„Álomszerű délután” – tehetetlen Fradiról és történelmet író Bragáról szólnak a hírek Portugáliában

Ez egy másik Fradi és egy másik Braga volt: a portugálok kiütéssel fordítottak, és továbbjutottak
Esélye sem volt a magyar csapatnak.
Ez egy újabb nagy nap volt a portugáloknak. A Sporting után a Braga is többgólos hátrányból megfordította párharcát.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 4–0-s vereséget szenvedett a portugál SC Braga vendégeként, és így 4–2-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Európa-ligától a legjobb 16 között. Ezúttal is megnéztük, mit írtak Portugáliában a Fradi mérkőzése kapcsán.
Ez egy másik Braga volt. A portugál csapatra rá sem lehetett ismerni, ugyanakkor a Fradi több nagy hibát is elkövetett hátul. A hazaiak negyedóra alatt ledolgozták a kétgólos hátrányukat, és még az első félidőben fordítottak. A 4–0-s végeredmény az 53. percben alakult ki.
Az A Bola újságírója a kőbányából – amelyre részben a pálya épült – kitörő varázslatról írt. Megjegyezte, hogy bő fél óra elég volt arra, hogy a „harcosok” megfordítsák a párharcot.
Egy álomszerű délutánon harcolták ki a továbbjutásukat a negyeddöntőbe.”
A szerző szerint már a 6. percben látszott, hogy egy olyan délutánnak néz elébe a csapat, amely méltó a Braga hírnevéhez. Ezt arra alapozta, hogy miután Gróf Dávid nyomás alatt sikertelenül szabadított fel, belerúgta a labdát a támadóba, majd utána a hazaiak megszerezték azt és kapura lőttek.
Az idegenbeli mérkőzés első félideje katasztrofális volt, de most a magyarok tehetetlenségén túl a Braga játékosai a legmagasabb szinten teljesítettek. Ez a produkció a csapattól a valaha nyújtott legjobb teljesítmények közé tartozik.”
A cikk az egekig magasztalta a Bragát, és tele van abszurd jelzőkkel, ami talán kicsit túlzó ebben a helyzetben, de meg kell adni, erre a napra is jutott egy nagy portugál fordítás. Kedden ugyanis a Sporting CP szintén hazai pályán jutott tovább, a gárda ráadásul háromgólos hátrányból állt fel a norvég Bodö/Glimt elleni visszavágóján a Bajnokok Ligájában. Itt a rendes játékidő – az első összecsapáshoz hasonlóan – 3–0-s eredménnyel zárult, majd a kétszer 15 perces hosszabbításban még kétszer betalált a Sporting.
2026. március 18. örökre beíródik az SC Braga történelemkönyvébe.
A negyeddöntő már biztos – a Panathinaikosz vagy a Betis következik –, de az isztambuli finálé (május 20.) nem egy vágyálom. Az álmok vezetnek minket…”
Az O Jogo, ahogyan az első mérkőzés után, most is röviden és lényegre törően számolt be a két gárda találkozójáról.
„A Braga legyőzte a Ferencvárost a visszavágón, és ezzel ott van az Európa-liga negyeddöntőjében.”
A cikk hozzátette: a portugál együttes története során negyedszer jutott be egy európai kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.
A Récord kiütéses győzelemről írt. Az első félidő kapcsán úgy fogalmaztak, hogy a Braga magas intenzitással és jól letámadva kezdett, míg a Ferencváros játékosai nagyon lassúak voltak, és rendkívül szellősen védekeztek, lehetővé téve, hogy az elöl lévő hármas azt csinálhasson, amit csak akarjon a labdával.
Az SC Bragánál nincs olyan, hogy lehetetlen.”
A szurkolók így látták a meccset:
„Nagyszerű volt a Braga. Tudtam, hogy képes rá. Úton a döntő felé, mint 2011-ben Dublinnál.”
„Két nagy visszajövetel, tegnap a Sportingtól, most meg tőletek, és ez így dupla büszkeség Portugáliának.”
A Braga közösségi oldalai alatt több Sporting-, Benfica- és Vitória Guimaraes-szurkoló is gratulált, mivel, ahogyan a magyarok a Fradi mögé, úgy a portugálok is egy emberként beálltak a Braga mögé.
Egyesek hatalmas győzelemről, és történelmet író Braga sikerről írnak Portugáliában, míg a szurkolók körében nagy a boldogság, és látva a játékot, elkezdtek álmodozni arról, hogy döntőbe jutnak. A Ferencvárosról nem sok szó esik, akkor is a gyenge védekezését említik meg.
Labdarúgó Európa-liga
Nyolcaddöntő, visszavágó
SC Braga (portugál)–Ferencvárosi TC 4–0
Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel
Csütörtökön játsszák
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
21.00: AS Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
Nyitókép: Miguel Riopa/AFP
