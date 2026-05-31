Kemény üzenetet küldtek a Sulyok Tamást fenyegető miniszterelnöknek: „Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt”

Bóka János a Fidesz frakcióvezető-helyettese közösségi oldalán reagált Magyar Péter korábbi bejelentésére, amely szerint a miniszterelnök hétfőn az igazságügyi miniszter társaságában „meglátogatja” Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A volt miniszter a bejegyzésben történelmi párhuzamokat is vont, és úgy fogalmazott: a kijelentés nem előzmények nélküli politikai kommunikációs helyzetbe illeszkedik.

Bóka János szerint a mostani helyzetben párhuzam vonható a korábbi politikai korszakok gyakorlataival is. Mint írta, „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem.” Hozzátette: „Magyar Péter ma bejelentette, hogy június 1-jén az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt – ha addig nem mond le.”