Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelent Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter azt ígérte mindenkit feljelent, de ebben sem mondott igazat (VIDEÓ)

2026. március 04. 07:03

A Tisza-vezér rendszeresen bejelentette 2024-ben, hogy feljelenti és pereli az összes megafonost és az összes propagandistát. Magyar Péter ezen ígéretéből sem lett semmi. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 37. rész.

2026. március 04. 07:03
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a 2024-es európai parlamenti választási kampányban azt ígérte, hogy a voksolás után feljelenti az összes megafonost és az összes propagandista újságírót.

Magyar
Magyar Péter feljelentéseket ígért, de ezekből sem lett semmi 
Forrás: AFP/Kisbenedek

Magyar feljelentései elmaradtak

Már lassan két év telt el a voksolás óta, de tömeges feljelentéseket azóta sem tett Magyar Péter és a mögötte álló jogi csapat, tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat a Tisza-vezér. 

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 13 komment

Héja
2026. március 04. 09:48
Már maga a fenyegetés is komikus volt. Tanácsadói figyelmeztethették, mekkora ostobaság lenne. Miközben a gyorshazug M. Péternek van egy jogi diplomája.
Válasz erre
0
0
Töki
2026. március 04. 08:59
Kezdheted kutyuska! Állok elébe. Leszophattok az okos nagyapáddal meg anyáddal együtt! A meghatalmazott védőm DR. VARGA JUDIT lesz! :)))))
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 04. 08:49
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2026. március 04. 08:08
"Magyar Péter azt ígérte mindenkit feljelent, de ebben sem mondott igazat" Az, hogy igazat mondott, vagy nem, nem is érdekes! Ennek az egész felvetésnek van egy sokkal súlyosabb vetülete, melyet "bírósági háttérnek" neveznék, mely kapcsolódik Magyar Péter zsidó bolsevik-kommunista háttér bázisához, amely közvetve megkérdőjelezi a bírósági függetlenséget, a bírósági gyakorlatot... Egyben rámutatás arra a körre, mely a politika porondjára segítette, minden hasra-esése, alkalmatlansága, méltatlansága ellenére is... Bár Magyar Péter bolsevik futtatása a magyarság tragikus jövőjét ígéri realizálni, e részt az ilyen-olyan politikusokra bíznám, magam megmaradnék a "fricska" szintjén... A múltban volt élcelődés a nagy-befolyású Gyurcsány diplomája, diploma munkája körül... Nos, valaki is feltételezné, hogy a nagypapa Dr. Erőss Pállal, az anyuka Dr. Erőss Mónika, valamint a Mádl család családi támogatása mellett, valamiféle követelmény is érvényesülhetett Magyar Péter felé, a Péterke elé?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!