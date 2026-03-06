Magyar Péter és az internetblokkolók: nevetséges hazugság bukott meg (VIDEÓ)

Magyar Péter még 2024. májusában azt állította, hogy a „titkosszolgálat elkezdte blokkolni a az internetet és a mobilelérést a TISZA Párt országjárásának helyszínein”. A politikus „fel is szólította” Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Rogán Antalt, hogy „ne korlátozzák az internet szabadságát, valamint a szabad véleménynyilvánítást”. Magyar még két férfi fotóját is megosztotta, akik szerinte civilruhás rendőrök voltak, és blokkolók voltak náluk.

Magyar Péter az internetblokkolókról is hazudott

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter ismét hazudott

Gyorsan kiderült Magyar Péter sztorijával kapcsolatban, hogy az általa emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, és nagyobbak is a valóságban, mint amitő közölt.