„Álomszerű délután” – tehetetlen Fradiról és történelmet író Bragáról szólnak a hírek Portugáliában

Egy álomszerű délutánon harcolták ki a továbbjutásukat a negyeddöntőbe.”

A szerző szerint már a 6. percben látszott, hogy egy olyan délutánnak néz elébe a csapat, amely méltó a Braga hírnevéhez. Ezt arra alapozta, hogy miután Gróf Dávid nyomás alatt sikertelenül szabadított fel, belerúgta a labdát a támadóba, majd utána a hazaiak megszerezték azt és kapura lőttek.

Az idegenbeli mérkőzés első félideje katasztrofális volt, de most a magyarok tehetetlenségén túl a Braga játékosai a legmagasabb szinten teljesítettek. Ez a produkció a csapattól a valaha nyújtott legjobb teljesítmények közé tartozik.”

A cikk az egekig magasztalta a Bragát, és tele van abszurd jelzőkkel, ami talán kicsit túlzó ebben a helyzetben, de meg kell adni, erre a napra is jutott egy nagy portugál fordítás. Kedden ugyanis a Sporting CP szintén hazai pályán jutott tovább, a gárda ráadásul háromgólos hátrányból állt fel a norvég Bodö/Glimt elleni visszavágóján a Bajnokok Ligájában. Itt a rendes játékidő – az első összecsapáshoz hasonlóan – 3–0-s eredménnyel zárult, majd a kétszer 15 perces hosszabbításban még kétszer betalált a Sporting.