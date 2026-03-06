Ez mindenkit érint: nemsokára eldől a választás egyik legfontosabb kérdése

Ha több jelölt neve azonos egy szavazólapon, akkor a nevük után zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket. Ha ezek is megegyeznek, akkor a jelölteket a lakcímük szerinti település, ha az is azonos, akkor a foglalkozásuk feltüntetésével kell megkülönböztetni a szavazólapon.

A választási bizottságok a már nyilvántartásba vett és a határidő lejártáig bejelentett jelöltek sorrendjét sorolják ki. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet mégsem veszik nyilvántartásba, akkor őt törlik a listáról, de a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

A szavazólapon a jelöltek neve mellett a jelölőszervezetek logóját is fel kell tüntetni egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen.