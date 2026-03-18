A honi baloldal mostani fellegvárában derült ki, miért akarnak minden áron több százezer milliárd forintot odapasszolni Zelenszkijéknek

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Mandiner legújabb klubestje március 18-án, a szegedi MCC-ben. A vendégek 17 órától érkeztek, az est hivatalos programja 18 órakor kezdődött, amikor is Szabó András Csuti műsorvezető köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően levetítették Tősér Ádám legújabb dokumentumfilmjét, a Baljós Közelséget, amit február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján mutattak be az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Mandiner Klubesten Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője kérdezte Kocsis Mátét, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetőjét.

Kocsis Máté a háború lezárásának esélyeiről azt mondta, Orbán Viktor kormányfő, amikor visszatért a békemissziójáról (Kijevben, Moszkvában is járt a miniszterelnök), arról számolt be, mind Kijev, mind Moszkva úgy érzi, jelenleg nyerésre áll. A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az ukrán elnök számára politikailag nehéz lenne visszalépni, mert az ukrán társadalom felé folyamatosan bizonyítania kell a kitartást. Hozzátette: ha valóban kompromisszumra törekedett volna, azt az elmúlt években már megtehette volna. Szerinte az orosz vezetés számára a háború elhúzódása kedvezőbb, miközben az ukrán elnöknek a saját társadalma felé kell elszámolnia a döntéseivel.