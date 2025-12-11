Csukja be a szemét Magyar Péter és a többi baloldali károgó: friss Eurostat-adatok következnek!

de elmaradva például Szlovákia, Lengyelország és Románia mögött. Igen ám, de aki gyanút fog, hogy Magyarország esetében 2004 és 2024 között nem feltétlenül volt konstans és lineáris az a fejlődés, és ezért érdemes lehet megnézni azt a bizonyos „alábontást”, a részletes táblázatra rákattintva a következőket láthatja.

Az Eurostat nagyon kedvesen pont 2010-hez viszonyít: azt az évet veszi 100 százaléknak, és ahhoz képest mutatja, hogy előtte, illetve utána melyik országban hogy alakult a helyzet. Reáljövedelmekről van szó, tehát az inflációt már figyelembe vették a meghatározásukkor, nem lehet arra mutogatni. Nos.

Magyarországon 2004 és 2010 között a reáljövedelem két százalékponttal csökkent (ennél csak Izland és Olaszország produkált valamivel nagyobb visszaesést, így az uniós tagállamok között az utolsó előtti helyet sikerült megcsípni)

– ezzel szemben Lengyelország ugyanazon hat év alatt 20 százalékpontos reáljövedelem-növekedést ért el. Romániában és Szlovákiában 23 százalékpontos emelkedést regisztráltak, Bulgáriában ennél is nagyobbat; az uniós átlag plusz öt és fél százalékpont volt. Aki már dolgozó ember volt akkoriban, az persze erre világosan emlékezhet, de azért a fiatalabbak és az Orbán-fóbiából fakadó memóriazavarokkal küzdő felebarátaink kedvéért rögzítsük.

Sejthetjük tehát: ahhoz, hogy ezzel a hat évvel együtt kijöjjön a 2004 és 2024 közötti nyolcadik hely, 2010 után látványosan eltérő számokat kellett prezentálnunk. És valóban: