetek, erősödik a Fidesz. Láthatjuk, hogy Pojácát a valóság is véglegesen kitúrja a jó emberek közül.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Hatházi Tamás MTI/MTVA)

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Folytassuk a számvetést Kohán Mátyás nyomdokain: mi minden segíthetné a gazdasági növekedést?

Például ha a belgához hasonlóan elégedetlen magyar csak annyit panaszkodna, mint a belga? Vagy ha mernénk elhinni, hogy felnőve simán alapíthat majd techóriást is az, akinek ma nem vásárolnak okostelefont?

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. január 08. 06:58
azért legyünk korrektek a magyar ellenzéknél hazaszeretőbb ellenzék nem létezik ők azok akik már ötödször verik át a nyugati gazdáikat, úgy hogy azok talicskával hordják ide a pénzüket a győzelem reményében. De a befektetést soha nem kell meghálálni. Gondoljunk bele, hogy mire lenne elég ez a pénz ha az ellenzék nyerni akarna és nem csak átverni Magyarország rosszakaróit
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2026. január 08. 06:55
Jó látni, hogy a balfaszok milyen kétségbeesetten bizonygatják maguknak és egymásnak, hogy még sincs pöcse a menyasszonynak.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. január 08. 06:54
Z. "Előre menekül a tiszás szakértő: Kéri László bevallotta, a Fidesz jobban áll, mint azt az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják 2026. január 06. 18:39 Kéri utalt arra is, hogy kollégái mandátumbecslései gyakran eltúlzottak" 😅🤣😂👏❗💅
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 08. 06:50 Szerkesztve
Ízisz nyolcadikutasagyozo 2026. január 08. 06:46 Z. Vergődj hazaáruló rühes kutya!!! A parlamentbe sem fog a Tisza ellenség bejutni!!!" Vergődni az áhitattal imádott viktorod fog, mint mikor győző lerúgta a fejét.😁👍 Így jársz te is ,te mocskos féreg,de semmi személyes.😁😁😁😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!