Nekem van egy szörnyű félelmem, hogy a háború addig folytatódik, amíg az ukránok el nem fogynak – Kassai Lajos a Mandinernek

Ön szerint ez visszafordítható?

Nézze, az ember nem racionális lény. Érzelmi lények vagyunk. Ha visszagondol a rendszer­változásra, amikor az oroszok hazatakarodtak innét, gyakorlatilag minden kapcsolatot felszámoltunk. Szerintem a KGST-t meg kellett volna tartani. Nekünk már voltak kereskedelmi kapcsolataink, például a nagykőrösi konzervgyár az oroszoknak termelt. Rengeteg jól működő dolog volt, és ezeket a jól működő rendszereket meg kellett volna tartani. De az indulat olyan elsöprő volt, hogy egy csöpp racionalitás nem volt ezekben a döntésekben.

Fotó: MTI / VARGA GYÖRGY

Most is ez van?

Sok olyan döntést látok, amely mögött indulatok vannak, vagy ködös elképzelések, nem a hideg logika. Az, hogy most Kína barátságban van Oroszországgal, nem más, mint pillanatnyi érdek. Holnap majd másokkal fog haverkodni attól függően, hogy az érdekei mit kívánnak, vagy milyen a vezetői karaktere. A világ vezetői is változnak, egész más karakterek jelentek meg, mint amilyenek az utóbbi évtizedeket jellemezték. Az én szellemi képességeimet fölülmúlja, hogy megjósoljam, hogyan alakulnak ezek a dolgok,

de nekem az a félelmem, hogy általában nem a józan ész, hanem az érzelmek döntenek.

És azok nem szoktak bennünket jobb irányba elvinni, belepöröghetünk akár egy háborúba is.

Azt olvastam, hogy Kína az egyik ország, ahol a legnépszerűbb a lovasíjászat. Ez vajon miért van?

Nekünk a lovasíjászat nem csak egy sport, mint egy amerikainak vagy egy franciának. Nekünk az identitásunk, a történelmünk. Ez adja az erőt. Most azt látom Kínában, hogy a tiltottból a tűrtbe ment át a hagyomány; korábban mindenféle hagyományt irtottak. Tartottam egy előadást Kínában, ami nagyjából arról szólt, hogy ha nem látnám a ferde szemüket, azt hinném, valamilyen európai nagyvárosban vagyok. Baseballsapkában járnak, Stetson-kalapban és westerncsizmában lovagolnak, de hol van Kína, a kínai kultúra? Évezredes kultúrájuk van, vegyék elő a ruhájukat, az íjaikat, és nézzék meg, hogy milyen nyergeik voltak, vannak-e még olyan lovak, amilyeneken az őseik lovagoltak. Mellbevágó beszéd volt, a teremben síri csend lett, amikor ezt elmondtam. Majd egyszer csak valaki félénken elkezdett tapsolni, és felálltak az emberek, állva tapsoltak.

Mi kell ahhoz, hogy valaki ebben a sportban sikeres legyen?

Arra, hogy valaki valamiben nagyon jó legyen, születni kell. A tehetség mellett sokan a szorgalmat hangsúlyozzák, de az is egyfajta tehetség. Aki ezekkel rendelkezik, az szép eredményeket tud elérni. A lovasíjászatban két út van, az egyik a befelé vezető út, hiszen minden lövéssel egy kicsit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, a másik a külvilág felé vezető út. A lóval való kapcsolat a külvilággal való kapcsolatom szimbóluma. Az, hogy én a lóra társként vagy eszközként tekintek, már eldől aszerint, hogyan nyúlok hozzá, hogyan kezelem azt a lovat, hogy bánok azzal az élőlénnyel. Egyszerre kell tökéletes harmóniában lenni az engem körülvevő világgal és önmagammal. Minden ember számára ez a kihívás. Vagy önmagammal vesztem el a kapcsolatot, vagy a külvilággal. Nekünk törekednünk kell arra, hogy mind önmagunkkal, mind a külvilággal szoros kapcsolatban legyünk. Hiába feszítem az íjat és célzok a céltáblára, ha elvesztem a kapcsolatot a lóval, és kibillenek a ritmusból; ugyanígy hiába követem tökéletesen a ló ritmusát, vagyok teljes egyensúlyban vele, ha elvesztem a kapcsolatot a céllal. Nem az lesz tehát a világ legjobb lovasíjásza, aki nagyon jó íjász, hanem az, aki ezt a két dolgot egyidejűleg képes végrehajtani, egyszerre tud a lóval kapcsolatot teremteni és figyelni a célra.

Ez tényleg úgy hangzik, mint egy harcművészet. És a régi háborúk meghatározó fegyverneme volt az íjászat. Most, hogy újra háborús korba léptünk, amiről eddig csak a nagyszüleink elmeséléséből volt fogalmunk, az ember sok mindenre máshogy tekint. Gondolkodott már azon, hogy mi lehetett a régiek fejében, amikor az ön fegyvernemével sorra gyilkolták le az ellenfelet?

Akkor nyilván nem volt ebben ennyi filozófia. A másik elpusztítása volt a cél, méghozzá könyörtelen elpusztítása. Mai fejjel megdöbbentő a brutalitása annak az inváziónak, amely során a mongolok végigsöpörtek a Kárpát-medencén. Kutyát, macskát, lovat, tehenet, mindent megöltek, nem csak az asszonyokat, a gyerekeket; mindent elpusztítottak, látjuk a feltárt csontokból. A békeidőkben biztos megvoltak a lovasíjászat mesterei, de ne próbáljuk cukormázzal bevonni a háborút, nem szeretem, mert borzalmas

dolog.

Az utóbbi nyolcvan évben kivételes életet éltünk, Magyarországnak utoljára 1956-ban volt része fegyveres harcban, Európa nagy része 1945 óta nem találkozott ilyennel. Elszoktunk a gondolattól, vagy mindig ott van az emberben? Ön szerint visszatérhet a háború Európa más részeire?

Állítólag készítettek egy felmérést Németországban, hogy hányan vennének részt egy katonai konfliktusban, tizenöt százalék mondott igent. Meggyőződésem, hogy nagyon alacsony azoknak az embereknek az aránya, akik hazában gondolkodnak, és abban, hogy valahogy megvédjék ezt a hazát.

Ez azt jelenti, hogy egy konfliktusban nem tudnánk magunkat megvédeni?

Hát hogy tudnánk! Alkalmatlanok vagyunk rá. Nézze, én még voltam katona. Az én nemzedékemnek futott egy program, amely úgy nézett ki, hogy katonaság, nősülés, gyerek. 23 éves koromban katonaviselt, nős, gyermekes családapa voltam. Így nőttünk fel. Minden fiú tudta, hogy katona lesz, készült is rá. Aztán amikor jött a katonaság, láttuk, hogy erre persze nem lehet felkészülni, de valahogy végigmentünk rajta mindannyian.

Önnek milyen élmény volt?

Nem akarok nosztalgiázni, de mindenki katona volt, ami azt jelenti, hogy a putriból érkező cigány, aki ott látott életében először angol vécét, és a főorvos fia együtt volt. Összetereltek bennünket, és ezek között az összeterelt emberek között barátságok alakultak ki. Mindegy volt, hogy ki fia-borja, akik együtt húzták fel a surranót, azok egy közösséget alkottak. Kiszakítottak bennünket a komfortzónánkból: mindenki azt ette, amit elé raktak, azt tette, amit mondtak, akkor ment haza, amikor hazaengedték. Megismertünk olyan élethelyzeteket, amilyeneket különben nem ismertünk volna meg. A fiatalok büntetésként fogták fel, és úgy is bántak velünk, mintha egyfajta büntetésben lennénk. Én a terhelő fizikai feladatokat nagyjából végre is tudtam hajtani, de volt, aki ott erősödött meg. Volt, aki a mama főztjéhez volt hozzászokva, és nem evett három napig, de aztán megevett mindent, amit kapott. Ebben az élethelyzetben megismertük az embert. Láttuk, milyen az, amikor valakinek korlátlan a hatalma – ki az, aki visszaél vele, ki az, aki a szenvedést, amit okoztak nekünk, vissza akarja majd adni azoknak a szerencsétleneknek, akik nem is tehettek róla. Láttuk az embert lecsupaszítva, sokat tanultunk az egészből.

Európa újra fegyverkezik. Lehet, hogy visszatérünk ebbe az irányba?

A háborúhoz két dolog kell: szándék és indulat. Sokan csak fegyverekben gondolkodnak, de ha nincs meg a szándék, és nincs meg az indulat, az a háború nem fog menni.

A németek tehát nem fognak újra a Don-kanyar felé masírozni? Lát szándékot?

Szándékot igen, a politikusokban, és látok indulatot is. De az a katonában kell hogy legyen.

Egy hadsereg ereje a szívekben van,

a szándékban meg az indulatban. Nagy hősöknek látom az ukránokat, elképesztő szándék és elképesztő indulat van bennük egy teljesen aránytalan küzdelemben. És ott halnak meg a fronton. Megemelem a kalapomat előttük.

Győzhetnek?

Nem. Az oroszokat nem lehet legyőzni. Ez matek, az ukránok el fognak fogyni. A szívem szakad meg értük.

Akkor miért nem tudnak megállapodni? Miért nincs béke? És miért gondolja azt Európa, hogy a végtelenségig finanszírozza az egészet?

Nem tudom. Nem látom azokat a mozgatórugókat, amelyek a húsdarálót működtetik. A háború egy szenvedésolimpia: ki bírja tovább? Hogy nincs áram, nincs fűtés. Ki tud többet szenvedni? Ki az, aki a legtovább hajlandó fegyvert fogni? A nagy emberáldozattal járó háborúkban rendszerint azok győznek, akik hosszabb ideig képesek elviselni a szenvedést. A szlávok nagyon jók ebben. Ezeket a szenvedésolimpiákat mindig az oroszok nyerték meg – akár Napóleon ment nekik, akár Hitler. „Sztálingrádban” van egy lovasíjászpálya, amikor ott jártam, láttam, áll egy szobor a Mamajev kurgan nevű magaslaton, ahol ma is ég az örökmécses, díszőrség van, és elképesztő mennyiségű virág. Nekik nem múlt még el a második világháború.

A németekről gondolkoznak így?

Ők nem felejtették el, hogy „Európa” megtámadta őket. És most is az a hangulat van Oroszországban, hogy Európa megtámadta őket. Tehát nem állunk jól. Nem áll jól Európa és Oroszország, és egyre rosszabb a helyzet. Ahhoz, hogy egy picit megértsük a világot, és döntéseket tudjunk hozni, empátiára van szükség. Bele kell élnünk magunkat egy kínai bőrébe és egy oroszéba. Az nem megy, hogy mi itt, Európában, az európai észjárással és identitással határozunk meg mindenkit. Egy kollektivista meg egy individualista társadalom között egetverő különbségek vannak. Értékbeli különbségek. Ezt látni kell. Ahogy fontos lenne meglátni azt is, hogyan gondolkodik az adott nép, hogyan áll a háborúhoz, és hogyan áll a békéhez.

Hogyan áll hozzá egy orosz, akivel ott találkozott?

Ha megkérdez egy oroszt, hogy mikor lesz vége a háborúnak, azt mondja, akkor, ha megnyerték, addig nincs vége.

Ezt tudomásul kell venni. És biztos vagyok benne, hogy nem is fognak leállni.

Mi pedig azt mondjuk, hogy majd a szankciók hatnak.

A szankciók fájnak, de hogy térdre kényszerítsenek egy országot, azt kétlem. Hiába szankcionáljuk mi, ha Kínán keresztül, az Egyesült Arab Emírségeken keresztül és más forrásból beszerzi, ami kell neki. Megállította Észak-Koreát a szankció? Megállította Iránt a szankció? Tudunk olyan szankcióról, amely bármiféle szándékától el tudta volna téríteni Iránt vagy Észak-Koreát? Én nem látok ilyet. Fájdalmat tudunk okozni, nem kis fájdalmat, de nem akkorát, hogy a szándékuktól eltérítsük őket. A másik dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy mennyit árt a szankció annak, aki alkalmazza. A mérlegnek két serpenyője van.

Ha az európaiak azt gondolják, hogy nem engedhetik őket győzni, az oroszok fejében pedig az van, hogy akkor van vége a háborúnak, ha ők győznek, akkor ötven év múlva is folytatódik a harc?

Nekem van egy szörnyű félelmem, hogy addig folytatódik, amíg az ukránok el nem fogynak.

Világháborúig is fajulhat a dolog?

Olyan területekre evezünk már, ahol nem vagyok kompetens. Amit tudok, hogy Isztambulban már volt egy megállapodás, szerintem mindenki jól járt volna vele.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád