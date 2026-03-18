03. 18.
szerda
európa-liga Fradi Braga Ferencváros Portugália szurkolók lapszemle FTC

„Álomszerű délután” – tehetetlen Fradiról és történelmet író Bragáról szólnak a hírek Portugáliában

2026. március 18. 21:36

Ez egy újabb nagy nap volt a portugáloknak. A Sporting után a Braga is többgólos hátrányból megfordította párharcát.

2026. március 18. 21:36
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 4–0-s vereséget szenvedett a portugál SC Braga vendégeként, és így 4–2-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Európa-ligától a legjobb 16 között. Ezúttal is megnéztük, mit írtak Portugáliában a Fradi mérkőzése kapcsán.

Ez egy másik Braga volt. A portugál csapatra rá sem lehetett ismerni, ugyanakkor a Fradi több nagy hibát is elkövetett hátul. A hazaiak negyedóra alatt ledolgozták a kétgólos hátrányukat, és még az első félidőben fordítottak. A 4–0-s végeredmény az 53. percben alakult ki.

Az A Bola újságírója a kőbányából – amelyre részben a pálya épült – kitörő varázslatról írt. Megjegyezte, hogy bő fél óra elég volt arra, hogy a „harcosok” megfordítsák a párharcot.

Egy álomszerű délutánon harcolták ki a továbbjutásukat a negyeddöntőbe.”

A szerző szerint már a 6. percben látszott, hogy egy olyan délutánnak néz elébe a csapat, amely méltó a Braga hírnevéhez. Ezt arra alapozta, hogy miután Gróf Dávid nyomás alatt sikertelenül szabadított fel, belerúgta a labdát a támadóba, majd utána a hazaiak megszerezték azt és kapura lőttek.

Az idegenbeli mérkőzés első félideje katasztrofális volt, de most a magyarok tehetetlenségén túl a Braga játékosai a legmagasabb szinten teljesítettek. Ez a produkció a csapattól a valaha nyújtott legjobb teljesítmények közé tartozik.”

A cikk az egekig magasztalta a Bragát, és tele van abszurd jelzőkkel, ami talán kicsit túlzó ebben a helyzetben, de meg kell adni, erre a napra is jutott egy nagy portugál fordítás. Kedden ugyanis a Sporting CP szintén hazai pályán jutott tovább, a gárda ráadásul háromgólos hátrányból állt fel a norvég Bodö/Glimt elleni visszavágóján a Bajnokok Ligájában. Itt a rendes játékidő – az első összecsapáshoz hasonlóan – 3–0-s eredménnyel zárult, majd a kétszer 15 perces hosszabbításban még kétszer betalált a Sporting.

2026. március 18. örökre beíródik az SC Braga történelemkönyvébe.

A negyeddöntő már biztos – a Panathinaikosz vagy a Betis következik –, de az isztambuli finálé (május 20.) nem egy vágyálom. Az álmok vezetnek minket…”

Ez nem a Fradi meccse volt – a Braga négy gólt lőtt a visszavágón
Ez nem a Fradi meccse volt – a Braga négy gólt lőtt a visszavágón (Fotó: Miguel Riopa/AFP)

Az O Jogo, ahogyan az első mérkőzés után, most is röviden és lényegre törően számolt be a két gárda találkozójáról.

„A Braga legyőzte a Ferencvárost a visszavágón, és ezzel ott van az Európa-liga negyeddöntőjében.”

A cikk hozzátette: a portugál együttes története során negyedszer jutott be egy európai kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.

A Récord kiütéses győzelemről írt. Az első félidő kapcsán úgy fogalmaztak, hogy a Braga magas intenzitással és jól letámadva kezdett, míg a Ferencváros játékosai nagyon lassúak voltak, és rendkívül szellősen védekeztek, lehetővé téve, hogy az elöl lévő hármas azt csinálhasson, amit csak akarjon a labdával.

Most elégedettek a Braga-szurkolók

  • Nagy a boldogság, a klub közösségi oldala úgy fogalmazott:

Az SC Bragánál nincs olyan, hogy lehetetlen.”


A szurkolók így látták a meccset:

„Nagyszerű volt a Braga. Tudtam, hogy képes rá. Úton a döntő felé, mint 2011-ben Dublinnál.”

„Két nagy visszajövetel, tegnap a Sportingtól, most meg tőletek, és ez így dupla büszkeség Portugáliának.”

A Braga közösségi oldalai alatt több Sporting-, Benfica- és Vitória Guimaraes-szurkoló is gratulált, mivel, ahogyan a magyarok a Fradi mögé, úgy a portugálok is egy emberként beálltak a Braga mögé.

Összegzés

Egyesek hatalmas győzelemről, és történelmet író Braga sikerről írnak Portugáliában, míg a szurkolók körében nagy a boldogság, és látva a játékot, elkezdtek álmodozni arról, hogy döntőbe jutnak. A Ferencvárosról nem sok szó esik, akkor is a gyenge védekezését említik meg.

Labdarúgó Európa-liga
Nyolcaddöntő, visszavágó
SC Braga (portugál)–Ferencvárosi TC 4–0
Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel

Csütörtökön játsszák
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
21.00: AS Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. március 18. 21:44
Sajnos egy másik FTC- t láttunk ma.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.