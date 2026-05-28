Kiderült, ki váltja Köböl Anitát az ATV-nél

Mint ismert, az ATV korábbi munkatársa, Köböl Anita május közepe óta a Tisza-kormány kormányszóvivőjeként dolgozik két volt RTL-es újságíróval együtt.

Az ATV most azt közölte, hogy a nézők a nyár folyamán is minden hétköznap találkozhatnak az ATV meghatározó közéleti műsoraival: képernyőn marad a Start, a Start+, a Fórum, a Híradó, az Egyenes beszéd és az Aktuál. Szintén változatlanul jelentkezik a Híradó és a Fórum, szombaton látható lesz a Heti Világhíradó és a Somos a pályán, vasárnap pedig a Heti Napló Sváby Andrással várja a nézőket. Emellett a nyári műsorrendben helyet kapnak a Géniusz és a #Bochkor ismétlései is.

A közéleti és magazinműsorok mellett az ATV hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmekkel is készül, így a nyári kikapcsolódás részeként könnyedebb, szórakoztató tartalmakkal is várja közönségét.