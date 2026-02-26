Magyar Péter tisztességes versenyt ígért, de nem sok lett belőle (VIDEÓ)

A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét. „Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet” – jelentette ki nagyképűen a győzelme után. Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte. Hogyan köpjük szembe a másikat - szentesi társasjáték, szégyen, Sorsod Borsod – írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.

Egy másik hozzászóló sportszerűtlenséggel vádolta meg Bárkányit, hozzátéve, hogy „az örömmámorában tett kijelentése” megmutatta az igazi jellemét. „Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az saját gyengeségét bizonyítja” – egészítette ki az előbbieket. Páger szívecskével díjazta a véleményt.

De talán a legerősebb komment az volt, amikor egy férfi arról értekezett, hogy visszahívatná Bárkányit, mert szerinte a jelölt már nem bízik a Tiszában.