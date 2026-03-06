Magyar Péter és az internetblokkolók: nevetséges hazugság bukott meg (VIDEÓ)
2026. március 06. 07:11
A Tisza-vezér még 2024 tavaszán internetblokkolókról beszélt. Végül kiderült, Magyar Péter egy sima rádiót nézhetett internetblokkolónak. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 39. rész.
2026. március 06. 07:11
Magyar Péter még 2024. májusában azt állította, hogy a „titkosszolgálat elkezdte blokkolni a az internetet és a mobilelérést a TISZA Párt országjárásának helyszínein”. A politikus „fel is szólította” Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Rogán Antalt, hogy „ne korlátozzák az internet szabadságát, valamint a szabad véleménynyilvánítást”. Magyar még két férfi fotóját is megosztotta, akik szerinte civilruhás rendőrök voltak, és blokkolók voltak náluk.
Magyar Péter ismét hazudott
Gyorsan kiderült Magyar Péter sztorijával kapcsolatban, hogy az általa emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, és nagyobbak is a valóságban, mint amitő közölt.
A police.hu-n a politikus kijelentésére reagálva azt írták: „A közösségi médiában az a hír terjed, hogy egyes gyűlések helyszínein a rendőrség munkatársai blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét. Ez természetesen nem igaz, nem tettünk ilyet és nincs is ilyenről tudomásunk.
A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható,
olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlések biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak”.
Vagyis Magyar Péter tehát egy egyszerű rádiót nézhetett „internetblokkolónak”.
