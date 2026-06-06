Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
06. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
pintér sándor maruzsa zoltán klebelsberg központ klebelsberg oktatás

Klebelsberg öröksége

2026. június 06. 12:19

Úgy tekintett a kultúrpolitikára, mint hosszú távra építő tevékenységre, mely a pillanatnyi változásoktól némi függetlenséget követel meg.

2026. június 06. 12:19
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Gróf Klebelsberg Kunó jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, rövid ideig belügy-, majd közel tíz évig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1917-től 1932-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke volt. Közoktatás-politikáját az egységes jogosítású, de háromágúvá tagolt középiskola-rendszer megteremtése, a polgári iskola önálló középfokú iskolaként való törvényesítése, a tanárképzés átalakítása és a középfokú lányoktatás reformja jellemezte. A Horthy-korszak meghatározó politikusa volt, az oktatásügy kiemelkedő személyisége, a népoktatás apostola. Ezek róla a legfontosabb adatok. Klebelsberget a kommunisták elásták mint a „Horthy-fasizmus” szekértolóját. 

Fotó: Klebelsberg Központ

Születésének 150. évfordulóján nagyszabású konferenciát tartottak róla, az eseményt pedig annak rendje és módja szerint tanulmánykötet kiadása követte, mely természetesen Klebelsberg és az oktatás kapcsolatára koncentrál. A programadó jelleget és a Klebelsbergről való gondolkodás alakításának szándékát mutatja, hogy a kötethez Pintér Sándor belügyminiszter, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke és Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is írt köszöntőt. A kötet szerkesztője Pánczél Hegedűs János, akit eddig leginkább Molnár Tamás konzervatív gondolkodóról szóló monográfiájáról ismertünk. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A kötetben nyolc tanulmány kapott helyet. Ujváry Gábor az elitnevelés és a külföldi magyar intézetek témájáról értekezik, Szakály Sándor Klebelsberg sportéletre gyakorolt hatását mutatja be, a legátfogóbb tanulmány Pánczél Hegedűs János tollából a miniszter kultúr- és oktatás- politikai alapelveit részletezi, Ligeti Dávid Klebelsberg és a felsőoktatás rendszere címmel ír, Orosz László a kultúrfölény elképzelését és a nemzetiségi népiskolákat vizsgálja, Gianone András a politikus és a ciszterci oktatás kapcsolatát tárja fel, Nánay Mihály pedig azt tekinti át, miként írtak a tankönyvek, és mit tanított a történelemoktatás Klebelsbergről 1945-től napjainkig. A függelék a miniszter oktatást, kultúrát és hivatali létet érintő gondolataiból szemezget. A kötetet fényképmelléklet zárja. 

Mint a szerkesztő írja: „a kultúrfölény, illetve a neonacionalizmus kereteinek célrendszerébe állítható a közoktatás strukturális átalakítása, a népoktatás kiemelkedő támogatása, fejlesztése. […] A klebelsbergi életmű sarokköve, ugyanakkor koronája is a népoktatás, a népiskola-építés fejlesztése, amely az alapelvekkel összhangban történt”. Mint jelzi: a csapásirány a tanyasi iskolák kialakítása volt, hétszáz új iskola jött létre, sok bővült, 1926 és 1930 között ötezer új létesítmény épült: tantermek, tanítói lakások, egyebek. 

Klebelsberg úgy tekintett a kultúrpolitikára, mint hosszú távra építő tevékenységre, mely a pillanatnyi változásoktól némi függetlenséget követel meg. 

Nagy hatással volt rá a 19. század végi német tudománypolitika, a humboldti felsőoktatási modell. Alakította gondolkodását az ellenforradalmi attitűd és a nacionalizmus is, 1928-ban jelent meg Neonacionalizmus című könyve, három évvel később a Világválságban című kötete (lehet, ezt ma érdemes lenne újraolvasni), 1932-ben pedig A háború utáni kor szelleme. De látta, hogy nem lehet visszatérni az első világháború és a forradalmak előtti állapotokhoz, hatással volt rá a korporativizmus; nem status quo konzervatív volt, hanem konzervatív értékrendű. 

Pánczél Hegedűs János (szerk.): Emlékezet és adósság – Gróf Klebelsberg Kuno szerepe a magyar oktatásban. Klebelsberg Központ, 2025

Nyitókép: Klebelsberg Központ

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. június 06. 13:28
Klebelsberg öröksége Lannert. Orbán öröksége "Magyar". A bölcső öröksége a koporsó. És az ÚJJÁSZÜLETÉS.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. június 06. 12:57
Gróf Klebersberg Kuno nevének említése, a mai kulturális kormányzás ,és az azt tátott szájjal hallgató 3 millió, facebookon pallérozódó tömeg számára olyan vörös posztó ,mint a hetvenes években panelgettóba költöző proletár számára a koloniál könyvszekrény és az ezüst evőeszközök.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!