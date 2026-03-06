Navracsics Tibor: Új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?

Ez a négy oszlop tartotta meg azt a politikai és gazdasági szerkezetet, amely az ötvenes évektől soha nem látott jólétet hozott a nyugat-európai országok polgárainak.

Az Egyesült Államok barátsága védelmet nyújtott a szovjet fenyegetéssel szemben. Az európai integráció a piaci harmonizáció és a tagállamok együttműködése révén stabilizálta a gazdasági növekedést. A jóléti állam gondoskodott arról, hogy a gazdasági növekedés gyümölcseiből egy egyre jobban erősödő és szélesedő közép­osztály részesüljön, erősebbé téve ezzel a nyugat-európai társadalmakat. Végül pedig a kereszténydemokrata-szociáldemokrata rivalizálás olyan váltógazdaságot valósított meg, ahol a változás mellett is a stabilitás volt a legfontosabb vezérelv.

Mára, úgy tűnik, megrogyott az építmény minden oszlopa. Az Egyesült Államokkal ápolt barátság egyre inkább korábbi munkatársak és barátok rossz­ízű marakodásává züllik.

Az európai integráció az uniós intézmények hallucinációinak következtében globális hatalomnak képzeli magát, és nem eredeti küldetésével, az európai egységes belső piac megteremtésével és fenntartásával foglalkozik. A jóléti állam a múlt század nyolcvanas éveitől kezdve a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt egyre nagyobb válságba sodródik, és már alig felel meg polgárai megnövekedett elvárásainak. A kereszténydemokraták és a szociáldemokraták pedig alapító atyáik missziójától messze eltérve tanácstalanul nézik a politikai színtér radikális átalakulását.

Sokáig reménykedhettünk abban, hogy – a szaporodó kedvezőtlen előjelek ellenére is – a nyugat-európai konszenzus megmenthető, sőt kiterjeszthető a felszabadult közép- és kelet-európai országokra. Mára azonban világossá vált: új korszakot írunk. Új korszakot új szereplőkkel. Vagy mégsem?