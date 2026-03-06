Navracsics Tibor: Új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?

Ez a négy oszlop tartotta meg azt a politikai és gazdasági szerkezetet, amely az ötvenes évektől soha nem látott jólétet hozott a nyugat-európai országok polgárainak.
Az Egyesült Államok barátsága védelmet nyújtott a szovjet fenyegetéssel szemben. Az európai integráció a piaci harmonizáció és a tagállamok együttműködése révén stabilizálta a gazdasági növekedést. A jóléti állam gondoskodott arról, hogy a gazdasági növekedés gyümölcseiből egy egyre jobban erősödő és szélesedő középosztály részesüljön, erősebbé téve ezzel a nyugat-európai társadalmakat. Végül pedig a kereszténydemokrata-szociáldemokrata rivalizálás olyan váltógazdaságot valósított meg, ahol a változás mellett is a stabilitás volt a legfontosabb vezérelv.
Mára, úgy tűnik, megrogyott az építmény minden oszlopa. Az Egyesült Államokkal ápolt barátság egyre inkább korábbi munkatársak és barátok rosszízű marakodásává züllik.
Az európai integráció az uniós intézmények hallucinációinak következtében globális hatalomnak képzeli magát, és nem eredeti küldetésével, az európai egységes belső piac megteremtésével és fenntartásával foglalkozik. A jóléti állam a múlt század nyolcvanas éveitől kezdve a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt egyre nagyobb válságba sodródik, és már alig felel meg polgárai megnövekedett elvárásainak. A kereszténydemokraták és a szociáldemokraták pedig alapító atyáik missziójától messze eltérve tanácstalanul nézik a politikai színtér radikális átalakulását.
Sokáig reménykedhettünk abban, hogy – a szaporodó kedvezőtlen előjelek ellenére is – a nyugat-európai konszenzus megmenthető, sőt kiterjeszthető a felszabadult közép- és kelet-európai országokra. Mára azonban világossá vált: új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?