Mohamedről szóló erőszakos animációs filmet vetítenek gyerekeknek az osztrák mozikban

Az osztrák Exxpress beszámolója szerint az „571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed” című török nyelvű animációs filmet több osztrák moziban is műsorra tűzték. A filmet német felirattal vetítik, és már nyolcéves kortól ajánlják a nézőknek. Az FPÖ politikusa, Lisa Schuch-Gubik súlyos aggályokat fogalmazott meg a film miatt. A trailerben vallási hitvallások hallhatók, miközben animált gyerekek botokkal harcolnak egymással.

A politikus szerint teljesen érthetetlen, hogy egy ilyen tartalom miként kaphatott alacsony korhatár-besorolást.

Az Exxpress arra is kitért, hogy Schuch-Gubik egy friss kutatás eredményeire hivatkozott. Eszerint az ausztriai muszlim fiatalok 41 százaléka úgy véli, hogy a vallási szabályok fontosabbak az osztrák törvényeknél, míg 46 százalékuk szerint az embernek készen kell állnia arra, hogy a hitéért harcoljon és meghaljon. Az FPÖ politikusa szerint különösen aggasztó, hogy ilyen háttér mellett gyerekeknek szánt filmekben is megjelennek hasonló üzenetek.