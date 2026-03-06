Ft
Magyar Péter hazugságai internet Magyar Péter

Magyar Péter és az internetblokkolók: nevetséges hazugság bukott meg (VIDEÓ)

2026. március 06. 07:11

A Tisza-vezér még 2024 tavaszán internetblokkolókról beszélt. Végül kiderült, Magyar Péter egy sima rádiót nézhetett internetblokkolónak. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 39. rész.

2026. március 06. 07:11
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter még 2024. májusában azt állította, hogy a „titkosszolgálat elkezdte blokkolni a az internetet és a mobilelérést a TISZA Párt országjárásának helyszínein”. A politikus „fel is szólította” Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Rogán Antalt, hogy „ne korlátozzák az internet szabadságát, valamint a szabad véleménynyilvánítást”. Magyar még két férfi fotóját is megosztotta, akik szerinte civilruhás rendőrök voltak, és blokkolók voltak náluk. 

Magyar
Magyar Péter az internetblokkolókról is hazudott 
Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter ismét hazudott

Gyorsan kiderült Magyar Péter sztorijával kapcsolatban, hogy az általa emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, és nagyobbak is  a valóságban, mint amitő közölt. 

A police.hu-n a politikus kijelentésére reagálva azt írták: „A közösségi médiában az a hír terjed, hogy egyes gyűlések helyszínein a rendőrség munkatársai blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét. Ez természetesen nem igaz, nem tettünk ilyet és nincs is ilyenről tudomásunk. 

A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható,

olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlések biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak”.

Vagyis Magyar Péter tehát egy egyszerű rádiót nézhetett „internetblokkolónak”. 

Nyitókép: NurPhoto via AFP

csulak
2026. március 06. 16:54
SOHA TOBBE BALOLDALT
Válasz erre
0
0
lemez
2026. március 06. 08:30
Még nem volt Tisza párt nem tudtuk hogy ennyi elmebeteg él Magyarországon.Poloska felszinre hozta öket.
Válasz erre
2
0
benito
2026. március 06. 07:34
martens 2026. március 06. 07:32 Ez a hülye gyerek nem ismeri a Sokol rádiót sem. És a Sokol rádióval beleszólhattál a műsorba amit hallgattál rajta?
Válasz erre
0
0
martens
2026. március 06. 07:32
Ez a hülye gyerek nem ismeri a Sokol rádiót sem.
Válasz erre
1
0
