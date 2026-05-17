Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott elitvilágbajnokság Sofron István világbajnokság Ausztria jégkorong

Érdekes kiállítás pecsételte meg a magyar válogatott sorsát, elbuktuk az egyik legfontosabb vb-meccset

2026. május 17. 18:58

Finoman szólva is bosszantó vereség... A magyar válogatott abszolút ikszes meccsen maradt alul az egyik fő rivális Ausztria ellen a svájci jégkorong-világbajnokságon.

2026. május 17. 18:58
null

A magyar férfi jégkorong-válogatott a szombati nyitómeccsén mutatott helytállása, a sportági nagyhatalom Finnországtól elszenvedett tisztes, 4–1-es veresége után egy nappal sokkal bosszantóbb módon kapott ki 4–2-re az egyik fő vb-riválisnak számító Ausztriától a svájci elit-világbajnokságon. A mieinknek a középső harmadban egyenlő állásnál több lehetőségük is lett volna a vezetés megszerzésére, ehelyett a záró játékrészben egy véleményes kiállítás után kapott találattól megrogytunk, és a végén már nem maradt erő az egyenlítésre. 

BÁLIZS Bence magyar válogatott Magyarország-Ausztria
A magyar válogatott bosszantó vereséget szenvedett Ausztriától (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)

Ezt is ajánljuk a témában

Ikszes meccsen kapott ki a magyar válogatott

Az Ausztria elleni vasárnapi összecsapás az egyik legfontosabb meccsünknek ígérkezett az idei vb-n, hiszen az előzetes erőviszonyok alapján a vb-csoportunkból reaálisan nézve az osztrákok és a britek ellen lehetett a legnagyobb győzelmi esélyünk. Ennek ellenére nem indult jól a mérkőzés, hiszen öt perc után máris vezetett Ausztria, egy kipattanót tett be Vizenz Rohrer emberelőnyben. Szerencsére gyorsan rendeztük a sorainkat, hat minutummal később

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 a 38 évesen is elnyűhetetlen Sofron István bombázta be a korongot ugyancsak fórban. 

Sofron István nagy góllal egyenlített az osztrákok ellen (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt követően annak ellenére is mi álltunk közelebb a vezető gól megszerzéséhez, hogy a második harmadban például szépen gyűjtögettük a szükségtelen kiállításokat. A záró húsz perc elején viszont egy véleményes emberelőnyből találtak be az osztrákok: 

a honosított Red Bull Salzburg-kapus, Atte Tolvanen a ketrece előtt hátrafelé bekorcsolyázott az érkező Hári János elé, aki már nem tudta rendesen kikerülni, elvitte a lábát, a finn-osztrák látványosat esett, a kapusakadályozás miatt megítélt fórt pedig persze, hogy kihasználta az ellenfél Dominic Zwerger rövid sarkos lövése révén. 

Ez megtörte a mieink lendületét, mindössze negyven másodperccel később egy borzasztóan balszerencsés góllal már kettővel ment Ausztria, Kiss Roland a saját hálójába sodort be egy kipattanót a kapunak háttal. A necces ítéletek után végre mi is kaptunk egy jogos kettős fórt az utolsó tíz percben, 

Vincze Péter óriási bombagóllal használta ki, mínusz egyre jöttünk vissza hét és féllel a vége előtt. 

A végén még lehoztuk a kapust, de hatalmas tűzijáték után mindent megúsztak az osztrákok, két másodperccel a vége előtt ráadásul egy kiemelt korong még be is pattogott az üres kapunkba, 4–2 a vége. A végeredmény bőven túlzó, egy „ikszes” meccsen kerültünk a dolgok rossz végére – ezzel az osztrákok szinte biztos bennmaradók (sőt, momentán csoportelsők), nekünk viszont abszolút sorsdöntőnek ígérkezik a szünnapot követő Nagy-Britannia elleni keddi kulcsmeccsünk. 

MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
•••
2026. május 17. 19:14 Szerkesztve
Pont mint a kézilabda válogatott a szerbek ellen... ott is a legfontosabb meccset buktuk el az előbb...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!