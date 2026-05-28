Henry Nowak-ügy: miért az áldozatot és nem az elkövetőt bilincselte meg a brit rendőrség?

Az elmúlt hetekben bejárta az angol nyelvű sajtót a tizennyolc esztendős Henry Nowak története, akit halálosan megkéselt a huszonhárom esztendős indiai Vickrum Digwa egy utcai összeszólalkozást követően. Az eset Southhamptonban történt még decemberben, de a történet csak a tárgyalás megkezdése után kapott nagy nyilvánosságot. A helyszínelő rendőrök megbilincselték a megkéselt tizennyolc esztendős fiút, miután a támadó rasszizmussal vádolta. Nowak a bíróságon bemutatott jegyzőkönyv szerint annyit mondott: „Nem kapok levegőt.” Majd összeesett. Ekkor jöttek rá a rendőrök, hogy a fiúnak szúrt sebei vannak, levették róla a bilincset és megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül.

Az ügy most azért keltett feltűnést, mert megkezdődött a tárgyalás és jobboldali influenszerek felkapták a történetet, amelynek részletei korábban nem voltak ismertek. Az eset egy olyan elhagyott és „rossz környéken” történt, ahol nincsenek kamerák, és senki nem lépett elő szemtanúként, hogy látta volna mi is történt pontosan. Így a tényeket négy forrásból lehet összerakni: az áldozat mobiltelefonjával készített videókból, az elkövető vallomásából, a tanúk vallomásából, akik nem látták az esett, de hallották Nowak segélykiáltásait, és a testkamerás helyszínelő rendőrök beszámolóiból.