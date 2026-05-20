lengyelország bejelentés tárgyalás Magyar Péter Gdansk varsó

Szirénázó rendőrautók, óriási készültség: videón jelentkezett be Varsóból a magyar miniszterelnök

2026. május 20. 10:00

A magyar delegáció koszorút helyezett el a több ezer lengyel életét megmentő id. Antall József és Henryk Slawik szobránál, majd tovább indult a lengyel miniszterelnökhöz.

2026. május 20. 10:00
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, népes delegációval Lengyelországba utazott Magyar Péter miniszterelnök. Kedden Krakkóban a waveli székesegyházban tett látogatást, ahol három koszorút helyezett el II. János Pál pápa szobránál, valamint a templom belsejében Szent Hedvig keresztjénél
és Báthory István király sírjánál.

Miniszterei és kísérői társaságában pedig este vonattal Varsóba vette az irányt, ahol fontos tárgyalások várnak rá, akárcsak Gdanskban – erről közösségi oldalán számolt be a kormányfő.

Magyar Péter és delegációja varsói látogatása nyitásaként koszorút helyeztek el id. Antall József magyar politikus és Henryk Slawik lengyel újságíró és politkus szobránál a magyar nagykövetség mellett. Elhangzott, a két közéleti szereplőnek több mint 30 ezer lengyel menekült, köztük zsidók köszönhetik az életüket. Tettükért mindketten megkapták a Világ Igaza kitüntetést. (Érdekesség, hogy ugyanennek a szobornak a mása Budapesten is megtalálható a XI. kerületben – szerk.).

A magyar delegációt ezután Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadja majd, akivel Magyar négyszemközt folytat tárgyalást. Majd a két kormányfő közösen tesz látogatást Gdanskban, mely során a helyi magyar közösség tagjaival is találkoznak.

A miniszterelnöki bejelentést alább nézhetik meg:

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 20. 11:19
Hogy hasít a poloska! Orbant jatszik a zsebpiszok tuskónak!
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. május 20. 11:16
"Országomat egy lóért!" Mondta III.Richárd. Peti még olcsóbban árulja.
Válasz erre
1
0
chiron
•••
2026. május 20. 11:08 Szerkesztve
Az öcsielnök mögött jobbra a Független Objektív Sajtó (úgynevezett F.O.S) utaztatott médiamunkása látható. Egyetértek azokkal, akik szerint még mindig jobb, ha egy politikus mögött van a F.O.S és nem a nadrágjában. Amúgymeg csak azt hozza, amihez ért: a fészbuk meg a tiktok népe választotta meg, nekik próbál megfelelni a napi műsorokkal. A kormányzás, a felelős politizálás a veszteseknek való. A fő a lájk meg a profil.
Válasz erre
2
0
pot_ember
2026. május 20. 11:04
Ebben a messiás fényezésben az a legszörnyűbb, hogy működik. Tiszás ismerősömmel tegnap találkoztam először a választás után. Teljesen megdöbbentem, hogy egyébként reálisan gondolkozó ember még bízik a 480 Ft-os benzinben, hogy nem fognak egyetlen migránst sem beengedni, hogy minden jóléti intézkedést amit a Fidesz vezetett be megtartanak, az adókat csökkentik. Majdnem összevesztünk, mert agymosottnak nevezett, hogy merek kételkedni messiásunk szavaiban. Talán nem fog feljelenteni valami anonim tiszás appon, hogy NER-es vagyok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!