Mohamedről szóló erőszakos animációs filmet vetítenek gyerekeknek az osztrák mozikban

Ausztriában egyre nagyobb felháborodást vált ki egy török animációs film, amelyet már nyolcéves gyerekeknek is vetítenek a mozikban. A Mohamed születéséről szóló alkotásban vallási harcra utaló és erőszakos jelenetek is megjelennek, ami miatt politikai vita is kirobbant.
Az osztrák Exxpress beszámolója szerint az „571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed” című török nyelvű animációs filmet több osztrák moziban is műsorra tűzték. A filmet német felirattal vetítik, és már nyolcéves kortól ajánlják a nézőknek. Az FPÖ politikusa, Lisa Schuch-Gubik súlyos aggályokat fogalmazott meg a film miatt. A trailerben vallási hitvallások hallhatók, miközben animált gyerekek botokkal harcolnak egymással.
A politikus szerint teljesen érthetetlen, hogy egy ilyen tartalom miként kaphatott alacsony korhatár-besorolást.
Az Exxpress arra is kitért, hogy Schuch-Gubik egy friss kutatás eredményeire hivatkozott. Eszerint az ausztriai muszlim fiatalok 41 százaléka úgy véli, hogy a vallási szabályok fontosabbak az osztrák törvényeknél, míg 46 százalékuk szerint az embernek készen kell állnia arra, hogy a hitéért harcoljon és meghaljon. Az FPÖ politikusa szerint különösen aggasztó, hogy ilyen háttér mellett gyerekeknek szánt filmekben is megjelennek hasonló üzenetek.
A Heute szerint a film a közösségi médiában is heves vitát váltott ki. Többen kifogásolták, hogy gyerekek számára is elérhetővé tették az alkotást, míg mások azzal érveltek, hogy sokan anélkül támadják a filmet, hogy látták volna azt.
A Facebookon ugyanakkor számos hozzászóló arról írt, hogy nem engedné megnézni gyermekének a filmet. Mások még tovább mentek, és a mozik bojkottjára szólítottak fel.
A Heute beszámolója szerint az FPÖ Andreas Babler kulturális és médiaügyi minisztertől is megszólalást vár az ügyben. Lisa Schuch-Gubik hangsúlyozta, hogy szerinte a gyermekek védelmének és a társadalmi értékek megőrzésének kellene elsőbbséget élveznie.
