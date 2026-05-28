Kiderült, ki váltja Köböl Anitát az ATV-nél

A csatorna több műsora is szünetel a nyári időszakban, hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmekkel is készülnek.
Új műsorvezetőt kap az ATV -ben a Start és Start+,
júniustól heti váltásban Rónai Egon és Bodacz Balázs vezeti a reggeli műsorokat
– tudatta a csatorna. Közleményük szerint az ATV a nyári hónapokban is erős műsorkínálattal várja nézőit, miközben új műsorvezetőkkel frissül a csatorna nagy nézettségű reggeli sávja, tovább erősítve a reggeli műsorok dinamikus és sokszínű hangulatát.
Mint ismert, az ATV korábbi munkatársa, Köböl Anita május közepe óta a Tisza-kormány kormányszóvivőjeként dolgozik két volt RTL-es újságíróval együtt.
Az ATV most azt közölte, hogy a nézők a nyár folyamán is minden hétköznap találkozhatnak az ATV meghatározó közéleti műsoraival: képernyőn marad a Start, a Start+, a Fórum, a Híradó, az Egyenes beszéd és az Aktuál. Szintén változatlanul jelentkezik a Híradó és a Fórum, szombaton látható lesz a Heti Világhíradó és a Somos a pályán, vasárnap pedig a Heti Napló Sváby Andrással várja a nézőket. Emellett a nyári műsorrendben helyet kapnak a Géniusz és a #Bochkor ismétlései is.
A közéleti és magazinműsorok mellett az ATV hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmekkel is készül, így a nyári kikapcsolódás részeként könnyedebb, szórakoztató tartalmakkal is várja közönségét.
A nyári szünet idejére pihenőre vonul a Csatt, az Öt, a Tükör, a Csatt.2 és a #Bochkor, amelyek az új évadban térnek vissza a képernyőre.
Hozzátették, az ATV Extra és YouTube csatornája nyáron is kiemelten figyeli a legfontosabb hazai közéleti eseményeket.
Továbbra is élőben sugározza a parlamenti közvetítéséket, a kormányülések utáni sajtótájékoztatókat és minden olyan kiemelt politikai eseményt, amelyről a nézők gyors és hiteles közvetítést, tudósítást várnak.
Az ATV a nyári időszakban is a megszokott hitelességgel és sokszínű tartalommal várja nézőit minden platformján.
