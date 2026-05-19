Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyar Péter Reuters

Cikket írt a Reuters Magyar Péter látogatásáról: most már minden rendben, Lengyelország újra barátként tekint Magyarországra

2026. május 19. 12:13

Szimbolikus látogatásról beszélnek.

2026. május 19. 12:13
null

Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök kedden kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását előzetes tudósításában a Reuters hírügynökség.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utazunk Magyar Péter vezetésével

A célunk világos: erősebb gazdasági együttműködés.

A kommentár szerint az új kormányfő

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja.

Magyar Péter szerdán megbeszélést folytat lengyel kollégájával, Donald Tuskkal is, aki Európa-párti koalíciójával 2023-ban vette át a kormányzást, helyreállítva ezáltal a kapcsolatokat Brüsszellel és feloldva a jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több milliárd dollárnyi európai uniós forrást – írta a Reuters, emlékeztetve rá, hogy korábbi nyilatkozatai szerint Magyarnak ugyanilyen céljai vannak.

Varsó és Budapest viszonya korábban ellenségessé vált Orbán Viktor előző miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos szembenállása és Oroszországgal fenntartott szoros kapcsolata miatt”

– tette hozzá a hírügynökség.

Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek nyilatkozva szintén úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a gyakorlatilag befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is.

„Egyértelmű, hogy a Lengyelországgal való kapcsolatokat nagyon jó szintre akarják állítani” – idézte a Reuters a tisztviselőt, aki hozzátette, hogy „ezek olyan gesztusok, amelyek a szoros kétoldalú kapcsolatok legjobb hagyományaihoz való visszatérést mutatják”.

A magyar kormány Lengyelország támogatását kéri az uniós források feloldásáról szóló tárgyalásokon, mivel mindkét országnak hasonló jogállamisági vitái voltak – tette hozzá a Reuters.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2026. május 19. 14:13
radler 2026. május 19. 13:25 Aztán mesélj, hova halad? A szakadékba? Mert kormányzati koncepciót még mindig nem látunk, csak kimaxolt kampány bullshitelést.
Válasz erre
0
0
boomaire
•••
2026. május 19. 14:12 Szerkesztve
"radler - 2026. május 19. 13:25" "A fidesz ugat, a Tisza halad." Az agyhalottaknak elég annyi infó, amit a FÉ(knews)BUK és az RTL az orruk elé rak. Az ilyenekről mondták már évszázadokkal ezelőtt, hogy "nem lát tovább az orránál". A proli arról ismerhető fel, hogy mindent kritika nélkül elhisz, ha el akarja hinni, hiszen így mindig van kit okolnia az elcseszett életéért.
Válasz erre
0
0
ben2
2026. május 19. 14:12
Értsd: Tusknak és a Poloskának is ugyanaz a tartótisztjük, így most egyeztetik, hogy mit kell hazudni.
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2026. május 19. 13:33
a britek a legnagyobb héják az ukrán háborúban. Kéne már küldeni nekik egy Oresnyiket.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!