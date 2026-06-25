Több pénzt öntöttek a németek az oktatásba, mint a magyar GDP, mégis siralmasak az eredmények

Hatalmas számokról beszélünk: a német oktatási ágazat 305 milliárd eurós költségvetésének összege meghaladja a teljes éves magyar GDP-t, és egyébként meredeken emelkedik, 59 százalékkal magasabb, mint 2014-ben volt.

A Leibniz Oktatáskutató és Oktatási Információs Intézet kutatása szerint matematika tantárgyból a legbrutálisabb a lecsúszás, az érettségire hajtó kilencedikesek körében 2012-ben 16 százaléknyian nem tudták hozni a minimumszintet, 2024-re ez az arány 24 százalékra emelkedett. A színvonalzuhanás nem csak a gyengébb iskolákra jellemző, hanem a német elitoktatás szimbolikus intézményeire, a gimnáziumokra is.