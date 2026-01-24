Sokkoló számok: így alakítja át a bevándorlás a német iskolákat

Az integráció szempontjából kulcsfontosságú lenne az iskolai sikeresség, ám a statisztikák e téren is romló tendenciát mutatnak. 2023-ban a nem német állampolgárságú diákok 14,4 százaléka végzettség nélkül hagyta el az iskolát, ami kétszerese a 2015-ös aránynak, vagyis annak az évnek, amikor a tömeges bevándorlás megindult Németországba. Ezzel szemben a német útlevéllel rendelkező tanulók esetében mindössze 3,1 százalék volt ez az arány. Az érettségit szerzők aránya is jelentősen eltér:

míg a német diákok közel 37 százaléka jutott el idáig, addig a nem német állampolgárok körében ez az arány 13 százalék alatt maradt.

A különbségek a munkaerőpiacon is visszaköszönnek. 2024-ben a bevándorlók 43 százaléka nem rendelkezett szakképesítéssel, és csupán kevesebb mint negyedük végzett szakképzést. A migrációs háttérrel nem rendelkező foglalkoztatottaknál ezzel szemben jóval kedvezőbb a kép: mindössze 11 százalékuk volt szakképesítés nélkül, közel felük elvégezte a szakképzést, és csaknem 26 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezett.

Hasonló problémák figyelhetők meg Ausztriában is.

Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint egyre több diák válik túlkorossá, vagyis legalább két évvel idősebb lesz osztálytársainál. Az általános iskolákban ez az arány 2015 és 2023 között 4,1-ről 5,8 százalékra nőtt, míg az alsó középiskolai szinten 6,5-ről 9,1 százalékra ugrott.