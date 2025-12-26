Karácsonyi razzia: 26 embert letartóztattak Törökországban

Újabb 26 embert letartóztattak a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrányban. A török ügyészség pénteki bejelentése szerint 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke (2022–2024) is érintett.

A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolása érdekében.

Bár az ügyészség nem hozta nyilvánosságra a letartóztatott futballisták, illetve csapatuk nevét, de a török média szerint egyikük sem játszik az élvonalban.