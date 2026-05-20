Gigaüzleteket köthet Magyar Péter Lengyelországban – sajtóhír

Eleget tett ígéretének Magyar Péter miniszterelnök, és első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, ahova népes delegáció is elkísérte, köztük több miniszter. A Világgazdaság pedig úgy értesült, hogy a látogatás során fontos kérdések dőlhetnek el.

Nem véletlen a miniszterek jelenléte

A vg.hu úgy tudja, hogy az út legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Ahogyan arról Magyar Péter is beszámolt, a lengyel fővárosban találkozik a lengyel állami vezetés legfontosabb szereplőivel: Karol Nawrocki köztársasági elnökkel, Donald Tusk miniszterelnökkel, Wlodzimierz Czarzasty szejmmarsallal, valamint Malgorzata Kidawa-Błonska szenátusi elnökkel.