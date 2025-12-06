Ruszin-Szendi elméje már megint kövér szikrát vetett: mindenki adakozzon a Londonban élőknek!

Ha visszanézzük a 2009. végi közvélemény-kutatásokat, akkor persze látunk némi magyarázatot a helyzetre, valamint a „tábornok úr” mostani szervezkedésére.

„Egy hónap alatt két és félszeresről három és félszeresre nőtt a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben” – adta hírül 2009 októberében a Magyar Hírlap a Szonda Ipsosra hivatkozva; a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz 65, míg az MSZP 17 százalékon állt. „Két lábbal a földön, józan ész, semmi nem dőlt el – így értékelte tegnap Orbán Viktor, hogy a hét végén Csornán az időközi országgyűlési voksoláson négyötödös, a józsefvárosi polgármester-választáson pedig kétharmados Fidesz-győzelem született” – írták a lapok 2009 novemberében, hozzátéve, hogy a Fidesz elnöke újságíróknak leszögezte: „A kétharmados célkitűzés irreális, ellenkezik a józan ésszel és a realitásokkal”. 2009. november végén a Medián a teljes népesség körében 43 százalékot mért a Fidesznek, 14 százalékot az MSZP-nek; a biztos szavazók körében 66:19 arányt prognosztizált. (Ismerjük el, hogy nem tévedett sokat.)

Mintha az akkori számok némileg masszívabb kormányváltó hangulatról tanúskodnának, mint a mostani Medián-mérések,

amelyek szerint (nem kormánypárti portált idézek) „Orbán Viktor és Magyar Péter fej fej mellett”; „Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében”; „Orbán Viktort hívei 76, Magyar Pétert a tiszások 44 százaléka tartja teljesen alkalmasnak”; a bizonytalanok körében „a Magyar Pétert miniszterelnöki posztra alkalmasnak gondolók aránya 12 százalékponttal (43-ról 31 százalékra) csökkent, a regnáló kormányfő megítélése 14 százalékponttal (37-ről 51 százalékra) javult, ráadásul az őt teljesen alkalmasnak tartók aránya is jelentősen (7 százalékponttal) emelkedett”.

Míg Orbán Viktor 2009-ben az akár brutálisnak is nevezhető Fidesz-előnyt látva is óvatosságra intett,