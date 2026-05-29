szabadka rendőrség magyar zászló diák magyar

Magyar zászlót égettek a ballagó diákok Szabadka központjában

2026. május 29. 22:45

Az iskola feljelentést tett, a rendőrség pedig vizsgálja a vajdasági magyar közösséget megrázó incidenst.

null

„Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken” – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel.

Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú. Hozzátette, a zászló maradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek.

A fiú arról is beszámolt, hogy korábban nem történt nemzeti alapú összetűzés az iskolában, nem tapasztalt hátrányt amiatt, mert magyar nemzetiségű, ezért döbbentette meg őt is és társait is az eset. Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen, a megégetett zászlót pedig bizonyítékként átadták a rendőrségnek. A feltételezett elkövetőket előállították, felvették vallomásukat, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Toma78
2026. május 29. 23:51
Látszik "jó munkát" végeztek ott is a fityma nélküli vén csótány láncos kutyái .. A hontalan szarkupacok megfelelően gyűlölnek mindenkit és mindent áhítozva a nyugati "demokráciára" ahol szabadon sétáltathat pórázon galambot és riszálhat a buzi felvonuláson, néha egy kis bökkrnővel amikor a szomszéd Ali Baba szembe jön a csontozókéssel...
