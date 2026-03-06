Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter magyarország orosz-ukrán háború Magyar Péter ukrán orbán viktor

Hazatérő magyarok

2026. március 06. 06:05

Sehol egy jó szó, pár örömteli gondolat, amivel a bősz zászlólobogtatást hitelesíteni próbálná a karcsúsított méregzsák.

2026. március 06. 06:05
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„A nemzeti érzelmű, patrióta politikai közösség egy emberként kiáltott fel a hírre, ez szép volt! Még a higgadtabb elemzők is diplomáciai bravúrról, hatalmas sikerről beszélnek. De, ami a legfontosabb, hogy véget ért két magyar testvérünk kálváriája, és megölelhették a budapesti repülőtéren szeretteiket. Mert mielőtt a károgók, jogászkodók és sunyin elhallgatók undorító viselkedésére rátérnénk, véssük jól észbe: azt a két embert, akit most Orbán Viktor és Szijjártó Péter áldásos tevékenysége folytán az orosz elnök elengedett a hadifogságból, megalázó és súlyosan jogsértő műveletek sorának tett ki az az ukrán állam, amelyik most azért hisztériázik, hogy nem kapott hivatalos tájékoztatást az elengedésükről.

(...)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Szerencsére a magyar nemzeti kormány vezetője nagy ívben tesz a jóemberkedő, de velejéig romlott, korrupt gazemberek véleményére, és a magyar érdek érvényesítése céljából most is beszélt telefonon Putyinnal, aminek következtében Albert és Csaba kiszabadulhatott és Magyarországra érkezhetett. Hangsúlyozom, ennek minden magyar örül, pártállástól függetlenül, szerte a világon. Ezért rettenetesen kínos az ukránok kegyeltjének, Magyar Péternek a hallgatása. Sehol egy jó szó, pár örömteli gondolat, amivel a bősz zászlólobogtatást hitelesíteni próbálná a karcsúsított méregzsák. Ellenben az őt kiszolgáló lakájmédia azon jogászkodik, összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal a két hadifogoly ilyen módon való kiszabadítása. Azt bírta írni az egyik nemzettagadó szennyportál, hogy a jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben van azzal a hosszas és bonyolult procedúrával, ahogy az ukránok el tudják érni a hadifoglyok szabadon bocsátását, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez. Istenem, hogy megsértődnek ezek, amikor azt mondjuk róluk, hogy nekik csak a lakhelyük Magyarország, nem a hazájuk! Még ők vádolnak bennünket azzal, hogy kirekesztjük őket a nemzetből! De nemcsak nincs egyetlen hiteles, őszinte gesztusuk sem, amivel az összetartozásunkat kifejeznék, hanem értékelni sem tudják, ha valaki ilyen gesztust gyakorol. De nem számít, ez is segít bennünket az áprilisi döntésben.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. március 07. 19:38
Szó szerint!!! Minden szó igaz!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 06. 16:55
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
Héja
2026. március 06. 10:46
M. Péterék valódi szarháziak. Rosszabbak Gyurcsánynál is.
Válasz erre
6
0
hallgató
2026. március 06. 08:47
Fegyőr is ennyit öregedne 1 hét ukrán fronton eltöltött idő után, mint ez a két magyar hadifogoly. Ők egyébként még az ötvenet sem töltötték be de min 60-65-nek néznek ki.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!