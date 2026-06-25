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németország bevándorlás oktatás

Több pénzt öntöttek a németek az oktatásba, mint a magyar GDP, mégis siralmasak az eredmények

2026. június 25. 07:04

Mindez nem független a tömeges bevándorlástól sem, mutatjuk a részleteket!

2026. június 25. 07:04
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Új oktatási jelentést tettek le az asztalra Berlinben, szúrta ki a Remix News.

A kormány, pontosabban az oktatási minisztérium által készített riportban, amit Karin Prien oktatási miniszter mutatott be hétfőn a fővárosban, többek között arról írnak, hogy

Németország minden eddiginél több pénzt költ az oktatásra, de ez egyre kevésbé hoz eredményeket.

Hatalmas számokról beszélünk: a német oktatási ágazat 305 milliárd eurós költségvetésének összege meghaladja a teljes éves magyar GDP-t, és egyébként meredeken emelkedik, 59 százalékkal magasabb, mint 2014-ben volt.

A Leibniz Oktatáskutató és Oktatási Információs Intézet kutatása szerint matematika tantárgyból a legbrutálisabb a lecsúszás, az érettségire hajtó kilencedikesek körében 2012-ben 16 százaléknyian nem tudták hozni a minimumszintet, 2024-re ez az arány 24 százalékra emelkedett. A színvonalzuhanás nem csak a gyengébb iskolákra jellemző, hanem a német elitoktatás szimbolikus intézményeire, a gimnáziumokra is.

Egyébként a középiskolából kiesők aránya is megnőtt, a korábbi 6,2 százalékról 8-ra.

A duális szakképzés, amely a magyar rendszer számára is mintaként szolgált, ugyancsak válsággal küzd, csak 2023 és 2025 között 32 ezerrel csökkent a képzési helyek száma, és egyre kevesebb cég várja tárt karokkal a tanulás mellett gyakorlatot szerezni kívánó fiatalokat – ez gazdasági szempontból roppant káros.

Nem állnak jól az egyetemisták sem: a csúszások, bukások, halasztások miatt 

ma már majdnem annyi időbe telik az elméletileg 6 féléves alapdiploma megszerzése (8,4 félévbe), mint a mesterdiplomáé.

A lap a kevés pozitív megállapítás között említi a szakiskolás diákok magas számát, ugyanakkor a képesítést már nem mindegyiküknek sikerül megszereznie.

A miniszter szerint az eredmények arra utalnak, hogy a gondok akkor kezdődnek, amikor a gyerek még be se teszi a lábát az iskolába, de a hátrányt ezután sem segít ledolgozni az intézményrendszer.

A jelentés közvetlenül összekapcsolja az oktatást Németország demográfiai válságával, amit a 2022 óta csökkenő születési arány és a baby boomer korosztály nyugdíjba vonulása váltott ki; nyíltan ki is mondja, hogy 

a bevándorlók integrálása az oktatási rendszerbe és a munkaerőpiacra ma Németország egyik legfontosabb eszköze a képzett munkaerő biztosítására.

Amit nem említ, teszi hozzá a lap, az az, hogy azok az országok, amelyek a „zéró bevándorlást” vagy a közel nulla bevándorlást választották, már sokkal jobban teljesítettek az oktatási eredmények tekintetében, beleértve Japánt, Dél-Koreát és Kínát, amelyek mind messze felülmúlják Németországot a matematikai eredmények tekintetében.

A hatóságok egyébként 41 ezer elsős diákot kényszerítettek az első osztály megismétlésére, sokan közülük ugyanis még németül sem tudnak.

A jelentés egyébként azt is kiemeli, hogy Németországnak több külföldi diákot kellene importálnia, amit létfontosságú munkaerő-forrásként ír le – miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy éppen a nem németajkú bevándorlók magas aránya az egyik oka a rossz eredményeknek.

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Nyitókép: Joe Klamar / AFP

Összesen 29 komment

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Sorrend:
Ekrü123
2026. június 25. 10:21
Ergittikkadt-szocske 2026. június 25. 09:20 "A tanító és tanárképzőben kreatív tanításra és fegyelmezésre is kell a leendő tanárokat, tanítókat oktatni. Olyan stílusban kell oktatni, ami figyelemkeltő és ha elég magabiztos a tanár, még fegyelmet is képes tartani."- Aham...És szerinted mi a kreatív megoldás huszonvalahany befüvezett nebuló esetében, akik közül jó ha kettőt érdekli az adott óra...A többiek meg ugyis tudják, hogy: - Majd anyuci-apuci elintézi, hogy ne legyen baja ( ez kb 25 éves korig opció, akkor jön rá a szülő, hogy mekkora baromságot csinált) - A jegyeit az iskola érettségire megnyomja, mert nem fogja bevállalni, hogy szar legyen az iskola hírneve - Simán fel fogják venni valamelyik egyetemre ( nem kell a legjobb legyen) ahol aztán 10-15 évig ellébecolhat és ha már nem tudja a szülőket pumpolni akkor ott a diákhitel.
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Agricola
2026. június 25. 10:19
"Németország minden eddiginél több pénzt költ az oktatásra, de ez egyre kevésbé hoz eredményeket." A "nics királyi út" mondást Eukleidész (Euklidész) ókori görög matematikusnak tulajdonítják. Azt jelenti hogy a matematikát még a királyok számára sem lehet kényelmessé tenni, mindenkinek meg kell küzdenie vele. Igaz volt ez Kr. előtt több mint 200 évvel és napjainkban is. Eukleidész ókori görög matematikusnak tulajdonított kijelentés: "A geometriához nem vezet királyi út." Ptolemaiosznak - Egyiptom királyának - mondta, amikor az megkérdezte tőle, hogy van-e valami könnyebb módszer a geometria elsajátításához mint az ő mármint Eukleidész, "Elemek" című munkájának áttanulmányozása. Nagyon igaz, az egyszerűsítés legtöbb esetben egyenlő az igazság meghamisításával.
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haxima
2026. június 25. 10:01
stormy 2026. június 25. 07:19 mondok példát: ha azt mondom hogy van 10 ház az első kék az utolsó piros és a szinek egyenletesen változnak a kéktól a pirosig mond meg hogy a 7. ház milyen színű, erre a négerek nem tudnak válaszolni. nem értik meg. de az araboknak , hispánoknak is csak nagyon kis százaléka. MOST MÁR TÖBBEN NEM ÉRTJÜK, MONDD MÁR EL, HOGY MILYEN SZINŰ A HÁZ.
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Vasalo
2026. június 25. 09:30
Mit vársz egy oktatási rendszertől, ahol évente 170 LMBTQ/Gender katerdra nyilik és EGY reál tudományokra. Ráadásul a fiatal gyerekek 40-50% - már a német nyelvet sem beszéli. ( Èn ezt már vagy 2 éve irtam itt, de akkor egyik firkásznak sem volt érdekes)..
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