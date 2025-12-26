Karácsonyi razzia: 26 embert letartóztattak Törökországban

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
Újabb 26 embert tartóztattak le a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrányban.
Újabb 26 embert letartóztattak a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrányban. A török ügyészség pénteki bejelentése szerint 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke (2022–2024) is érintett.
A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolása érdekében.
Bár az ügyészség nem hozta nyilvánosságra a letartóztatott futballisták, illetve csapatuk nevét, de a török média szerint egyikük sem játszik az élvonalban.
A letartóztatásokat 11 tartományban, egyidejűleg hajtották végre, az őrizettbe vett személyek bankszámláit pedig átvizsgálják.
Korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült,
az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre,
megsértve ezzel a szövetség szabályait.
Később 102 első és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.
December 9-én további húsz embert tartóztattak le, a törökországi média szerint köztük volt
is.
(MTI)
Nyitókép: JOHAN ORDÓNEZ / AFP