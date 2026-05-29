Magyar zászlót égettek a ballagó diákok Szabadka központjában

„Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken” – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel.

Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú. Hozzátette, a zászló maradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek.