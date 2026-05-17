Érdekes kiállítás pecsételte meg a magyar válogatott sorsát, elbuktuk az egyik legfontosabb vb-meccset

Túl a bemutatkozáson: magyar gól az NHL-sztárok ellen – 200 perc után ismét betaláltunk a vb-n!
A magyar válogatott 4–1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában.
Finoman szólva is bosszantó vereség... A magyar válogatott abszolút ikszes meccsen maradt alul az egyik fő rivális Ausztria ellen a svájci jégkorong-világbajnokságon.
A magyar férfi jégkorong-válogatott a szombati nyitómeccsén mutatott helytállása, a sportági nagyhatalom Finnországtól elszenvedett tisztes, 4–1-es veresége után egy nappal sokkal bosszantóbb módon kapott ki 4–2-re az egyik fő vb-riválisnak számító Ausztriától a svájci elit-világbajnokságon. A mieinknek a középső harmadban egyenlő állásnál több lehetőségük is lett volna a vezetés megszerzésére, ehelyett a záró játékrészben egy véleményes kiállítás után kapott találattól megrogytunk, és a végén már nem maradt erő az egyenlítésre.
Az Ausztria elleni vasárnapi összecsapás az egyik legfontosabb meccsünknek ígérkezett az idei vb-n, hiszen az előzetes erőviszonyok alapján a vb-csoportunkból reaálisan nézve az osztrákok és a britek ellen lehetett a legnagyobb győzelmi esélyünk. Ennek ellenére nem indult jól a mérkőzés, hiszen öt perc után máris vezetett Ausztria, egy kipattanót tett be Vizenz Rohrer emberelőnyben. Szerencsére gyorsan rendeztük a sorainkat, hat minutummal később
a 38 évesen is elnyűhetetlen Sofron István bombázta be a korongot ugyancsak fórban.
Ezt követően annak ellenére is mi álltunk közelebb a vezető gól megszerzéséhez, hogy a második harmadban például szépen gyűjtögettük a szükségtelen kiállításokat. A záró húsz perc elején viszont egy véleményes emberelőnyből találtak be az osztrákok:
a honosított Red Bull Salzburg-kapus, Atte Tolvanen a ketrece előtt hátrafelé bekorcsolyázott az érkező Hári János elé, aki már nem tudta rendesen kikerülni, elvitte a lábát, a finn-osztrák látványosat esett, a kapusakadályozás miatt megítélt fórt pedig persze, hogy kihasználta az ellenfél Dominic Zwerger rövid sarkos lövése révén.
Ez megtörte a mieink lendületét, mindössze negyven másodperccel később egy borzasztóan balszerencsés góllal már kettővel ment Ausztria, Kiss Roland a saját hálójába sodort be egy kipattanót a kapunak háttal. A necces ítéletek után végre mi is kaptunk egy jogos kettős fórt az utolsó tíz percben,
Vincze Péter óriási bombagóllal használta ki, mínusz egyre jöttünk vissza hét és féllel a vége előtt.
A végén még lehoztuk a kapust, de hatalmas tűzijáték után mindent megúsztak az osztrákok, két másodperccel a vége előtt ráadásul egy kiemelt korong még be is pattogott az üres kapunkba, 4–2 a vége. A végeredmény bőven túlzó, egy „ikszes” meccsen kerültünk a dolgok rossz végére – ezzel az osztrákok szinte biztos bennmaradók (sőt, momentán csoportelsők), nekünk viszont abszolút sorsdöntőnek ígérkezik a szünnapot követő Nagy-Britannia elleni keddi kulcsmeccsünk.
MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma