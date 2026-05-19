Cikket írt a Reuters Magyar Péter látogatásáról: most már minden rendben, Lengyelország újra barátként tekint Magyarországra

Szimbolikus látogatásról beszélnek.
Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök kedden kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását előzetes tudósításában a Reuters hírügynökség.
A célunk világos: erősebb gazdasági együttműködés.
A kommentár szerint az új kormányfő
első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja.
Magyar Péter szerdán megbeszélést folytat lengyel kollégájával, Donald Tuskkal is, aki Európa-párti koalíciójával 2023-ban vette át a kormányzást, helyreállítva ezáltal a kapcsolatokat Brüsszellel és feloldva a jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több milliárd dollárnyi európai uniós forrást – írta a Reuters, emlékeztetve rá, hogy korábbi nyilatkozatai szerint Magyarnak ugyanilyen céljai vannak.
Varsó és Budapest viszonya korábban ellenségessé vált Orbán Viktor előző miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos szembenállása és Oroszországgal fenntartott szoros kapcsolata miatt”
– tette hozzá a hírügynökség.
Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek nyilatkozva szintén úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a gyakorlatilag befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is.
„Egyértelmű, hogy a Lengyelországgal való kapcsolatokat nagyon jó szintre akarják állítani” – idézte a Reuters a tisztviselőt, aki hozzátette, hogy „ezek olyan gesztusok, amelyek a szoros kétoldalú kapcsolatok legjobb hagyományaihoz való visszatérést mutatják”.
A magyar kormány Lengyelország támogatását kéri az uniós források feloldásáról szóló tárgyalásokon, mivel mindkét országnak hasonló jogállamisági vitái voltak – tette hozzá a Reuters.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt