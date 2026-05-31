Konkrét terve van a visszavonulásra: Dzsudzsák Balázs nagy bejelentést tett a jövőjéről

Győzelemmel zártak: a paksiaké az NB I bronzérme, de a Debrecen is nemzetközi kupainduló
A paksiak és a debreceniek is 53 ponttal zárták a bajnokságot, mindkét gárda nyert, és indulhat a Konferencia-ligában.
A válogatottsági rekorder szerint nem volt nehéz meghoznia a döntést.
Nagy bejelentést tett Dzsudzsák Balázs a fővárosi Kopaszi-gáton rendezett Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna országos döntője alkalmával, ahol újságírók előtt elárulta, hogyan tervezi a pályafutása lezárását. Mint ismert, a debreceni középpályás negyedik helyen végzett együttesével a labdarúgó NB I-ben, ezzel jogot szerzett a nemzetközi kupaindulásra.
Még nem írtunk alá és nincs meg a hivatalos bejelentés, de már csak formalitások hiányoznak, még egy évig folytatom Debrecenben. Nem volt nehéz meghozni a döntést egy ilyen jól sikerült szezon után. Mivel már 40 éves leszek, valószínűleg ez lesz pályafutásom utolsó idénye”
– fogalmazott Dzsudzsák Balázs, aki szerint szimbolikus lenne jövőre visszavonulnia, hiszen a klub 125 éves lesz, ő meg kereken 40.
A válogatottsági rekorder azt is tudja, kivel folytatja a pályafutását, már találkozott az új debreceni vezetőedzővel, aki stílusában a leginkább Sergio Navarróhoz hasonlít.
A válogatottsági rekorder a 200. NB I-es meccsén szabadrúgásból talált be.
Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt
