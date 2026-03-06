Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti választási bizottság nvb választás

Ez mindenkit érint: nemsokára eldől a választás egyik legfontosabb kérdése

2026. március 06. 07:04

Lényeges dologra derül fény pénteken vagy szombaton.

2026. március 06. 07:04
null

Péntek délután vagy szombaton sorsolják ki az egyéni választókerületi bizottságokban, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben kövessék egymást az országgyűlési választás szavazólapjain. A 106 választókerületben a testületek szabadon határozhatnak a sorsolás módjáról, akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

A sorsolások - ahogy a bizottságok ülései - nyilvánosak, így azokon a média munkatársai és a jelöltek, illetve azok képviselői is részt vehetnek.

Azért péntek 16 óra után kezdődnek a sorsolások, mert ekkor jár le a határideje annak, hogy a jelöltek leadják az íveken gyűjtött támogató ajánlásokat. Az 500 érvényes ajánlást összegyűjtők hivatalos jelöltté válnak, és felkerülnek az adott egyéni választókerületi szavazólapra.

A választási eljárási törvény a jelöltek közötti esélyegyenlőség érvényesülése miatt írja elő a jelöltek szavazólapi sorrendjének kisorsolását, a jogszabály azonban nem határozza meg a sorsolás módját, csak azt, hogy a sorsolást a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló utolsó napon 16 óra után vagy az azt követő napon kell elvégezni.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha több jelölt neve azonos egy szavazólapon, akkor a nevük után zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket. Ha ezek is megegyeznek, akkor a jelölteket a lakcímük szerinti település, ha az is azonos, akkor a foglalkozásuk feltüntetésével kell megkülönböztetni a szavazólapon.

A választási bizottságok a már nyilvántartásba vett és a határidő lejártáig bejelentett jelöltek sorrendjét sorolják ki. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet mégsem veszik nyilvántartásba, akkor őt törlik a listáról, de a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

A szavazólapon a jelöltek neve mellett a jelölőszervezetek logóját is fel kell tüntetni egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen.

Az országos listán szereplő pártok sorrendjét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szombaton 16 óra után vagy vasárnap sorsolja ki, ugyanis szombaton 16 órakor jár le a listaállítási határidő.

(MTI)

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. március 06. 10:03
Bénító (hülyeség)! Ide jöttél magadat égetni? :D
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 06. 07:28
narancsliget 2026. március 06. 07:23 Putyin megbízta embereit a magyar választás befolyásolásával 1989.ben Orbán kizavarta az oroszokat?
Válasz erre
0
2
chief Bromden
2026. március 06. 07:25
A DK már nyertese a választásnak. Még Ferkó fénykorában sem lógtak ennyi villanyoszlopon, mint most. Mibű? :)
Válasz erre
2
0
narancsliget
2026. március 06. 07:23
Putyin megbízta embereit a magyar választás befolyásolásával - állítja egy oknyomozó újságíró titkosszolgálati forrásokra hivatkozva Panyi Szabolcs szerint Putyin első kabinetfőnök-helyettese, Szergej Kirijenko irányítja a műveletet. Egy háromfős csapat már Budapesten van, és a GRU megbízásából dolgoznak.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!