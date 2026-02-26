Ft
02. 26.
csütörtök
magyar péter Magyar Péter hazugságai verseny aktivista

Magyar Péter tisztességes versenyt ígért, de nem sok lett belőle (VIDEÓ)

2026. február 26. 07:35

A Tisza Párt elnöke bundamentes jelöltállítást ígért. Magyar Péter ezen ígéretéről is kiderült, hogy hazugság volt. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 31. rész.

2026. február 26. 07:35
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a jelöltállítás előtt azt ígérte, hogy egyenlő versenyben, favoritok nélkül bonyolítják le az előválasztást. Ezzel szemben a valóságban teljesen más történt. 

Magyar
Magyar Péter tiszta versenyt ígért, de ebből sem lett semmi
Fotó: MTI

 

Magyar Péterék meghekkelték a jelöltállítást?

„Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. (…) Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért" – Facebook-oldalán ezekkel a szavakkal értékelte a tiszás előválasztást és az azt levezénylő pártvezetést Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelölt-jelöltje – számolt be az ellenpont.hu.  A baloldali politikus sorai visszaigazolták a castinggal szemben korábban megfogalmazott vádakat: a posztjában lényegében arról írt, hogy a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.

Az esetből országos botrány lett, azonban a sárvári konfliktus csak a jéghegy csúcsa volt.

  • Több választókörzetben is feszültség alakult ki a tiszás politikusok, illetve az őket támogató aktivisták között az előválasztást követően.
  • A vesztesek több esetben is úgy érezték, hogy a pártvezetés előre döntött a nyertesekről, de arra is volt példa, hogy a jelöltek erős szavakkal minősítették egymást.
  • Feltűnő, hogy a körzetek jelentős részében végül nem a Tisza Szigetek munkájában kezdetek óta résztvevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek. Ami erősíti a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket.

A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.

Botrányok sora

A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét. „Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet” – jelentette ki nagyképűen a győzelme után. Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte. Hogyan köpjük szembe a másikat - szentesi társasjáték, szégyen, Sorsod Borsod – írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.

Egy másik hozzászóló sportszerűtlenséggel vádolta meg Bárkányit, hozzátéve, hogy „az örömmámorában tett kijelentése” megmutatta az igazi jellemét. „Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az saját gyengeségét bizonyítja” – egészítette ki az előbbieket. Páger szívecskével díjazta a véleményt.

De talán a legerősebb komment az volt, amikor egy férfi arról értekezett, hogy visszahívatná Bárkányit, mert szerinte a jelölt már nem bízik a Tiszában.

A gyulai választókerületben is komoly utóhatásai voltak a viaskodásnak. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott a pénteki hírek után. Nagyon szoros volt a verseny, néhány szavazaton múlt az eredmény. Ha nem a neveléstudományi konferencián ültem volna csütörtökön a hajrában, akkor lehet más lett volna?” – írta ki csalódottan Facebook-falára Pásztor Anett, aki kikapott ellenfelétől, Ráki Zsolttól. A kommentfalon többen is bátorították Pásztort, illetve bírálták Rákit. Az egyik hozzászóló azt kifogásolta, hogy a jóval idősebb jelöltet hozták ki győztesnek: Nagyon-nagyon sajnálom... Nagyon szimpatikus volt... Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába. A két politikus közötti feszültségre utal, hogy Pásztor lájkolta a személyeskedő hozzászólást.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 26. 07:57
Hogy lettek a fidesz jelöltek kiválasztva?
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. február 26. 07:50
Megfogták már a verőemberét? Pötinek legalább volt annyi esze, hogy a telefont elvette és a Dunába dobta. Mi lehetett a terve?
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 26. 07:42
Megkezdte a választási csalásokat a Fidesz. Orosházán lemásolták az aláírásgyűjtő íveket és véletlenül azt adták le a Választási Irodának. A jogszabály szerint tilos megőrizni az ajánlók adatait.
Válasz erre
1
0
kalmanok
2026. február 26. 07:39
és a gödi dolgozók még csak ezután fognak beszélni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!