Szakértő a magyar vízfogyasztási szokásokról: az utca embere többet tud a palackról, mint a benne lévő vízről

Az MCC Klímapolitikai Intézet kerekasztal-beszélgetést szervezett május 27-én 17 órától „Vízválasztó kérdések – A felszín alatti vizek jövője” címmel. A résztvevők arról beszélgettek, hogyan hat a klímaváltozás vízbázisainkra, és miért tekinthető a víz – csap- és ásványvíz egyaránt – stratégiai nemzeti kincsnek. De szó esett a hazai ásványvizek különleges értékéről, valamint arról is, hogy a biztonságos ivóvízellátás megőrzése közös felelősségünk.

Csapvíz vagy ásványvíz? Jó ideje az ásványvíz áll nyerésre, de a marketing terén még van mit tanulnunk. Fotó: Pixabay

A beszélgetés moderátora, Bárány Balázs, a Klímapolitikai Intézet kutatója bevezetésként elmondta, hogy fontos tudatosítanunk magunkban azt, hogy milyen vízkinccsel rendelkezik az országunk. A mostani beszélgetés középpontjában pedig a felszín alatti, úgynevezett telített zónában található vizek álltak. Ismertette, hogy a telített zóna az a terület, ahol talajszemcsék közötti részeket kitölti a víz. E tekintetben az ország délkeleti részén, az Alföldön mutatkozik némi negatív tendencia – magyarázta a kutató.