azahriah geminia kft. - bevétel beszámoló igazságügyi minisztérium osztalék menedzsment

Jelentősen visszaestek Azahriah bevételei, de ettől még nincs „krízisben az egzisztenciája”

2026. május 31. 18:28

A fiatal előadó még így is közel 300 millió forintot vett ki osztalékként cégéből.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, sorra elérhetővé válnak a meghatározó közéleti szereplők és megmondóemberek 2025-ös bevételei. Az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalára felkerült napjaink zenei ikonjának, Azahriah cégének, a Geminia Kft.-nek is a beszámolója, melyből kiderült, hogy a fiatal előadó bevételei jelentősen visszaestek 2024-hez képest.

Azonban Baukó Attilának még így sincs oka a panaszra, 

hiszen majdnem 355 millió forintos bevételre tett szert 2025-ben.

Igaz, ez lényegesen kevesebb, mint a 770 millió forintos két évvel ezelőtti haszon, melyet a három Puskás Aréna-beli teltházas koncertje után könyvelhetett el.

Azahriah-nak azonban nemcsak a bevételei, hanem az adózott eredményei is jelentősen csökkent: a 2024-es 681,5 forint után 2025-ben csak 285,8 millió forint szerepel a benyújtott dokumentumban, melyet teljes egészében ki is vett osztalékként.

Menedzsmentje „visszafogottabb” évet zárt

Baukó mellett „visszafogottabb” évet zárt a zenész menedzsmentje is. Az előző évi közel 181 millió forintos nyereség után 100,4 milliós profittal zárta az évet a többek között Tóth Gergőt, a Wellhellót, Dzsúdlót, DESH-t és Azahriah-t is képviselő Supermanagement Kft. – derült ki a cég friss beszámolójából, mely szerint a tulajdonosok az egész összeget ki is vették osztalékként.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 31. 20:21
Hangolni kellene a mocskos tisza akciókra, mert a mocskos Fidesz már nem aktuális.
sandor
2026. május 31. 20:04
Z-generáció azaz zigóták..
Haifisch
2026. május 31. 20:01
Miből fogsz most élni, undorító kis toitoihuszár? Most a Fidesznek dalolgatod a fosodat? Szarrágó kis pöcs, mi az, aminek ez tetszik? Úgyhogy éhen is dögölhet, jobb hely lesz a világ.
google-2
2026. május 31. 19:31
Szegények! Most, hogy nem üldözi őket a diktatúra, nem mocskosfideszezhetnek, szükségük lesz valami mondanivalóra is. Vagy mutatványta a Toitoi budiknál, mögött.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!