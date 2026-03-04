Magyar Péter azt ígérte mindenkit feljelent, de ebben sem mondott igazat (VIDEÓ)

Magyar Péter a 2024-es európai parlamenti választási kampányban azt ígérte, hogy a voksolás után feljelenti az összes megafonost és az összes propagandista újságírót.

Magyar Péter feljelentéseket ígért, de ezekből sem lett semmi

Forrás: AFP/Kisbenedek

Magyar feljelentései elmaradtak

Már lassan két év telt el a voksolás óta, de tömeges feljelentéseket azóta sem tett Magyar Péter és a mögötte álló jogi csapat, tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat a Tisza-vezér.