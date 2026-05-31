Jelentősen visszaestek Azahriah bevételei, de ettől még nincs „krízisben az egzisztenciája”

Csurran-cseppent Majkának – tetemes összeget vett ki cégéből a rapper
2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
A fiatal előadó még így is közel 300 millió forintot vett ki osztalékként cégéből.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, sorra elérhetővé válnak a meghatározó közéleti szereplők és megmondóemberek 2025-ös bevételei. Az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalára felkerült napjaink zenei ikonjának, Azahriah cégének, a Geminia Kft.-nek is a beszámolója, melyből kiderült, hogy a fiatal előadó bevételei jelentősen visszaestek 2024-hez képest.
Azonban Baukó Attilának még így sincs oka a panaszra,
hiszen majdnem 355 millió forintos bevételre tett szert 2025-ben.
Igaz, ez lényegesen kevesebb, mint a 770 millió forintos két évvel ezelőtti haszon, melyet a három Puskás Aréna-beli teltházas koncertje után könyvelhetett el.
Azahriah-nak azonban nemcsak a bevételei, hanem az adózott eredményei is jelentősen csökkent: a 2024-es 681,5 forint után 2025-ben csak 285,8 millió forint szerepel a benyújtott dokumentumban, melyet teljes egészében ki is vett osztalékként.
Baukó mellett „visszafogottabb” évet zárt a zenész menedzsmentje is. Az előző évi közel 181 millió forintos nyereség után 100,4 milliós profittal zárta az évet a többek között Tóth Gergőt, a Wellhellót, Dzsúdlót, DESH-t és Azahriah-t is képviselő Supermanagement Kft. – derült ki a cég friss beszámolójából, mely szerint a tulajdonosok az egész összeget ki is vették osztalékként.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
Kapcsolódó cikkek a Pénzügyi beszámolók aktában.
2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
Míg a youtuber az előző évben a teljes osztalékot kivette a cégéből, idén egy forintot sem vett fel.
A magát jogvédőként definiáló szervezet 2024-hez képest magasabb adózott eredményt könyvelhetett el, és nem kevés adományt gyűjtött össze.