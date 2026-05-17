Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij: Moszkva elleni támadásokat ígért

Itt tartunk: Zelenszkij kitüntette a Barátság-kőolajvezeték elleni dróntámadásokat irányító, Magyarországról kitiltott ukrán tábornokot (VIDEÓ)
Mi ez, ha nem egyértelmű üzenet?
Az ukrán elnök szerint legyűrik az orosz légvédelmet.
Teljességgel igazoltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vasárnap Moszkvát és környékét ért, halálos áldozatokkal is járó ukrán dróncsapások. Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után.
Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt”
– írta. „Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak” – tette hozzá. „Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat” – írta bejegyzésében. „Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat” – fűzte hozzá Zelenszkij.
Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén.
Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban 52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.
Bródi Róbert (Robert Brovgyi), az ukrán drónerők kárpátaljai magyar származású parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében. Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.
(MTI/Mandiner)
