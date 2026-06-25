Több pénzt öntöttek a németek az oktatásba, mint a magyar GDP, mégis siralmasak az eredmények

Sokkoló számok: így alakítja át a bevándorlás a német iskolákat
A német iskolákban már nem kivétel, hanem mindennapos jelenség a migráns hátterű diákok magas aránya, és a teljesítménybeli különbségek is egyre látványosabbak.
Mindez nem független a tömeges bevándorlástól sem, mutatjuk a részleteket!
Új oktatási jelentést tettek le az asztalra Berlinben, szúrta ki a Remix News.
A kormány, pontosabban az oktatási minisztérium által készített riportban, amit Karin Prien oktatási miniszter mutatott be hétfőn a fővárosban, többek között arról írnak, hogy
Németország minden eddiginél több pénzt költ az oktatásra, de ez egyre kevésbé hoz eredményeket.
Hatalmas számokról beszélünk: a német oktatási ágazat 305 milliárd eurós költségvetésének összege meghaladja a teljes éves magyar GDP-t, és egyébként meredeken emelkedik, 59 százalékkal magasabb, mint 2014-ben volt.
A Leibniz Oktatáskutató és Oktatási Információs Intézet kutatása szerint matematika tantárgyból a legbrutálisabb a lecsúszás, az érettségire hajtó kilencedikesek körében 2012-ben 16 százaléknyian nem tudták hozni a minimumszintet, 2024-re ez az arány 24 százalékra emelkedett. A színvonalzuhanás nem csak a gyengébb iskolákra jellemző, hanem a német elitoktatás szimbolikus intézményeire, a gimnáziumokra is.
Egyébként a középiskolából kiesők aránya is megnőtt, a korábbi 6,2 százalékról 8-ra.
A duális szakképzés, amely a magyar rendszer számára is mintaként szolgált, ugyancsak válsággal küzd, csak 2023 és 2025 között 32 ezerrel csökkent a képzési helyek száma, és egyre kevesebb cég várja tárt karokkal a tanulás mellett gyakorlatot szerezni kívánó fiatalokat – ez gazdasági szempontból roppant káros.
Nem állnak jól az egyetemisták sem: a csúszások, bukások, halasztások miatt
ma már majdnem annyi időbe telik az elméletileg 6 féléves alapdiploma megszerzése (8,4 félévbe), mint a mesterdiplomáé.
A lap a kevés pozitív megállapítás között említi a szakiskolás diákok magas számát, ugyanakkor a képesítést már nem mindegyiküknek sikerül megszereznie.
A miniszter szerint az eredmények arra utalnak, hogy a gondok akkor kezdődnek, amikor a gyerek még be se teszi a lábát az iskolába, de a hátrányt ezután sem segít ledolgozni az intézményrendszer.
A jelentés közvetlenül összekapcsolja az oktatást Németország demográfiai válságával, amit a 2022 óta csökkenő születési arány és a baby boomer korosztály nyugdíjba vonulása váltott ki; nyíltan ki is mondja, hogy
a bevándorlók integrálása az oktatási rendszerbe és a munkaerőpiacra ma Németország egyik legfontosabb eszköze a képzett munkaerő biztosítására.
Amit nem említ, teszi hozzá a lap, az az, hogy azok az országok, amelyek a „zéró bevándorlást” vagy a közel nulla bevándorlást választották, már sokkal jobban teljesítettek az oktatási eredmények tekintetében, beleértve Japánt, Dél-Koreát és Kínát, amelyek mind messze felülmúlják Németországot a matematikai eredmények tekintetében.
A hatóságok egyébként 41 ezer elsős diákot kényszerítettek az első osztály megismétlésére, sokan közülük ugyanis még németül sem tudnak.
A jelentés egyébként azt is kiemeli, hogy Németországnak több külföldi diákot kellene importálnia, amit létfontosságú munkaerő-forrásként ír le – miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy éppen a nem németajkú bevándorlók magas aránya az egyik oka a rossz eredményeknek.
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A német iskolákban már nem kivétel, hanem mindennapos jelenség a migráns hátterű diákok magas aránya, és a teljesítménybeli különbségek is egyre látványosabbak.
Nyitókép: Joe Klamar / AFP