„Szégyen és gyalázat”: Lázár János durva üzenetben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot (VIDEÓ)
A miniszter hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péter saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll.
Sehol egy jó szó, pár örömteli gondolat, amivel a bősz zászlólobogtatást hitelesíteni próbálná a karcsúsított méregzsák.
„A nemzeti érzelmű, patrióta politikai közösség egy emberként kiáltott fel a hírre, ez szép volt! Még a higgadtabb elemzők is diplomáciai bravúrról, hatalmas sikerről beszélnek. De, ami a legfontosabb, hogy véget ért két magyar testvérünk kálváriája, és megölelhették a budapesti repülőtéren szeretteiket. Mert mielőtt a károgók, jogászkodók és sunyin elhallgatók undorító viselkedésére rátérnénk, véssük jól észbe: azt a két embert, akit most Orbán Viktor és Szijjártó Péter áldásos tevékenysége folytán az orosz elnök elengedett a hadifogságból, megalázó és súlyosan jogsértő műveletek sorának tett ki az az ukrán állam, amelyik most azért hisztériázik, hogy nem kapott hivatalos tájékoztatást az elengedésükről.
(...)
Szerencsére a magyar nemzeti kormány vezetője nagy ívben tesz a jóemberkedő, de velejéig romlott, korrupt gazemberek véleményére, és a magyar érdek érvényesítése céljából most is beszélt telefonon Putyinnal, aminek következtében Albert és Csaba kiszabadulhatott és Magyarországra érkezhetett. Hangsúlyozom, ennek minden magyar örül, pártállástól függetlenül, szerte a világon. Ezért rettenetesen kínos az ukránok kegyeltjének, Magyar Péternek a hallgatása. Sehol egy jó szó, pár örömteli gondolat, amivel a bősz zászlólobogtatást hitelesíteni próbálná a karcsúsított méregzsák. Ellenben az őt kiszolgáló lakájmédia azon jogászkodik, összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal a két hadifogoly ilyen módon való kiszabadítása. Azt bírta írni az egyik nemzettagadó szennyportál, hogy a jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben van azzal a hosszas és bonyolult procedúrával, ahogy az ukránok el tudják érni a hadifoglyok szabadon bocsátását, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez. Istenem, hogy megsértődnek ezek, amikor azt mondjuk róluk, hogy nekik csak a lakhelyük Magyarország, nem a hazájuk! Még ők vádolnak bennünket azzal, hogy kirekesztjük őket a nemzetből! De nemcsak nincs egyetlen hiteles, őszinte gesztusuk sem, amivel az összetartozásunkat kifejeznék, hanem értékelni sem tudják, ha valaki ilyen gesztust gyakorol. De nem számít, ez is segít bennünket az áprilisi döntésben.”
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán