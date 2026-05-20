Szirénázó rendőrautók, óriási készültség: videón jelentkezett be Varsóból a magyar miniszterelnök

Gigaüzleteket köthet Magyar Péter Lengyelországban – sajtóhír
Nem véletlen az sem, hogy mely miniszterek kísérték el a miniszterelnököt első külföldi útjára.
A magyar delegáció koszorút helyezett el a több ezer lengyel életét megmentő id. Antall József és Henryk Slawik szobránál, majd tovább indult a lengyel miniszterelnökhöz.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, népes delegációval Lengyelországba utazott Magyar Péter miniszterelnök. Kedden Krakkóban a waveli székesegyházban tett látogatást, ahol három koszorút helyezett el II. János Pál pápa szobránál, valamint a templom belsejében Szent Hedvig keresztjénél
és Báthory István király sírjánál.
Miniszterei és kísérői társaságában pedig este vonattal Varsóba vette az irányt, ahol fontos tárgyalások várnak rá, akárcsak Gdanskban – erről közösségi oldalán számolt be a kormányfő.
Magyar Péter és delegációja varsói látogatása nyitásaként koszorút helyeztek el id. Antall József magyar politikus és Henryk Slawik lengyel újságíró és politkus szobránál a magyar nagykövetség mellett. Elhangzott, a két közéleti szereplőnek több mint 30 ezer lengyel menekült, köztük zsidók köszönhetik az életüket. Tettükért mindketten megkapták a Világ Igaza kitüntetést. (Érdekesség, hogy ugyanennek a szobornak a mása Budapesten is megtalálható a XI. kerületben – szerk.).
A magyar delegációt ezután Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadja majd, akivel Magyar négyszemközt folytat tárgyalást. Majd a két kormányfő közösen tesz látogatást Gdanskban, mely során a helyi magyar közösség tagjaival is találkoznak.
