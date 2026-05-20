Szirénázó rendőrautók, óriási készültség: videón jelentkezett be Varsóból a magyar miniszterelnök

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, népes delegációval Lengyelországba utazott Magyar Péter miniszterelnök. Kedden Krakkóban a waveli székesegyházban tett látogatást, ahol három koszorút helyezett el II. János Pál pápa szobránál, valamint a templom belsejében Szent Hedvig keresztjénél

és Báthory István király sírjánál.

Miniszterei és kísérői társaságában pedig este vonattal Varsóba vette az irányt, ahol fontos tárgyalások várnak rá, akárcsak Gdanskban – erről közösségi oldalán számolt be a kormányfő.