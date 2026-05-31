rákosi mátyás sulyok tamás bóka jános köztársasági elnök Magyar Péter velencei bizottság

Kemény üzenetet küldtek a Sulyok Tamást fenyegető miniszterelnöknek: „Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt”

2026. május 31. 19:07

Bóka János reagált Magyar Péter bejelentésére, egyúttal párhuzamot is vont a történelem egy korábbi korszaka és a jelen között.

Bóka János a Fidesz frakcióvezető-helyettese közösségi oldalán reagált Magyar Péter korábbi bejelentésére, amely szerint a miniszterelnök hétfőn az igazságügyi miniszter társaságában „meglátogatja” Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A volt miniszter a bejegyzésben történelmi párhuzamokat is vont, és úgy fogalmazott: a kijelentés nem előzmények nélküli politikai kommunikációs helyzetbe illeszkedik.

Bóka János szerint a mostani helyzetben párhuzam vonható a korábbi politikai korszakok gyakorlataival is. Mint írta, „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem.” Hozzátette: „Magyar Péter ma bejelentette, hogy június 1-jén az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt – ha addig nem mond le.”

A miniszter bejegyzésében történelmi összevetést is tett, amikor így fogalmazott: 

Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt. Rákosi ugyanis magához rendelte Tildyt…”

Bóka szerint a jelenlegi politikai kommunikáció is hasonló logikát követhet, és úgy véli, a bejelentett „látogatás” mögött a köztársasági elnök hivatalának megváltoztatására irányuló szándék állhat.

A bejegyzésben kitért a Velencei Bizottság álláspontjára is, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi testület következetesen elutasítja az úgynevezett ad hominem jogalkotást. Idézetei szerint: „A Bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak, ellentétesek a jogállamisággal”, valamint „Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”

Bóka János végül arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ilyen jellegű folyamatok elindulnak, az szerinte a köztársasági elnöki intézmény súlyos meggyengüléséhez vezethet. Úgy fogalmazott, ebben az esetben a tisztség „a mindenkori parlamenti kétharmad politikai érdekeitől” függne, ami szerinte az államfő pártpolitikai semlegességének elvesztését jelentené. A volt miniszter bejegyzését azzal zárta: „Hic Rhodus, hic salta”, azaz itt kell bizonyítani, nem elméletben vagy más helyzetben.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lisa
2026. május 31. 20:23
Kit szabadítottatok ránk Gulyás, Varga? Nem láttátok, milyen nyavalyás senki? Ja, hogy férj volt, haver volt? Basszátok meg!!!
zsuzsa-963
2026. május 31. 20:17
Rákosi könnyen cselekedett, mert mögötte volt a megszálló szovjet hadsereg. Pötyi miatt nem fog a NATO idejönni, de az utcán mit szervez ez a bitang ember azt nem lehet tudni, lehet, hogy jön a "dicsőséges" 133 nap.
nyugalom
2026. május 31. 20:15
Sulyok Tamast ki es mi vedi egy őrül barommal szemben? Poloska lecsstolja az nadrágszíjját?
johannluipigus
2026. május 31. 20:06
Furcsa, hogy egy jogot végzett ember (na jó, egy poloska) lábbal tiporja a jogot. Felmerül a kérdés, hogy a muttinak kit kellett és hányszor leszopnia, hogy a buta és pszichopata pici fiacskája el tudja végezni a jogi egyetemet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!