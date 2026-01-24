Ft
01. 24.
szombat
németország általános iskola bevándorlás

Sokkoló számok: így alakítja át a bevándorlás a német iskolákat

2026. január 24. 10:03

A német iskolákban már nem kivétel, hanem mindennapos jelenség a migráns hátterű diákok magas aránya, és a teljesítménybeli különbségek is egyre látványosabbak.

2026. január 24. 10:03
null

Egyre látványosabb hatással van a tömeges bevándorlás a német oktatási rendszerre, különösen az általános iskolákban. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019-ben az általános iskolások 26 százaléka rendelkezett bevándorló háttérrel, ez az arány 2024-re 29 százalékra emelkedett. 

 

Amennyiben azokat a tanulókat is beleszámítjuk, akiknek csak az egyik szülője vándorolt be Németországba, a migrációs hátterű diákok aránya már eléri a 41 százalékot.

 Ezzel párhuzamosan a pedagógusok körében jóval alacsonyabb, mindössze 16 százalék a bevándorló múltúak aránya.

Az integráció szempontjából kulcsfontosságú lenne az iskolai sikeresség, ám a statisztikák e téren is romló tendenciát mutatnak. 2023-ban a nem német állampolgárságú diákok 14,4 százaléka végzettség nélkül hagyta el az iskolát, ami kétszerese a 2015-ös aránynak, vagyis annak az évnek, amikor a tömeges bevándorlás megindult Németországba. Ezzel szemben a német útlevéllel rendelkező tanulók esetében mindössze 3,1 százalék volt ez az arány. Az érettségit szerzők aránya is jelentősen eltér: 

míg a német diákok közel 37 százaléka jutott el idáig, addig a nem német állampolgárok körében ez az arány 13 százalék alatt maradt.

A különbségek a munkaerőpiacon is visszaköszönnek. 2024-ben a bevándorlók 43 százaléka nem rendelkezett szakképesítéssel, és csupán kevesebb mint negyedük végzett szakképzést. A migrációs háttérrel nem rendelkező foglalkoztatottaknál ezzel szemben jóval kedvezőbb a kép: mindössze 11 százalékuk volt szakképesítés nélkül, közel felük elvégezte a szakképzést, és csaknem 26 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezett.

Hasonló problémák figyelhetők meg Ausztriában is.

 Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint egyre több diák válik túlkorossá, vagyis legalább két évvel idősebb lesz osztálytársainál. Az általános iskolákban ez az arány 2015 és 2023 között 4,1-ről 5,8 százalékra nőtt, míg az alsó középiskolai szinten 6,5-ről 9,1 százalékra ugrott. 

A túlkoros tanulók jelentős része migráns háttérrel rendelkezik, a jelenség fő okai pedig az ismételt bukás és a német nyelv hiányos ismerete.

Nyitókép: KERIM OKTEN / AFP

 

canadian-deplorable
2026. január 24. 16:16
Ők csinálták maguknak, virágokkal, süteményekkel. Minket meg lesajnáltak, mert mi nem. Na kinek lett igaza? Egyék meg, amit főztek.
borsos-2
2026. január 24. 15:41
Ez mostanra egy kezelhetetlen válság lett. Nem tudják kitoloncolni, az egész pereputtya ott élősködik. Még örülhetnek, hogy ennyien az iskolában vannak, nem az utcán lődörögnek áldozatra várva...
iphone-13
2026. január 24. 15:14
ŐK KERESTÉK MAGUKNAK MEGÉRDEMLIK VÁLTOZTATNI KELL, HA NEM TETSZIK VALAMI NEM NYÁVOGNI
templar62
•••
2026. január 24. 14:27 Szerkesztve
Dalocska a YouTubeon : " freykorp marschiert gegen die rote Pest " , (" szabadcsapat a vörös pestis ellen " ).
