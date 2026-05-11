kormány köböl anita magyar éva szondi vanda rtl atv műsor Magyar Péter szóvivő

Tévéképernyőről a kormányzati kommunikáció mélyvízébe – bemutatjuk a Tisza-kormány szóvivőit

2026. május 11. 16:43

Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda évtizedes újságíró tapasztalattal rendelkeznek. Az ATV és az RTL műsorainak mondanak búcsút az új kihívások miatt.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn megnevezte a Tisza-kormány három kormányszóvivőjét. Kiderült, három tapasztalt televíziós újságírónőről van szó: Köböl Anitáról, Magyar Éváról és Szondi Vandáról.

Ketten az RTL-től, egyikük pedig az ATV-től igazol a kormányzati kommunikációs stábba.

Magyar kiemelte, az újdonsült kormányszóvivők újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni. 

Magyarország kormányának szóvivőiként ugyanezt az elvet fogják képviselni: őszintén, felkészülten, tisztességgel”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Köböl Anita 41 éves, Budapesten született, és mintegy 20 éve dolgozik műsorvezetőként. Korábban modellként is ismerte a nyilvánosság. Több magazinműsor után saját Youtube-csatornát indított  #Nofilter címmel, ahol közéleti és kulturális témájú beszélgetések jelentek meg. A műsor 2021-től a Spirit FM-en is elérhető volt. 

2022-től az ATV Start című közéleti és politikai műsorát vezette, emellett az ATV Híradó állandó hírolvasójaként is szerepelt. 2024-ben A Nő 3x Köböl Anitával címmel önálló műsort kapott. Munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. 2026 februárjától a Csatt.2 műsorvezetőjeként is láthatták a nézők.

Az eddig az RTL szerkesztő–riportereként dolgozó Magyar Éva Nagykanizsáról származik és a helyi televízióban kezdte pályafutását, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. 

Kezdetben a csatorna hírműsorainak nyugat-magyarországi tudósítója volt, később az RTL Híradó politikai riportereként folytatta. Mellette a Házon kívül című műsor egyik szerkesztő-riportere volt. Házas, egy gyermek édesanyja.

A 41 éves Szondi Vanda már egyetemistaként bekerült a Magyar Televízióba, először a kulturális osztályra, majd 2009-től főállású riporterként dolgozott a Duna Televízió Híradójánál. 

Az RTL-hez 2014-ben került, ahol a híradó riportere lett, mellette a Házon kívül című műsorba is bedolgozott, 2019-től pedig a XXI. század című műsornak forgatott anyagokat. 

Szondi Vanda leginkább belpolitikai témákkal foglalkozott, tudósított egyebek közt választásokról és különböző nemzetközi eseményekről, köztük a londoni olimpiáról is. Két éve az RTL Reggeli című műsorában műsorvezetőként is bemutatkozott, majd 2025 májusától a Reggeli állandó házigazdája lett, többek közt Peller Anna, Jakupcsek Gabriella és Papp Gergely partnereként.

Ruff Bálint helyett a szóvivők adnak majd tájékoztatást

Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, hogy a TISZA-kormány döntéseiről nem Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire – ígérte a kormányfő.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

yalaelnok
2026. május 11. 18:40
azon töprengek, miért csak három szóvivő lesz, miért nem mondjuk 30
knerten-reborn
2026. május 11. 18:36
Csodaszép és csodajó, három grászia számol majd be a Csodaminiszterelnök csodás tetteiről. Ha lehet is majd esetleg kérdezni őket, minek... ez a három kis buta liba semmire nem fog tudni válaszolni, sőt, pont az lesz a dolguk, hogy semmire ne tudjanak válaszolni.
ThunderDan
•••
2026. május 11. 18:27 Szerkesztve
Na akkor kezdjük, freely! Azonnal megszüntették a kormányinfó műfaját a kedvenceid. Mostantól egy IDOMÍTOTT MAJOM számol majd be (ha egyáltalán...) a kormány döntéseiről, nem pedig egy FELELŐS, A KORMÁNY ÜLÉSEIN RÉSZTVEVŐ KORMÁNYTAG, MINISZTER. Az még hátravan, hogy vajon a hírtv, MN, Mandiner, Patrióta stb. be lesz-e EGYÁLTALÁN ENGEDVE - ahogy a 444-telex-rtl-atv BE VOLT. Nagyon erős kétségeim vannak. Nos, freely? Vagy bármely Poloska-szavazó? Ugye az eddigi volt a "DIKATATÚRA", a mostani a "DEMOKRÁCIA"...
ThunderDan
•••
2026. május 11. 18:21 Szerkesztve
westend: Ez BRUTÁLIS visszalépés a Lázár/Gulyás-féle kormányinfókhoz képest... azonnal visszaestünk kb. a Horn-kormány szintjére a kormány-sajtó/politikai közvélemény közötti intézményes kapcsolatot illetően... (Na akkor most ÖRJÖNG a telex-hvg-partizán-444-egységsugarú tiszás kommentelő, hogy MIÉRT NEM LEHET KÉRDEZNI RUFF BÁLINTOT?!?) Mert hogy NEM LEHET. Gulyást, Lázárt MINDEN HÉTEN LEHETETT. Nos, Poloska-szavazók?
