Tévéképernyőről a kormányzati kommunikáció mélyvízébe – bemutatjuk a Tisza-kormány szóvivőit

Bejelentette Magyar Péter: az RTL-től és az ATV-től igazolt kormányszóvivőket
„Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől” – fogalmazott a miniszterelnök.
Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda évtizedes újságíró tapasztalattal rendelkeznek. Az ATV és az RTL műsorainak mondanak búcsút az új kihívások miatt.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn megnevezte a Tisza-kormány három kormányszóvivőjét. Kiderült, három tapasztalt televíziós újságírónőről van szó: Köböl Anitáról, Magyar Éváról és Szondi Vandáról.
Ketten az RTL-től, egyikük pedig az ATV-től igazol a kormányzati kommunikációs stábba.
Magyar kiemelte, az újdonsült kormányszóvivők újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni.
Magyarország kormányának szóvivőiként ugyanezt az elvet fogják képviselni: őszintén, felkészülten, tisztességgel”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Köböl Anita 41 éves, Budapesten született, és mintegy 20 éve dolgozik műsorvezetőként. Korábban modellként is ismerte a nyilvánosság. Több magazinműsor után saját Youtube-csatornát indított #Nofilter címmel, ahol közéleti és kulturális témájú beszélgetések jelentek meg. A műsor 2021-től a Spirit FM-en is elérhető volt.
2022-től az ATV Start című közéleti és politikai műsorát vezette, emellett az ATV Híradó állandó hírolvasójaként is szerepelt. 2024-ben A Nő 3x Köböl Anitával címmel önálló műsort kapott. Munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. 2026 februárjától a Csatt.2 műsorvezetőjeként is láthatták a nézők.
Az eddig az RTL szerkesztő–riportereként dolgozó Magyar Éva Nagykanizsáról származik és a helyi televízióban kezdte pályafutását, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta.
Kezdetben a csatorna hírműsorainak nyugat-magyarországi tudósítója volt, később az RTL Híradó politikai riportereként folytatta. Mellette a Házon kívül című műsor egyik szerkesztő-riportere volt. Házas, egy gyermek édesanyja.
A 41 éves Szondi Vanda már egyetemistaként bekerült a Magyar Televízióba, először a kulturális osztályra, majd 2009-től főállású riporterként dolgozott a Duna Televízió Híradójánál.
Az RTL-hez 2014-ben került, ahol a híradó riportere lett, mellette a Házon kívül című műsorba is bedolgozott, 2019-től pedig a XXI. század című műsornak forgatott anyagokat.
Szondi Vanda leginkább belpolitikai témákkal foglalkozott, tudósított egyebek közt választásokról és különböző nemzetközi eseményekről, köztük a londoni olimpiáról is. Két éve az RTL Reggeli című műsorában műsorvezetőként is bemutatkozott, majd 2025 májusától a Reggeli állandó házigazdája lett, többek közt Peller Anna, Jakupcsek Gabriella és Papp Gergely partnereként.
Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, hogy a TISZA-kormány döntéseiről nem Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire – ígérte a kormányfő.
