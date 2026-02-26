Magyar Péter tisztességes versenyt ígért, de nem sok lett belőle (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A Tisza Párt elnöke bundamentes jelöltállítást ígért. Magyar Péter ezen ígéretéről is kiderült, hogy hazugság volt. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 31. rész.
Magyar Péter a jelöltállítás előtt azt ígérte, hogy egyenlő versenyben, favoritok nélkül bonyolítják le az előválasztást. Ezzel szemben a valóságban teljesen más történt.
„Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. (…) Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért" – Facebook-oldalán ezekkel a szavakkal értékelte a tiszás előválasztást és az azt levezénylő pártvezetést Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelölt-jelöltje – számolt be az ellenpont.hu. A baloldali politikus sorai visszaigazolták a castinggal szemben korábban megfogalmazott vádakat: a posztjában lényegében arról írt, hogy a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.
Az esetből országos botrány lett, azonban a sárvári konfliktus csak a jéghegy csúcsa volt.
A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.
A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét. „Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet” – jelentette ki nagyképűen a győzelme után. Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte. Hogyan köpjük szembe a másikat - szentesi társasjáték, szégyen, Sorsod Borsod – írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.
Egy másik hozzászóló sportszerűtlenséggel vádolta meg Bárkányit, hozzátéve, hogy „az örömmámorában tett kijelentése” megmutatta az igazi jellemét. „Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az saját gyengeségét bizonyítja” – egészítette ki az előbbieket. Páger szívecskével díjazta a véleményt.
De talán a legerősebb komment az volt, amikor egy férfi arról értekezett, hogy visszahívatná Bárkányit, mert szerinte a jelölt már nem bízik a Tiszában.
A gyulai választókerületben is komoly utóhatásai voltak a viaskodásnak. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott a pénteki hírek után. Nagyon szoros volt a verseny, néhány szavazaton múlt az eredmény. Ha nem a neveléstudományi konferencián ültem volna csütörtökön a hajrában, akkor lehet más lett volna?” – írta ki csalódottan Facebook-falára Pásztor Anett, aki kikapott ellenfelétől, Ráki Zsolttól. A kommentfalon többen is bátorították Pásztort, illetve bírálták Rákit. Az egyik hozzászóló azt kifogásolta, hogy a jóval idősebb jelöltet hozták ki győztesnek: Nagyon-nagyon sajnálom... Nagyon szimpatikus volt... Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába. A két politikus közötti feszültségre utal, hogy Pásztor lájkolta a személyeskedő hozzászólást.
