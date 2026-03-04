Magyar Péter azt ígérte mindenkit feljelent, de ebben sem mondott igazat (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A Tisza-vezér rendszeresen bejelentette 2024-ben, hogy feljelenti és pereli az összes megafonost és az összes propagandistát. Magyar Péter ezen ígéretéből sem lett semmi. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 37. rész.
Magyar Péter a 2024-es európai parlamenti választási kampányban azt ígérte, hogy a voksolás után feljelenti az összes megafonost és az összes propagandista újságírót.
Már lassan két év telt el a voksolás óta, de tömeges feljelentéseket azóta sem tett Magyar Péter és a mögötte álló jogi csapat, tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat a Tisza-vezér.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
