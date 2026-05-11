Tévéképernyőről a kormányzati kommunikáció mélyvízébe – bemutatjuk a Tisza-kormány szóvivőit

Köböl Anita 41 éves, Budapesten született, és mintegy 20 éve dolgozik műsorvezetőként. Korábban modellként is ismerte a nyilvánosság. Több magazinműsor után saját Youtube-csatornát indított #Nofilter címmel, ahol közéleti és kulturális témájú beszélgetések jelentek meg. A műsor 2021-től a Spirit FM-en is elérhető volt.

2022-től az ATV Start című közéleti és politikai műsorát vezette, emellett az ATV Híradó állandó hírolvasójaként is szerepelt. 2024-ben A Nő 3x Köböl Anitával címmel önálló műsort kapott. Munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. 2026 februárjától a Csatt.2 műsorvezetőjeként is láthatták a nézők.

Az eddig az RTL szerkesztő–riportereként dolgozó Magyar Éva Nagykanizsáról származik és a helyi televízióban kezdte pályafutását, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta.

Kezdetben a csatorna hírműsorainak nyugat-magyarországi tudósítója volt, később az RTL Híradó politikai riportereként folytatta. Mellette a Házon kívül című műsor egyik szerkesztő-riportere volt. Házas, egy gyermek édesanyja.

A 41 éves Szondi Vanda már egyetemistaként bekerült a Magyar Televízióba, először a kulturális osztályra, majd 2009-től főállású riporterként dolgozott a Duna Televízió Híradójánál.