nato finnország nukleáris fegyver

Hidegháborús fordulat a láthatáron: a NATO-tagország évtizedes nukleáris tabut készül megdönteni

2026. március 06. 07:22

40 éves törvényt írnának felül.

2026. március 06. 07:22
null

„Finnország a nukleáris fegyverek területén való állomásoztatására vonatkozó tilalmának feloldását tervezi” – közölte Antti Hakkanen védelmi miniszter csütörtökön Helsinkiben tartott sajtótájékoztatóján. 

Az 1987-ben elfogadott finn atomenergetikai törvény tiltja nukleáris fegyverek behozatalát, valamint gyártását, birtoklását, illetve felrobbantását az ország területén, amely a hidegháborús időkben semleges volt, 2023-ban viszont csatlakozott a NATO-hoz. 

„Jogszabály-módosítás szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyék Finnország védelmét, és szövetségesként teljességgel kihasználják a NATO elrettentő erejét és kollektív védelmi képességét” – hangoztatta a miniszter. 

Hozzátette: a módosítást a parlamentben tervezi benyújtani a jobboldali koalíciós kormány, amely többséggel rendelkezik a törvényhozásban. 

Franciaország és Németország hétfőn bejelentették, hogy mélyíteni kívánják az európai partnereikkel folytatott együttműködést a nukleáris elrettentés terén. Finnország szomszédjai – Svédország, Dánia, Norvégia – békeidőben nem engedélyezik nukleáris fegyverek állomásoztatását a területükön, náluk azonban olyan jogszabályi tilalom nincsen, amely háborús időkre is kiterjedne. 

Helsinki 2024-ben védelmi egyezményt írt alá Washingtonnal, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára 15 finn katonai létesítmény és övezet használatát. 

(MTI)

Nyitókép forrása: Pixabay / Dice Me


 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
camplazlo
2026. március 06. 19:39
Ezek a finnek is hülyék mint a segg...
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
•••
2026. március 06. 14:28 Szerkesztve
Elmebeteg az, aki azt képzeli, hogy 5,6 milliós nemzetként majd attól lesz biztonságban a 146 milliós szomszédjával szemben ha ő is atomfegyvereket tárol. ( Nem hagyom ki, el kell mesélnem egy Finn viccet. Nem nálunk vicc, hanem náluk ! Ők mondják: " " A valamikori őskorban együtt vándoroltak az ősfinnek és az ősmagyarok a tajgán. Egyszercsak, mindannyian egy útkereszteződéshez érkeztek. A kereszteződésben állt egy két irányba mutató útjelző tábla. A jobbra mutató táblára ez volt írva: "Kárpát medence: - 4 évszak, bőséges nyári termés, édes gyümölcsök, finom borok, Balaton, jó csajok! " A balra mutató táblára meg ezt írták: "Lappföld: - Kilenc hónapig tartó Tél. Fél évig tartó sötétség. Sózott hal. Krumpliból főzött vodka. Számi Nők." Akik tudtak olvasni, azokból lettek a Magyarok. " )
Válasz erre
1
0
patópál
2026. március 06. 10:12
Szóljon valaki ezeknek a szerencsétleneknek, hogy azokhoz a fegyverekhez ők nem kapnak indítókódot, csak mint hasznos idiótákra van rájuk szükség, akik egy tényleges háborúban a legelső körben változnak hamuvá.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 06. 09:25
benito: csak 3 cikkel alatta van. Térdre kényszerítik Iránt: amerikai B-2-esek bombázzák a rakétabázisokat, sorra süllyednek a hadihajók
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!