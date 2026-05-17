Migráció: a friss jelentések szerint sokkal veszélyesebb korszak jön, mint 2015-ben
Afrika népességrobbanása, az instabil régiók és a digitális bűnhálózatok együtt formálhatják át Európa biztonságát és politikáját a közeljövőben.
Bizonyos területeken lehet szükség külföldiekre – de azt oldjuk meg szerződéses alapon. A többit érinteni fogja az AI+robotizáció.
„Nos, a legtöbb külföldi munkaerő ma gyárakban van Mo-n, meg ételfutár, esetleg szállodákban takarító. Ezekhez az állásokhoz nem kell magyarul tudni. Ebből a gyárakat biztosan, a többit valószínűleg érinteni fogja az AI+robotizáció. Floridában már van AI vezette ételfutár, taxi meg nagyon sok helyen. Nálunk is lesz.
Képzett szakmukások, akik magyarul is tudnak, nem lesznek egyhamar bevándorlókból, egy bangladesi kihozhatja a pizzát, állhat a gyárban a szalag mellett, még egy targoncát is elvezethet, de nem fogja felújítani a lakásom, nem fog idős emberekkel dolgozni, nem lesz ápoló.
(Az AI miatt) 10-20 éven belül rengeteg, több százezres nagyságrendű munkahely meg fog szűnni, és azokat a magyarokat, akik elvesztik az állásukat, kell átképezni. A legkevésbé érintett szektorok többségébe (»azok a munkakörök, amelyek magas fokú empátiát, komplex emberi interakciót vagy kreatív döntéshozatalt igényelnek«) biztosan nem jó az a jórészt afrikai és közel-keleti bevándorló tömeg, ami Európa ajtaján kopogat. De egy magyar adminisztrátor vagy call centeres átképezve jó lehet.
Bizonyos fizikai ügyeséget, erőt igénylő területeken lehet szükség külföldiekre – de azt oldjuk meg szerződéses alapon.
Hosszú távon csak olyanokat érdemes befogadni, akik tudást és/vagy anyagiakat hoznak. Bárhonnan jön, bármi a vallása, nyelve, egy orvosnak, nővérnek, mérnöknek örülök. Egy kicsit több változatosság nem árt az országnak. De az, ami Stockholm, Párizs, Brüsszel stb. külsőn van, nagyon nagy és szinte megoldhatatlan probléma. Annak a tömegnek, aki Európa ajtainál áll, a nagy része fiatal, képzetlen férfi. Nem kellenek, csak veszély, semmi haszon. Ez a valóság, és a »Wir schaffen das« a tévedés.”
Nyitókép: Daniel LEAL / AFP