Érdekes kiállítás pecsételte meg a magyar válogatott sorsát, elbuktuk az egyik legfontosabb vb-meccset

A magyar férfi jégkorong-válogatott a szombati nyitómeccsén mutatott helytállása, a sportági nagyhatalom Finnországtól elszenvedett tisztes, 4–1-es veresége után egy nappal sokkal bosszantóbb módon kapott ki 4–2-re az egyik fő vb-riválisnak számító Ausztriától a svájci elit-világbajnokságon. A mieinknek a középső harmadban egyenlő állásnál több lehetőségük is lett volna a vezetés megszerzésére, ehelyett a záró játékrészben egy véleményes kiállítás után kapott találattól megrogytunk, és a végén már nem maradt erő az egyenlítésre.

A magyar válogatott bosszantó vereséget szenvedett Ausztriától (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)