Navracsics Tibor: Új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?

2026. március 06. 13:51

A kirajzolódó új rend egyes elemeiben hasonlít a múlt század harmincas éveinek dinamikájára.

2026. március 06. 13:51
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Folyamatos kormányválságok és kisebbségi kabinetek, a radikális politikai szereplők erősödése, éles és nyílt konfliktusok az országok között, megingó amerikai–európai kapcsolatrendszer, biztonságpolitikai kihívások sokasodása földrészünk peremvidékén – a korszakváltás megannyi jelét tapasztalhatjuk napjainkban.

Az ezredforduló után előbb lassan, majd egyre gyorsuló ütemben tűntek fel azok a jelek, amelyek azt mutatják:

lejárt a második világháború utáni időszak alapjául szolgáló politikai megegyezés szavatossága, és immáron új szabályok érvényesülnek.

Bármilyen furcsának tűnik is, ennek a politikai közmegegyezésnek a kötőanyaga mind keleten, mind nyugaton a földrész megosztottsága volt. Miközben a nyugati világ mély sajnálattal szemlélte a közép- és kelet-európai országok szovjet gyarmatbirodalomba zárását, a vasfüggöny leereszkedése valójában segített a nyugat-európai politikusoknak megerősíteni saját geo­politikai identitásukat. Nemzetek kaptak új meghatározást. Németországot a közvélemény jelentős része legalább annyira tekintette közép-európai, mint nyugat-európai országnak, az ötvenes évektől viszont már nem volt kérdéses nyugat-európai identitása. Olaszország a második világháború után sokkal inkább vált a Nyugatnak, mint a mediterrán térségnek a részévé, ahová évezredeken keresztül tartozott. Ennek az új, második világháború utáni nyugat-európai identitásnak és az azon alapuló konszenzusnak volt tartóoszlopa az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai szövetség és barátság, az európai integráció, a jóléti állam, valamint a kormányzati politikában a centrumpártok, azaz a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták váltógazdasága.

Ez a négy oszlop tartotta meg azt a politikai és gazdasági szerkezetet, amely az ötvenes évektől soha nem látott jólétet hozott a nyugat-európai országok polgárainak.

Az Egyesült Államok barátsága védelmet nyújtott a szovjet fenyegetéssel szemben. Az európai integráció a piaci harmonizáció és a tagállamok együttműködése révén stabilizálta a gazdasági növekedést. A jóléti állam gondoskodott arról, hogy a gazdasági növekedés gyümölcseiből egy egyre jobban erősödő és szélesedő közép­osztály részesüljön, erősebbé téve ezzel a nyugat-európai társadalmakat. Végül pedig a kereszténydemokrata-szociáldemokrata rivalizálás olyan váltógazdaságot valósított meg, ahol a változás mellett is a stabilitás volt a legfontosabb vezérelv.

Mára, úgy tűnik, megrogyott az építmény minden oszlopa. Az Egyesült Államokkal ápolt barátság egyre inkább korábbi munkatársak és barátok rossz­ízű marakodásává züllik.

Az európai integráció az uniós intézmények hallucinációinak következtében globális hatalomnak képzeli magát, és nem eredeti küldetésével, az európai egységes belső piac megteremtésével és fenntartásával foglalkozik. A jóléti állam a múlt század nyolcvanas éveitől kezdve a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt egyre nagyobb válságba sodródik, és már alig felel meg polgárai megnövekedett elvárásainak. A kereszténydemokraták és a szociáldemokraták pedig alapító atyáik missziójától messze eltérve tanácstalanul nézik a politikai színtér radikális átalakulását.

Sokáig reménykedhettünk abban, hogy – a szaporodó kedvezőtlen előjelek ellenére is – a nyugat-európai konszenzus megmenthető, sőt kiterjeszthető a felszabadult közép- és kelet-európai országokra. Mára azonban világossá vált: új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?

A kirajzolódó új rend egyes elemeiben hasonlít a múlt század harmincas éveinek dinamikájára. 

Ma még nem tudjuk, hogy a nacionalizmus újjá­születése, a radikális politikai szereplők megerősödése, a személyelvű politika térnyerése lényegi vagy csupán felszíni hasonlóságot mutat a száz évvel ezelőtti politikai fejleményekkel. Rajtunk, európaiakon áll, hogy elkerüljük az akkori csapdákat azért, hogy a történelem ne ismételje önmagát.

A szerző közgazdasági és területfejlesztési miniszter.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

