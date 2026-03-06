Szerencsére a magyar nemzeti kormány vezetője nagy ívben tesz a jóemberkedő, de velejéig romlott, korrupt gazemberek véleményére, és a magyar érdek érvényesítése céljából most is beszélt telefonon Putyinnal, aminek következtében Albert és Csaba kiszabadulhatott és Magyarországra érkezhetett. Hangsúlyozom, ennek minden magyar örül, pártállástól függetlenül, szerte a világon. Ezért rettenetesen kínos az ukránok kegyeltjének, Magyar Péternek a hallgatása. Sehol egy jó szó, pár örömteli gondolat, amivel a bősz zászlólobogtatást hitelesíteni próbálná a karcsúsított méregzsák. Ellenben az őt kiszolgáló lakájmédia azon jogászkodik, összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal a két hadifogoly ilyen módon való kiszabadítása. Azt bírta írni az egyik nemzettagadó szennyportál, hogy a jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben van azzal a hosszas és bonyolult procedúrával, ahogy az ukránok el tudják érni a hadifoglyok szabadon bocsátását, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez. Istenem, hogy megsértődnek ezek, amikor azt mondjuk róluk, hogy nekik csak a lakhelyük Magyarország, nem a hazájuk! Még ők vádolnak bennünket azzal, hogy kirekesztjük őket a nemzetből! De nemcsak nincs egyetlen hiteles, őszinte gesztusuk sem, amivel az összetartozásunkat kifejeznék, hanem értékelni sem tudják, ha valaki ilyen gesztust gyakorol. De nem számít, ez is segít bennünket az áprilisi döntésben.”