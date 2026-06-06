Klebelsberg öröksége

Gróf Klebelsberg Kunó jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, rövid ideig belügy-, majd közel tíz évig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1917-től 1932-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke volt. Közoktatás-politikáját az egységes jogosítású, de háromágúvá tagolt középiskola-rendszer megteremtése, a polgári iskola önálló középfokú iskolaként való törvényesítése, a tanárképzés átalakítása és a középfokú lányoktatás reformja jellemezte. A Horthy-korszak meghatározó politikusa volt, az oktatásügy kiemelkedő személyisége, a népoktatás apostola. Ezek róla a legfontosabb adatok. Klebelsberget a kommunisták elásták mint a „Horthy-fasizmus” szekértolóját.

Fotó: Klebelsberg Központ

Születésének 150. évfordulóján nagyszabású konferenciát tartottak róla, az eseményt pedig annak rendje és módja szerint tanulmánykötet kiadása követte, mely természetesen Klebelsberg és az oktatás kapcsolatára koncentrál. A programadó jelleget és a Klebelsbergről való gondolkodás alakításának szándékát mutatja, hogy a kötethez Pintér Sándor belügyminiszter, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke és Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is írt köszöntőt. A kötet szerkesztője Pánczél Hegedűs János, akit eddig leginkább Molnár Tamás konzervatív gondolkodóról szóló monográfiájáról ismertünk.