A honi baloldal mostani fellegvárában derült ki, miért akarnak minden áron több százezer milliárd forintot odapasszolni Zelenszkijéknek

Az orosz–ukrán háború lezárásának esélyei, az Európai Unió szerepe és a magyar választási kampány. A Mandiner Klubestjének ezúttal Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője volt a vendége Szegeden.
Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Mandiner legújabb klubestje március 18-án, a szegedi MCC-ben. A vendégek 17 órától érkeztek, az est hivatalos programja 18 órakor kezdődött, amikor is Szabó András Csuti műsorvezető köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően levetítették Tősér Ádám legújabb dokumentumfilmjét, a Baljós Közelséget, amit február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján mutattak be az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Mandiner Klubesten Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője kérdezte Kocsis Mátét, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetőjét.
Kocsis Máté a háború lezárásának esélyeiről azt mondta, Orbán Viktor kormányfő, amikor visszatért a békemissziójáról (Kijevben, Moszkvában is járt a miniszterelnök), arról számolt be, mind Kijev, mind Moszkva úgy érzi, jelenleg nyerésre áll. A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az ukrán elnök számára politikailag nehéz lenne visszalépni, mert az ukrán társadalom felé folyamatosan bizonyítania kell a kitartást. Hozzátette: ha valóban kompromisszumra törekedett volna, azt az elmúlt években már megtehette volna. Szerinte az orosz vezetés számára a háború elhúzódása kedvezőbb, miközben az ukrán elnöknek a saját társadalma felé kell elszámolnia a döntéseivel.
Az Európai Unió szerepéről szólva Kocsis úgy fogalmazott: az EU sokszereplős rendszer, és egyes tagállamok – például Lengyelország vagy Németország – különböző okokból érdekeltek lehetnek a konfliktus folytatódásában. Szerinte az „európai érdek” kifejezés gyakran valójában német gazdasági és politikai érdekeket takar.
„A motiváció mögött hideg gazdasági számítások is húzódhatnak: megszorítások, az agrártámogatások csökkentése, valamint közös uniós hitelfelvétel. Utóbbiból Budapest, Prága és Pozsony kimaradt. Ugyanakkor egy körülbelül 723 ezer milliárd forintnak – nagyjából 1500 milliárd dollárnak – megfelelő összeget szeretnének összegyűjteni. Véleményem szerint ezt a pénzt jelentős részben német vállalatok költenék el Ukrajna újjáépítésében.”
Vagyis a háború mögött gazdasági megfontolások is állhatnak, például az ukrajnai újjáépítés finanszírozása és az ehhez kapcsolódó uniós hitelfelvétel. Kocsis véleménye szerint a felmerülő, mintegy 1500 milliárd dollárra becsült forrás jelentős része később nyugati – különösen német – vállalatoknál jelenhetne meg beruházások formájában.
A politikus arról is beszélt, hogy Ukrajna esetleges uniós csatlakozása az Európai Parlamentben körülbelül 80 új képviselői helyet jelentene.
Álláspontja szerint ez az uniós politikai erőviszonyokat is befolyásolhatná, különösen olyan időszakban, amikor az uniós vezetés több politikai támadással néz szembe.
Az energiapolitika kapcsán szóba került a Barátság kőolajvezeték helyzete is. Kocsis azt mondta, szerinte az ukrán stratégiai cél az uniós csatlakozás, valamint az, hogy az Európai Unió tagállamai pénzügyi és katonai támogatást nyújtsanak az országnak. A magyar kormány azonban több kérdésben is fenntartásokat fogalmaz meg.
A vezeték körüli problémákra utalva azt mondta: gyanút keltőnek tartja, hogy
a meghibásodás éppen a választási kampány időszakában történt, miközben sem magyar, sem szlovák vizsgálóbizottságot nem engedtek a helyszínre.
Úgy látja, a kérdés mögött politikai döntések is állhatnak.
A beszélgetés később a magyar választási kampányra terelődött. Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a választást végső soron az nyeri meg, aki több szavazatot szerez. Szerinte a Tisza Párt vezetője stratégiai hibát követett el azzal, hogy külföldi támogatási lehetőségeket fogadott el. Hivatkozott egy nemzetközi sajtóhírre is, ami a Politicóban jelent meg, a cikk szerint a Tisza és az ukrán vezetés közötti együttműködésről írt.
Magyar Péter kijelentésére – miszerint képes lenne Brüsszellel és Kijevvel szemben is önálló álláspontot képviselni – Kocsis úgy reagált, hogy szerinte a Tisza politikai álláspontja több kérdésben változó és nehezen kiszámítható. A Fidesz álláspontját ezzel szemben stabilnak és egyértelműnek nevezte.
A közösségi médiáról szólva Kocsis arról beszélt, hogy szerinte a nagy platformok működése a politikai vitákban is szerepet játszik. Példaként említette, hogy bár Orbán Viktornak több követője van, Magyar Péter bejegyzései gyakran nagyobb aktivitást generálnak.
„Négy évvel ezelőtt is felmerült, hogy a Meta beavatkozott a politikai folyamatokba, és most is hasonló jelenségeket látunk. Magyar Péternek körülbelül 800 ezer követője van, Orbán Viktornak másfél millió. Ennek ellenére Magyar Péter bejegyzései rendkívül magas interakciót generálnak. Mind a TikTokon, mind a Facebookon a Tisza felé billen a mérleg. A két platform moderációs központja Krakkóban működik, és az ott dolgozók profilképei között sok az Ukrajna-párti jelképet tartalmazó” – fogalmazott a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.
A beszélgetés végén szóba került egy kampányvita, amelyben több tízezer zsák hagyma és burgonya kiosztásáról esett szó. Kocsis szerint Magyar Péter ízléstelen mondata inkább a jobboldali szavazók megsértése, mert azt sugallja, hogy ilyen módon meg lehetne vásárolni őket.
A drogteszt körüli vita kapcsán pedig azt mondta: szerinte nem csupán egy konkrét teszt a kérdés, hanem az, hogy egy politikus miként viselkedik vitatott helyzetekben, és mennyire tekinthető kiszolgáltatottnak külső befolyással szemben.
„Magyar Péter 23 napja nem válaszol erre a kérdésre. De a lényeg inkább az: alkalmas-e az ország vezetésére egy olyan ember, aki bemegy egy házibuliba, ahol drognak tűnő anyag van az asztalon, mégsem értesíti a rendőrséget, nem hagyja el a helyszínt, hanem ott marad, sőt újra kapcsolatba kerül a volt barátnőjével, aki állítása szerint régóta zsarolja” – zárta a beszélgetést Kocsis Máté.
Képek forrása: Földházi Árpád / Mandiner