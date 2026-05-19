Osztrák sajtóértesülések szerint mindössze néhány órás lesz Magyar Péter bécsi látogatása

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Az új magyar miniszterelnök több tervezett programját is lemondta.
Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter több miniszterével együtt a közeljövőben Ausztriába utazik.
Az osztrák Die Presse ugyanakkor az úttal kapcsolatban arról írt, hogy az új magyar miniszterelnök jelentősen lerövidítette ausztriai látogatását, és több tervezett programját is lemondta.
Magyar Péter a lap szerint csupán néhány órát tölt majd Bécsben,
ezt követően pedig sürgős budapesti kormányzati ügyek miatt visszatér Magyarországra.
A módosított program alapján elmarad a délutánra tervezett részvétele a Wachaui Európa Fórumon, amelyet a göttweigi apátságban rendeznek meg. A fórum Ausztria egyik jelentős nemzetközi politikai és gazdasági eseménye, amelyen rendszeresen európai vezetők és szakpolitikai szereplők vesznek részt.
A miniszterelnök programjából emellett kikerült az Osztrák Gazdasági Kamaránál (WKO) tervezett találkozó is, amely eredetileg gazdasági és üzleti egyeztetésekre adott volna lehetőséget.
A hivatalos indoklás szerint a látogatás lerövidítésének hátterében sürgős budapesti kormányzati feladatok állnak. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan milyen ügyek miatt volt szükség a program átszervezésére.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***