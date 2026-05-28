05. 28.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
rónai egon atv műsor csatorna

Kiderült, ki váltja Köböl Anitát az ATV-nél

2026. május 28. 10:34

A csatorna több műsora is szünetel a nyári időszakban, hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmekkel is készülnek.

2026. május 28. 10:34
Új műsorvezetőt kap az ATV -ben a Start és Start+, 

 júniustól heti váltásban Rónai Egon és Bodacz Balázs vezeti a reggeli műsorokat

 – tudatta a csatorna. Közleményük szerint az ATV a nyári hónapokban is erős műsorkínálattal várja nézőit, miközben új műsorvezetőkkel frissül a csatorna nagy nézettségű reggeli sávja, tovább erősítve a reggeli műsorok dinamikus és sokszínű hangulatát.

Mint ismert, az ATV korábbi munkatársa, Köböl Anita május közepe óta a Tisza-kormány kormányszóvivőjeként dolgozik két volt RTL-es újságíróval együtt.

Az ATV most azt közölte, hogy a nézők a nyár folyamán is minden hétköznap találkozhatnak az ATV meghatározó közéleti műsoraival: képernyőn marad a Start, a Start+, a Fórum, a Híradó, az Egyenes beszéd és az Aktuál. Szintén változatlanul jelentkezik a Híradó és a Fórum, szombaton látható lesz a Heti Világhíradó és a Somos a pályán, vasárnap pedig a Heti Napló Sváby Andrással várja a nézőket. Emellett a nyári műsorrendben helyet kapnak a Géniusz és a #Bochkor ismétlései is.

A közéleti és magazinműsorok mellett az ATV hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmekkel is készül, így a nyári kikapcsolódás részeként könnyedebb, szórakoztató tartalmakkal is várja közönségét. 

A nyári szünet idejére pihenőre vonul a Csatt, az Öt, a Tükör, a Csatt.2 és a #Bochkor, amelyek az új évadban térnek vissza a képernyőre.

Hozzátették, az ATV Extra és YouTube csatornája nyáron is kiemelten figyeli a legfontosabb hazai közéleti eseményeket. 

Továbbra is élőben sugározza a parlamenti közvetítéséket, a kormányülések utáni sajtótájékoztatókat és minden olyan kiemelt politikai eseményt, amelyről a nézők gyors és hiteles közvetítést, tudósítást várnak. 

Az ATV a nyári időszakban is a megszokott hitelességgel és sokszínű tartalommal várja nézőit minden platformján.

Nyitókép: Facebook / Rónai Egon

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sandor
2026. május 28. 11:22
Agyament tv, ha meglátom Bodocz Balázst mindig az aligátorteknős úgrik be róla.
zakar zoltán béla
2026. május 28. 10:59
Bezár a bazár,ahol uszít a sok jellemkirály. Petike lekakálja őket,odadobja a mikrofont,s eme Rón(m?)ai jellemek tovább nyalják.
Sróf
2026. május 28. 10:59
Teljesen át tudom érezni az ATV nézőinek a helyzetét. A falunkban a postán volt nemrég helyettesítés szabadságolás miatt. Két héten át egy másik ember ült az üvegablak mögött és nála kellett a leveleket föladni meg a csekkeket befizetni!!!
titi77
2026. május 28. 10:50
ugye ezek nem panamában vannak bejelentve?
