Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij: Moszkva elleni támadásokat ígért

Teljességgel igazoltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vasárnap Moszkvát és környékét ért, halálos áldozatokkal is járó ukrán dróncsapások. Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után.

Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt”

– írta. „Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak” – tette hozzá. „Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat” – írta bejegyzésében. „Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat” – fűzte hozzá Zelenszkij.